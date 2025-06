Ziua Maghiară la TIFF.24

Programul complet al festivalului este disponibil pe tiff.ro/program

Tatăl din Accidentul (Growing Down, r. Bálint Dániel Sós) este pus în fața unei dileme importante: să mintă în legătură cu accidentul provocat de fiul său de 12 ani sau să spună adevărul și a-l proteja, astfel, de repercusiuni. Această dramă familială a avut premiera la Berlinale, în cadrul secțiunii Perspectives, dedicată filmelor de debut.

O explorare nostalgică a iubirii și prieteniei, blockbusterul maghiar Cum aș putea trăi fără tine? (How Could I Live Without You, r. Dénes Orosz) urmărește modurile în care trecutul reușește să modeleze prezentul, uneori în moduri neașteptate. După ce descoperă un pachet de scrisori ascunse în apartamentul părinților, Lili pătrunde într-o poveste petrecută în vara anilor ’90, pe malul lacului Balaton.

Protagoniștii documentarului De la zero (Beyond Rock Bottom, regia Ádám Miklós) sunt Boróka și Szilveszter, doi tineri care pornesc într-un proces profund de transformare personală, încercând să-și învingă dependențele și traumele. În centrul de recuperare din Budapesta unde ajung – condus de foști dependenți deveniți mentori – terapia tradițională este înlocuită de metode inovatoare, inclusiv escalada, care le oferă participanților o nouă perspectivă asupra propriului drum spre vindecare.

Punctul negru (Lesson Learned), debutul în lungmetraj de ficțiune al regizorului Bálint Szimler, este o dramă realistă, premiată la Locarno, care explorează tensiunile și rigiditățile sistemului educațional maghiar prin perspectiva a două personaje outsider: Palkó, un băiat de 10 ani întors din Germania, și Juci, o profesoară tânără hotărâtă să schimbe regulile unei școli sufocate de conformism.

Unu la sută indian (Vulture's Wake), cel mai nou lungmetraj semnat de reputatul regizor maghiar Szabolcs Hajdu, marchează finalul trilogiei sale dedicate relațiilor de familie și prietenie. Povestea aduce în prim-plan reîntâlnirea a trei vechi prieteni, reuniți de moartea unui cunoscut, într-o zi încărcată de nostalgie, alcool și tensiuni mocnite. Pe măsură ce timpul trece, ies la suprafață conflicte nerezolvate, rivalități din trecut și complicații sentimentale.

Vânătoarea de arici (A Hunt for Hedgehogs, r. Mihály Schwechtje) o are în prim-plan pe Bogi, o tânără studentă la canto clasic care, pentru a se întreține, are grijă de copiii vărului ei, a cărui căsnicie se află într-un moment de criză. În ziua examenului ei final, o situație neașteptată și gravă care îl implică pe cel mai mic dintre copii îi dă lumea peste cap și o adâncește într-o spirală de anxietate și autoînvinovățire.

Biletele la TIFF.24 au fost puse în vânzare online – tiff.eventbook.ro

Ziua Maghiară la TIFF.24 este posibilă cu sprijinul National Film Institute Hungary și Institutului Liszt – Centrul Cultural Maghiar Bucuresti, Filmtett și Mol.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹