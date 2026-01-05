Palatul Parlamentului și-a asigurat curentul electric în 2026: 300.000 de euro pe lună, cel mai ieftin preț

Este prețul cel mai scăzut contractat în urma unei licitații deschise organizate de către Camera Deputaților în ultimele zile ale anului 2025 și este similar tarifelor practicate în anul 2022. Față de anul trecut, facturile vor fi mai mari cu 45.000 de euro pe lună, în condițiile în care, în 2024, acestea au fost mai mici, față de 2025, cu 35.000 de euro pe lună.

Camera Deputaților, administratorul clădirii Palatului Parlamentului României, a încheiat, cu două zile înainte de încheierea anului 2025, un contract-cadru pentru furnizarea de energie electrică pentru 12 luni, cu începere de la 1 ianuarie 2026, până la 31 decembrie 2026.

Inițial, autoritatea contractantă a pus la bătaie pentru acest serviciu un buget estimat la 4.512.736,33 de euro, orgnizând, în acest sens, o licitație deschisă. La această procedură s-au prezentat, așa cum rezultă din documentația de atribuire, trei oferte. Iar, la data de 29 decembrie 2025, afacerea a fost finalizată prin încheierea unui contract cu SC Electrica Furnizare SA, la un preț final negociat de 14.531.448,4 lei fără TVA, respectiv de 17.583.185,7 lei cu TVA inclusă (3.588.405,24 euro).

Mai exact, în fiecare lună din anul 2026, Camera Deputaților urmează să achite pentru curentul electric livrat Casei Poporului 299.033,8 euro cu tot cu TVA. Este interesant că, după mai mulți ani în care furnizorul Palatului Parlamentului a fost compania Speeh Hidroelectrica SA, de data aceasta furnizorul a fost schimbat.

Inițial, aleșii erau dispuși să achite, lunar, 376.000 de euro

În toamna anului trecut, „Jurnalul” a dezvăluit faptul că instituția Camerei Deputaților a publicat, la data de 7 octombrie 2025, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia face cunoscut faptul că intenționa să încheie un contract având ca obiect furnizarea de energie electrică, pentru perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului Palatului Parlamentului, inclusiv a parcajului subteran aferent clădirii respective.

Bugetul alocat în acest sens a fost de 18.274.717,36 de lei fără TVA, respectiv de 22.112.408 lei cu tot cu TVA, adică 4.512.736,33 de euro. Acest lucru înseamna că Parlamentul își propunea ca, lunar, în anul 2026, să cheltuiască pentru curentul electric consumat 376.061,36 de euro (1.842.700,7 lei cu tot cu TVA).

Conform documentației de atribuire, furnizarea energiei electrice asigură funcționarea tuturor instalațiilor, echipamentelor pentru desfășurarea în condiții optime a activităților legislative, a activității serviciilor Camerei Deputaților și ale Senatului, a altor instituții rezidente în Palatul Parlamentului (Curtea Constituțională a României, Consiliul Legislativ, IGPR – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională sau chiar Guvernul României) și a evenimentelor interne și internaționale care sunt organizate în această clădire.

Contract extra

Cantitatea curentului electric estimată a fi consumată de Parlamentul României, pentru perioada 1 ianuarie 2026, ora 0.00 – 31 decembrie 2026, ora 24.00 este de 14.400 MW oră, profilată pe Joasă Tensiune. Adică de 1.200 MW oră în fiecare lună.

În aceste condiții, conform datelor statistice, consumul mediu lunar de curent electric pentru o locuință obișnuită din România este de 280 KW oră. 1.200.000 de KW oră, pe care Parlamentul estima să o consume în fiecare lună, echivala cu cantitatea de energie electrică medie consumată de 4.286 de locuințe din România.

În anunțul de participare publicat, Camera Deputaților menționează că furnizarea de energie electrică este condiționată de data încheierii unui acord-cadru de către ONAC (Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate), urmare a derulării achiziției centralizate de energie electrică. „În vederea respectării prevederilor articolului 11 alineat 1, litera «b» din HG nr. 395.2016, prezentul acord-cadru încetează de drept la intrarea în efectivitate a primului contract subsecvent care se va încheia între Camera Deputaților și furnizorul de energie electrică desemnat de către ONAC, în baza acordului-cadru centralizat, cu o notificare prealabilă. (…) Având în vedere comunicatul privind achiziția centralizată de energie electrică nr. 2694 din 12 iulie 2025, emis de ONAC, prin care se comunică faptul că toți utilizatorii care au transmis necesitățile vor încheia contracte subsecvente începând cu data de 1 mai 2025, până la această dată există dreptul de a se încheia propriile contracte de achiziție publică, în afara acordului-cadru”, precizau reprezentanții Camerei Deputaților.

Prețul ofertei a cântărit 80% din evaluare, iar ponderea energiei din surse regenerabile din calculul mixului energetic al furnizorului și din cadrul energiei furnizate consumatorilor a cântărit 20% din evaluarea autorității contractante.

Achiziția este asigurată din fonduri de la bugetul de stat, iar ofertele trebuiau, inițial, să fie deschise la data de 10 noiembrie 2025.

Explozia facturilor

Ei bine, suma pusă la bătaie de Camera Deputaților pentru curentul electric ce va fi consumat anul acesta este mai mult decât relevantă pentru a înțelege și mai bine cu cât au explodat facturile la energie electrică în România. La data de 23 ianuarie 2025, Camera Deputaților a încheiat un contract de furnizare a energiei electrice, tot pentru o perioadă de 12 luni, în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025, în vederea alimentării cu energie electrică a Palatului Parlamentului și a parcajului subteran aferent.

Atunci, cantitatea estimată a fi consumată a fost de 14.600 MW oră (cu 200 MW oră mai mult decât cea estimată a fi consumată în anul 2024). Contractul-cadru a fost încheiat cu SC Speeh Hidroelectrica SA, la un preț final negociat de 12.605.075 de lei fără TVA, respectiv de 15.000.039,25 de lei cu TVA inclusă (3.061.232,5 euro). Ceea ce înseamnă că, lunar, în 2025, Camera Deputaților a plătit 1.250.003,3 lei cu TVA (255.102,7 euro).

Întreaga cantitate de curent comandată va fi consumată doar la Palatul Parlamentului, din București, nu și în cabinetele parlamentare din teritoriu.

De la 214.000 de euro, în 2024, la contravaloarea unei proprietăți de lux, în 2026

Evoluția prețului la energie electrică este relevantă și din studierea contractelor pe care Casa Poporului le-a încheiat în ultimii patru ani.

Conform datelor furnizate de SEAP, la data de 30 martie 2022, Camera Deputaților a încheiat cu Speeh Hidroelectrica SA un contract în valoare de 14.434.924,45 de lei fără TVA, adică de 127.177.560,1 lei cu TVA inclusă (3.505.624,57 de euro). Valoarea acelui contract, încheiat tot pentru 12 luni, este oarecum similară cu cea a contractului încheiat la 29 decembrie 2025. Lunar, facturile estimate fuseseră de 292.135,37 de euro.

În data de 27 septembrie 2023, Camera Deputaților a încheiat un contract nou, tot cu durata de 12 luni, care a fost adjudecat, prin atribuire directă, tot de către Speeh Hidroelectrica SA, la un preț final negociat de 10.594.912,52 de lei fără TVA, respectiv de 12.607.945,9 lei cu TVA inclusă (2.573.050,2 euro). Asta a însemnat facturi lunare de câte 214.420,85 de euro.

Ei bine, la data de 23 ianuarie 2025, Camera Deputaților a încheiat, tot prin atribuire directă, cu Speeh Hidroelectrica SA, așa cum am arătat mai sus, un contract în valoare de 12.605.075 lei fără TVA, respectiv de 15.000.039,3 lei cu TVA inclusă (3.061.232,5 euro). Ceea ce a însemnat facturi lunare de 255.102,5 euro. Iar, în 2026, facturile pe care Casa Poporului le va plăti pentru energia electrică au crescut la 299.033,8 euro pe lună.