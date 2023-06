FITS30: Programul complet al Festivalului este disponibil!

Gazda conferinței a fost Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS, care a prezentat cele mai noi informații referitoare la #FITS30, respectiv seria de evenimente speciale care completează programul din acest an al Festivalului.

FITS are loc la Sibiu, în perioada 23 iunie – 2 iulie, iar tema acestei ediții – a 30-a – este MIRACOL.



În cadrul conferinței de presă de astăzi, Ministrul Apărării, domnul Angel Tîlvăr, a transmis un mesaj despre colaborarea dintre FITS și instituția pe care o conduce, parteneriat dezvoltat în cadrul Sezonului NATO, care a debutat acum șapte ani:

„Includerea în programul manifestărilor Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a unei Secțiuni NATO, realizată (...) împreună cu Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, exprimă profunzimea relațiilor militari-civili la nivelul comunității locale și înțelegerea importanței adecvării ofertei artistice la specificul și nevoile audienței militare. Aceasta include nu doar militari și studenți români, dar și personal aliat încadrat la Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est, unitate emblematică a Structurii de Forțe a NATO din România. (...)

Grație Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și organizatorilor din Teatrul Național “Radu Stanca”, Ministerul Culturii și Guvernul României, militarii români și militarii aliați din țările membre NATO se vor bucura, împreună cu publicul larg, de spectacolele incluse în program și vor aprecia valențele educative ale teatrului și ale dialogului intercultural”, a spus Angel Tîlvăr, Ministrul Apărării Naționale.



La această ediție, sezonul NATO include patru spectacole care se vor desfășura la Academia Forțelor Terestre:

GINGHIS HAN, de Uriankhai Damdinsuren, pe 23 iunie, ora 15 - Mongolian National University of Arts and Culture

HARMONICA RHAPSODY, cu Judy’s Harmonica Ensemble (TWN, CHN), pe 25 iunie, ora 15

TĂRÂMUL MUZICII, cu Cătălin Milea & Gabriel Bălașa, pe 30 iunie, ora 15

MALUS SIEVERSII/S-CUM de la Leeds Beckett University (UK), Regia și coregrafia: Joshua Haigh și Olivia Richards, pe 1 iulie, ora 15.

În completarea acestui parteneriat, FITS a pus la dispoziție o mie de abonamente gratuite la secțiunea Online și alte trei mii la un preț redus. Secțiunea Online a acestei ediții conține 40 de spectacole transmise live sau înregistrate.



În continuarea conferinței, Constantin Chiriac a anunțat că trei sferturi din biletele puse în vânzare pentru această ediție sunt deja epuizate și că peste jumătate din evenimentele incluse în programul din acest an sunt oferite publicului cu acces gratuit, astfel încât întreaga comunitate să poată fi #ParteDinMiracol.

Până în acest moment, FITS are 809 evenimente incluse în program (două dintre acestea – din seria Evenimentelor speciale – confirmate chiar înainte de conferința de presă!) și așteaptă aproximativ 5000 de participanți din 75 de țări.

Aplicația FITS este și ea adusă cu toate informațiile la zi, permite personalizarea programului și multe alte facilități și este disponibilă pentru descărcare atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.



Platforma doctorală a fost un alt subiect al informării de astăzi, iar cifra importantă în acest context este 47 – numărul instituțiilor de învățământ care participă la această ediție a programului, multe dintre acestea find printre cele mai prestigioase din lume. Tema din acest an este: „Căutarea miracolului și revelația teatrului: cercetarea creativă în spectacolul contemporan”.

Platforma Internațională de Prezentare a Doctoratelor este un spațiu excelent pentru dialog și schimburi universitare între tineri cercetători, membrii comunităților academice și publicul larg, care se derulează în fiecare an, începând cu 2014, în cadrul FITS. Scopul său principal este promovarea colaborării inter-instituționale și a educației artistice, în contextul Festivalului.



Pe rând, Constantin Chiriac a trecut în revistă și celelalte secțiuni al căror program este disponibil începând de astăzi pe site-ul Festivalului (sibfest.ro): Spectacole-lectură, Conferințe de presă și Conferințe speciale, Expoziții, Platforma de Arte Vizuale (PAV), Therme Forum, Lansări de carte, și la care publicul este așteptat cu drag de Octavian Saiu și Matei Vișniec, moderatorii evenimentelor speciale, dar și de toți artiștii și autorii incluși în program.



De asemenea, un foarte așteptat anunț a făcut parte din programul acestei conferinței, respectiv cine sunt artiștii care, din acest an, vor avea o Stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu.

Șase noi nume se adaugă Aleii la această ediție, nume care vor rămâne, permanent, #ParteDinMiracol: regizoarea britanică Katie Mitchell, dansatoarea și coregrafa María Pagés din Spania, dansatoarea și coregrafa canadiană Marie Chouinard, regizorul elvețian Milo Rau, actorul, regizorul, dramaturgul și producătorul portughez Tiago Rodrigues și coregrafa Noa Wertheim, director artistic al companiei de dans Vertigo din Israel.

Vom reveni cu detalii despre fiecare în perioada următoare pentru ca publicul să-i cunoască mai bine.



Vă mulțumim că sunteți #ParteDinMiracol!