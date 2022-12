TORI și LOKITA, noul film al fraților Dardenne, din 16 decembrie în cinematografe

Cunoscuți pentru filmele lor cu un puternic mesaj social, care se uită îndeaproape la clasa muncitoare și, în general, la cei care se află la periferia societății, frații Dardenne revin de data aceasta cu un film a cărui idee le-a venit în urmă cu 10 ani, când au început să se documenteze despre imigranții clandestini minori care sosesc în Belgia fără părinți.

Tori și Lokita sunt doi copii africani de 12 și 16 ani, care pretind că sunt frați pentru ca unul dintre ei să nu fie expulzat din Belgia. În căutarea unei vieți mai bune, aceștia intră în rețeaua devoratoare a cultivatorilor și traficanților de droguri.

„Documentarea noastră a vizat în primul rând imigranții minori care sosesc în Belgia neînsoțiți. Unii dintre ei sunt găzduiți în centrele MENA („Mineurs Étrangers Non Accompagnés”) pe care le vizitasem deja pentru că acum 10 ani ne gândeam să facem un film despre copiii din aceste centre. Am mers din nou în aceste centre și am stat de vorbă cu directorii și educatorii lor pentru a înțelege cum funcționează lucrurile, cine sunt acești copii, cum trăiesc, ce suferințe au, ce îi face fericiți. De asemenea, am citit și o anchetă foarte interesantă în revista franceză „La revue de l enfance et de l'adolescence”, care a scos un număr special dedicat imigranților copii clandestini lipsiți de părinți. Din diferitele întâlniri pe care jurnaliștii le-au avut cu psihologi și medici generaliști a reieșit că una dintre cele mai mari probleme ale acestor copii e singurătatea. Această singurătate e atât de profundă, încât le provoacă tulburări psihosomatice.” - Jean-Pierre Dardenne într-un interviu acordat publicației Libertatea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹