ICR va finanța prin Programul CANTEMIR 24 de proiecte desfășurate în 24 de țări

„Așa cum am promis anul trecut, la reluarea Programului CANTEMIR, am menținut calendarul predictibil de lansare a sesiunii la începutul fiecărui an, cu reguli și criterii cunoscute și comisii de evaluare independente. Proiectele câștigătoare se vor desfășura timp de cinci luni pe patru continente și vizează creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii culturii române pe scena culturală internaţională. Axa de susținere culturală din Strategia ICR 2022-2026 încurajează parteneriatul dintre operatorii culturali români și străini, pe de o parte, şi organizaţiile culturale internaționale, pe de altă parte”, a declarat președintele ICR, Liviu Jicman.

A fost înregistrată o creștere a interesului operatorilor culturali din România pentru programul derulat de ICR, în ambele secțiuni: dacă în anul 2023, la prima ediție, au fost primite 94 de aplicații (36 pentru Arte Vizuale și 58 pentru Artele Spectacolului), în 2024 au fost înscrise 151 de proiecte (59 în aria tematică Arte Vizuale și 92 în aria tematică Artele Spectacolului), cu 60.6 % mai mult față de 2023.

Cele 24 de proiecte care urmează să fie finanțate de ICR – 12 din aria tematică Arte Vizuale și 12 din domeniul Artele Spectacolului – au fost selectate de comisiile de jurizare și de soluționare a contestațiilor din cele 78 de proiecte calificate în urma etapei administrative, etapă eliminatorie (31 de proiecte în secțiunea Arte Vizuale și 47 de proiecte în secțiunea Artele Spectacolului).

Bugetul total alocat finanțării proiectelor declarate câștigătoare în anul 2024 este de 2.200.000 lei, împărțit în mod egal între cele două arii tematice. Suma maximă finanțabilă per proiect cultural este de 100.000 lei.

Câștigătorii din cadrul secțiunii Arte Vizuale, în 2024, sunt: Asociația Tangaj Collective, Asociația Sandwich, Asociația Forumul Artelor Vizuale, Asociația Silver Screen, Schilers House SRL, Asociația TRANZIT.RO, Asociația META Spațiu, Asociația Centrul de Fotografie Documentară, Galeria Ivan SRL, VERYTHEORY SRL, Lab. Switch SRL-D, Fundația Centrul Cultural ArtSociety.

Câștigătorii din cadrul secțiunii Artele Spectacolului, în 2024, sunt: Asociația IOTA, Teatrul German de Stat din Timișoara, SC WASP STUDIOS SRL, Asociația Pentru Teatru și Carte, Paun C Ioana PFA, Asociația Atelierul de Percuție, Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, Asociația Culturală INNOVARTE ROMANIA UNIVERSALIS, Aparte SRL, Teatrul „Tony Bulandra“ din Târgoviște, Asociaţia Musica Coloris, Asociația Scena Muzicală.