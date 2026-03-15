Festin regal la Hollywood: 30 kg de caviar și trufe negre în meniul de după Oscaruri

Cea de-a 98-a gală a premiilor Oscar va avea loc duminică și, ca în fiecare an, va fi urmată de 'Balul guvernatorilor', petrecerea la care laureații își savurează șampania, iar cei care nu au câștigat își îneacă dezamăgirea în cocktailuri rafinate.

Chef Wolfgang Puck, care se ocupă de acest eveniment de 32 de ani, are în plan pentru această ediție 'mari clasici', precum tartă cu pui, dar și câteva noutăți, printre care un bufet generos de sushi a la carte.



'Pregătim aproximativ 25.000 de farfurii' pentru seara respectivă, a explicat el marți pentru AFP, în timpul prezentării meniului în fața presei.



'Se poate mânca mâncare japoneză, austriacă, se poate mânca întotdeauna cea mai bună friptură', a declarat specialistul flambând un antricot suculent de porc.

Desigur, vedetele pot mânca și vegan. Scopul rămâne acela de a satisface toate gusturile, după cum a garantat Wolfgang Puck.



Provocarea vine atunci când publicul serii este format din vedete care iau pastile pentru slăbit pentru a-și menține silueta. Acestea pot lua medicamentul 'în loc de spanac', 'alături de carnea de vită Miyazaki ', a glumit bucătarul-șef.

Seara va include, de asemenea, mii de sticle de vin, șampanie, sake și tequila. De asemenea, anul acesta, vedetele vor putea degusta cocktailuri inspirate din cultura mexicană și italiană.

Iar la desert, vor fi oferite tradiționalele Oscaruri din ciocolată, un premiu de consolare pentru toți cei care nu vor câștiga la ceremonie.



'Este atât de dificil să câștigi un Oscar', a declarat pentru AFP chef Garry Larduinat. 'Prin urmare, să ai unul din ciocolată și să-l duci acasă este ceva foarte special. Și este singurul loc unde poți să ai unul', a adăugat el.

AGERPRES