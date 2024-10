Jurnalul.ro › Cultură › Film › Tom Hanks, „întinerit” cu ajutorul inteligenței artificiale pentru noul său film Tom Hanks, „întinerit” cu ajutorul inteligenței artificiale pentru noul său film

Sursa foto: Hepta

Actorul american în vârstă de 68 de ani a fost întinerit „în timp real” pe platoul de filmare al filmului „Here: The Best Years of Our Lives”, care va fi lansat în cinematografe pe 6 noiembrie. Utilizarea inteligenței artificiale i-a permis să sară peste generații, relatează marți AFP.