Warner Bros extinde universul „Game of Thrones”. Când va apărea noul film?

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   13:15
Sursa foto: Noul film din universul Game of Thrones va spune povestea lui Aegon I Targaryen, conducătorul care a unit regatele din Westeros.

Warner Bros a confirmat oficial un nou film din universul „Game of Thrones”, care va purta provizoriu titlul „Game of Thrones: Aegon’s Conquest”.

Anunțul a fost făcut marți seară, la CinemaCon, în Las Vegas, unde producția a fost inclusă în planurile studioului Warner Bros. pentru 2027 și anii următori, conform Variety.

Primele informații despre film au apărut luna trecută.

Filmul va spune povestea lui Aegon I Targaryen, conducătorul care a unit regatele din Westeros. Aegon Cuceritorul este una dintre figurile centrale din istoria creată de George R.R. Martin și povestea lui este spusă în cartea „Foc și sânge”.

Aegon a cucerit mare parte din Westeros cu ajutorul dragonilor și al surorilor sale, Visenya și Rhaenys. Tot el este cel care a creat Tronul de Fier, realizat din armele topite ale dușmanilor învinși.

Game of Thrones: Aegon’s Conquest” va fi scris de Beau Willimon, fost producător al serialului Netflix „House of Cards” și scenarist al serialului Disney+ „Andor”.

Universul „Game of Thrones” va continua în această vară cu sezonul trei al serialului „House of the Dragon”, iar HBO a aprobat deja și sezonul al doilea pentru „A Knight of the Seven Kingdoms”.

