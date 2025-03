In memoriam Adrian Moldovan: expoziție în Sala Mare a Institutului Cultural Român

Vernisajul va avea loc în prezența fratelui artistului, sculptorul Virgilius Moldovan, joi, 3 aprilie 2025, ora 19.00. Accesul publicului este liber.

„Expoziția «Adrian Moldovan: WAS WHO?» la ICR aduce în atenție un artist care a parcurs o traictorie, deși specială, totuși comună multor plasticieni asa numiți «optzeciști». Drama lor a fost că, după învățământul excelent de care au beneficiat, plini de energie, planuri și de proiecte, s-au trezit aruncați într-o societate aflată în descompunere galopantă. La fel ca el, mulți au luat drumul exilului, având drept unic bagaj încrederea în meșteșugul învățat și dragostea față de artă. Confruntarea în marile centre europene ale artei a fost o provocare care, la acei dintre ei care au scapat cât de cât teferi din mașina de tocat, a scos la iveală opere magnifice. De o recunoaștere a efortului, multora nu le-a fost dat să se bucure, noile cercuri artistice în jurul cărora au gravitat având propriile legi care să le asigure autarhia. Cu atât mai mult e importantă inițiativa de a recupera pentru publicul român o parte din comorile răvășite prin lume.” – Virgilius Moldovan

„Expoziția de pictură «Adrian Moldovan: WAS WHO?» oferă privitorilor o cheie în descifrarea operei acestui artist dispărut dintre noi în 2024. Prin lucrările selectate și prezentate la Bucrești în Sala Mare a Institutului Cultural Român, descoperim un excepțional colorist. Dragostea pentru culoare și mai ales înțelegerea ei în game cromatice puternice – o remarcăm nu doar în picturile în care, cu evidență, culoarea triumfă. O simțim subtilă, încărcată de mister și, totuși, capabilă să dezvăluie ființa și suflul ei, și atunci când, doar prin griuri colorate bine ținute în frâu, surprinde anumite subiecte. Culoarea este doar un atribut al viziunii pictorului Adrian Moldovan, viziune complexă în care ideea de metamorfoză revine sub diferite forme. De cele mai multe ori, transformarea este doar sugerată, surprinsă, într-un moment al unei presupuse evoluții. Tușele parcă se scurg, formele își pierd din acuratețe, descompunerea volumelor sugerând o dinamică la care participăm vizual. Mișcarea, acțiunea care se dezvăluie ochilor noștri are și o a doua componentă; prin dinamica tușelor, prin sugestia de scurgere pictorul reflectă realitatea interioară a personajului, redând trăirile acestuia. Expoziția «Adrian Moldovan: WAS WHO?» propune privitorilor să se gândească la demersul creatorului care prin pictură lansa dialoguri potențiale despre frumusețe și urâțenie, singurătate și apartenență, viață și moarte.” - dr. Roxana Păsculescu, critic și istoric de artă, realizatoare Radio România Cultural

Adrian Moldovan (1955-2024), artist brașovean de renume internațional, a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice din Brașov și Academia de Arte Vizuale „Ioan Andreescuˮ din Cluj-Napoca în 1979. După o carieră începută în România, artistul s-a stabilit la Viena, unde a devenit o prezență marcantă pe scena artei contemporane europene. Opera sa transcende convenționalul, propunând privitorului o viziune artistică profundă. Picturile sale se remarcă printr-o cromatică vibrantă, între nuanțe calde și reci, între lumină și întuneric, într-un dialog vizual fascinant. Temele abordate de artist explorează condiția umană în toată complexitatea sa. Tehnica sa inconfundabilă combină elemente figurative cu abstracțiuni subtile, creând compoziții care invită la contemplare și introspecție. Prestigioasa sa carieră include numeroase expoziții în Austria, Franța, Italia, Ungaria, Polonia sau Spania, lucrările sale regăsindu-se în colecții publice și private din Europa.

Asociația „Mihai Eminescu“ din Viena, înființată în anul 2014, desfășoară acțiuni de promovare a culturii române în Austria și se implică în dialogul intercultural româno-austriac. În deceniul de activitate, Asociația a devenit un reper pentru comunitatea de români din Viena, prin evenimentele care întăresc legăturile acesteia cu spațiul cultural austriac, conservând totodată valorile culturale naționale.