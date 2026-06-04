Descoperire impresionantă la perchezițiile făcute la Cristian Pomohaci. Munți de bani găsiți în casă: DOUĂ milioane de euro ascunse în opt valute

Ce au găsit anchetatorii acasă la Cristian Pomohaci. Aproape 2 milioane de euro, în opt valute diferite, ridicate la percheziții

Peste 9 milioane de lei în numerar, echivalentul a aproximativ 1,85 milioane de euro, au fost descoperiți de anchetatori în urma perchezițiilor efectuate la locuințele lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și interpret de muzică populară a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar care vizează infracțiuni grave contra libertății și integrității sexuale.

Sume impresionante descoperite în timpul perchezițiilor

Perchezițiile desfășurate miercuri în două imobile asociate lui Cristian Pomohaci au dus la o descoperire care a atras imediat atenția anchetatorilor. Potrivit unor surse apropiate investigației citate Antena 3 CNN, oamenii legii au ridicat peste 9 milioane de lei în numerar, bani aflați în mai multe valute.

Printre sumele identificate se numără 7.911.000 de lei, 239.500 de euro, 10.400 de lire sterline, 10.470 de dolari canadieni, 3.630 de dolari americani, 1.240.000 de forinți, 1.000 de franci elvețieni și 350 de șecheli israelieni.

După conversia tuturor sumelor, valoarea totală depășește 9,2 milioane de lei, adică aproximativ 1,85 milioane de euro.

Descoperirea vine în contextul unei anchete penale care îl vizează pe fostul preot și care a dus la reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Cristian Pomohaci a petrecut noaptea în arest

După audieri și administrarea probelor strânse în timpul perchezițiilor, Cristian Pomohaci a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din județul Mureș.

Anchetatorii investighează presupuse infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, iar surse judiciare susțin că printre persoanele implicate s-ar afla și minori.

Potrivit informațiilor din dosar, faptele cercetate ar fi început în anul 2022 și au făcut obiectul unor plângeri care au determinat deschiderea investigației.

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a confirmat oficial măsurile luate în acest caz.

„La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale."

Comunicatul continuă cu precizarea că:

„În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş."

Urmează decizia magistraților

După expirarea ordonanței de reținere, Cristian Pomohaci urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-ar fi produs faptele investigate.

Autoritățile au transmis că ancheta este în desfășurare și că sunt efectuate verificări suplimentare pentru documentarea întregii activități infracționale.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt şi de drept."

Un nume implicat și în alte controverse judiciare

Nu este pentru prima dată când numele lui Cristian Pomohaci apare într-o anchetă privind relații cu minori. În trecut, acesta a fost cercetat într-un dosar similar, însă cauza a fost clasată în februarie 2019.

La acel moment, procurorii au concluzionat că faptele investigate erau prescrise, trecând mai mult de zece ani de la presupusa lor comitere.

De asemenea, în noiembrie 2020, Curtea de Apel Mureș l-a condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Instanța a reținut că acesta nu și-a achitat obligațiile fiscale aferente veniturilor obținute din închirierea mai multor proprietăți.

Arhiepiscopia Alba Iuliei a transmis noi avertismente în 2026

În paralel cu ancheta penală, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a reiterat în luna mai 2026 poziția oficială privind statutul lui Cristian Pomohaci.

Instituția a transmis o circulară către toate unitățile de cult din județele Alba și Mureș, amintind că fostul preot a fost destituit din slujirea clericală încă din anul 2017.

„Reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoştinţă tuturor fiilor şi fiicelor Eparhiei noastre din judeţele Alba şi Mureş, că susnumitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017."

În același document, reprezentanții Arhiepiscopiei au atras atenția credincioșilor să nu participe la activitățile religioase organizate de Cristian Pomohaci și să nu contribuie financiar la colectele desfășurate în locațiile administrate de acesta.

Ancheta penală aflată acum în desfășurare este una dintre cele mai importante investigații care îl vizează pe fostul preot în ultimii ani.