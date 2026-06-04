Afacerea Cristelei Georgescu, grav afectată de campania prezidențială a soțului său

Cifra de afaceri a firmei sale a scăzut dramatic, cu pierderi financiare și o reducere majoră a promovării produselor, potrivit datelor financiare raportate.

Compania a intrat în declin la scurt timp după campania prezidențială. Rezultatele financiare au fost slabe iar datoriile în creștere, deși liderul suveranist se află, în continuare, în preferințele electoratului.

Scădere cu 72% a cifrei de afaceri

Produsele și cursurile Cristelei Georgescu nu au mai fost solicitate în 2025, explicat în parte prin faptul că aceasta a renunțat să promoveze produsele și să lanseze altele noi.

O prezență constantă în conferințe și webinarii despre educație alimentară, nutriție și copii, popularitatea acesteia a scăzut. Înainte, un curs susținut de aceasta ajungea lal 1.700 de lei.

După un prim an cu rezultate pozitive, firma Cristela Georgescu Education SRL a înregisrat o scădere cu 72% a cifrei de afaceri, potrivit bilanțului contabil. Astfel că cifra de afaceri netă a fost de 79.139 de lei în 2025, comparativ cu 283.595 de lei în 2024.

Profitul societății a fost de 25.727 de lei în 2025 și de 18.310 lei în 2025. Datoriile au crescut, stocurile s-au majorat și conturile bancare s-au înjumătățit.

Ce afacere are Crisela Georgescu

Cristela Georgescu Education SRL este singura afacere pe care soția lui Călin Georgescu o deține în prezent.

În declarația de avere din decembrie 2024, Călin Georgescu menționa că singurul venit al soției sale este salariul de la această firmă, în valoare de 25.458 de lei pe an, adică o medie de aproximativ 2.100 de lei pe lună, potrivit Fanatik.ro.

Soția lui Călin Georgescu a devenit mai cunoscută după alegerile prezidențiale anulate, însă produsele sale nu au mai fost promovate la fel de intens pe rețelele de socializare și afacerile au scăzut.

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