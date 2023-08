„Investiția în cultură este investiția în noi și în copiii noștri”, a mărturisit maestrul Cristian Măcelaru

Parteneriatul dintre BRD - Groupe Société Générale și Festivalul George Enescu aduce muzica clasică mai aproape de public prin traducerea ei în alte simțuri. Cu această ocazie, se consolidează legătura dintre cel mai important eveniment muzical din România, devenit fenomen cultural internațional în cei 30 de ani de la reluarea festivalului, și BRD, o companie care se distinge printr-o implicare constantă în cultură, cu accent pe susținerea muzicii clasice și a artei contemporane.

„Festivalul Enescu este cel mai bun exemplu a ceea ce se poate realiza atunci când există valori care promovează cultura și arta, plasându-le în centrul unei societăți. Beneficiile acestor eforturi pe care le facem alături de partenerii noştri se vor vedea în timp, nu imediat. Investiția în cultură este investiția în noi și în copiii noștri. Știu că acest lucru este adevărat și voi continua să pledez pentru asta”, a declarat Maestrul Cristian Măcelaru, Director Artistic al Festivalului George Enescu și Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței.

O contribuție la formarea noii generații de ascultători

Între 27 august și 24 septembrie, pe lângă maratonul de concerte de talie internațională, BRD invită publicul să descopere ce trezește muzica clasică în fiecare – cu alte cuvinte, muzica nu va răsuna doar în săli și spații publice, ci va avea gust, miros, se va vedea și se va simți.

„Susținem comunitatea culturală de decenii și, cu toate că parteneriatul cu cel mai prestigios festival de muzică din România înseamnă o încununare a acestor eforturi, nu este numai atât. Vorbim despre o asociere firească. Recunosc că poate sunt subiectiv, fiind un «client» frecvent al sălilor de concert clasice și nu numai, însă pentru mine parteneriatul cu Festivalul George Enescu este un foarte bun prilej să arătăm că muzica clasică poate încăpea în viața oricui. Nu trebuie să fii un cunoscător ca să o poți aprecia, simți, trăi în felul tău”, spune François Bloch, Director General BRD Groupe Société Générale.

Conceptul sub care BRD își propune să contribuie la formarea noilor generații de ascultători – „Simte muzica” – mizează pe o abordare de tipul „inside-out”: publicul să conștientizeze ce trezește muzica clasică în fiecare cu ajutorul tuturor simțurilor, nu doar al auzului și în funcție de context.

De aceea, experiențele pe care BRD le-a pregătit pentru festival nu sunt doar din sfera muzicală, pun accentul pe vizibilitate, relevanță multiculturală și promisiunea de a oferi ceva unic, care să atragă un public nou: de la programul de concerte în aer liber care vor avea loc în varii spații publice unde accesul va fi gratuit, la concerte pop-up și până la diverse experiențe multisenzoriale, găzduite de Rezidența9 într-o expoziție interactivă. Toate acestea – inclusiv revista Scena9 și câteva instalații - vor fi complementare (de multe ori în mod neașteptat) unor concerte din festival.

Haideți la sărbătoarea muzicii clasice!

„Iată-ne ajunşi, alături de BRD, la startul celei de-a 26-a ediţii a Festivalului Internaţional George Enescu. Lunile de pregătiri au dat roade şi suntem gata să întâmpinăm publicul cu un program extrem de divers, în care vom asculta cele mai apreciate orchestre ale lumii la Bucureşti şi în alte 16 oraşe din ţară. Aşteptăm publicul să se bucure alături de noi de această sărbătoare a muzicii clasice”, a punctat Cristina Uruc, manager interimar Artexim.

Angajamentul BRD pentru următoarele trei ediții ale Festivalului Internațional George Enescu nu se rezumă doar la continuarea acțiunilor de mecenat, ci reprezintă și un efort de a contribui la educarea publicului actual și viitor. Toate acțiunile pregătite cu prilejul parteneriatului pot avea un impact pozitiv asupra fiecărui ascultător nou, a fiecărui om care pleacă de la un concert sau de la o experiență multisenzorială mai emoționat ca de obicei, mai îndreptat către idei noi și mai optimist.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, sub sloganul „Generozitate prin muzică”|„Generosity through Music”.

Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.