Kōji Morimoto, unul dintre cei mai importanți regizori japonezi de anime-uri, vine la Animest.19

Cunoscut ca fiind unul dintre puținii regizori de film de animație care se ocupă singur complet de tot procesul din spatele producției - de la poveste, la storyboard, la conceptul grafic al personajelor, cheia de mișcare și tot ceea ce se vede în fundal - el va susține un masterclass, cu intrare liberă, în cadrul căruia va dezvălui detalii din culisele acestui proces pe 6 octombrie, de la ora 16:00, la Institutul Cervantes (Blvd. Regina Elisabeta, nr. 38).

În onoarea muncii sale, Animest va dedica legendarului artist ziua de duminică, 6 octombrie, pe lângă masterclass incluzând în program proiecții a unei părți din vasta sa operă.

Născut la sfârșitul anilor 1950, regizorul Kōji Morimoto s-a format într-o perioadă în care manga și anime-ul japonez deveneau un fenomen cultural fără precedent. Inspirat de Osamu Tezuka, unul dintre pionierii genului, numit chiar „Părintele Manga”, Morimoto și-a urmat fără ezitare pasiunea pentru desen din copilărie, la începutul anilor ‘80 ajungând să lucreze deja la unele dintre cele mai mari titluri din industrie. Munca sa i-a atras atenția creatorului Akira, filmul care a schimbat fața anime-ului, Katsuhiro Otomo care, impresionat de talentul său, l-a numit pe Morimoto colaborator la antologiile Neo-Tokyo și Robot Carnival, unde și-a făcut debutul regizoral cu scurtmetrajul Franken’s Gears.

Numele lui Kōji Morimoto a devenit cunoscut industriei odată cu munca sa la filmul de animație Akira, la care a colaborat alături de cei mai mari animatori din Japonia, pentru a aduce la viață viziunea complexă a lui Otomo despre un Tokyo distopic. A înființat apoi STUDIO4°C, alături de Eiko Tanaka, cunoscută pentru munca ei de producție din cadrul iconicului studio Ghibli la titluri precum My Neighbor Totoro, și a început să se afirme ca regizor. A produs lucrări cu un impact extrem de puternic, precum Magnetic Rose, în care doi astronauți sunt atrași de un semnal S.O.S. către un asteroid care reprezintă o întreagă lume creată de amintirile unei femei, videoclipul revoluționar al piesei EXTRA (Ken Ishii), laureat la Gala MTV 1997 pentru Cel mai bun videoclip al anului, dar și The ANIMATRIX: Beyond, unul din episoadele spin-off-ului animat inspirat de celebrul film The Matrix.

La Animest.19 publicul va putea vedea pe marile ecrane două dintre cele mai mai cunoscute filme semnate de Kōji Morimoto. Scurtmetrajul Noiseman Sound Insect (1997), apreciat de critica internațională pentru forma experimentală a structurii narative, spune povestea unui om de știință care creează o formă de viață care se hrănește cu muzică, pe care o scapă de sub control. Va putea fi văzut la Cinemateca Eforie de la ora 21:00. Mai devreme, de la ora 19:00, publicul are șansa să vadă Genius Party Beyond, un omnibus din cinci scurtmetraje produse de STUDIO4°C, printre care și Dimension Bomb, regizat de Kōji Morimoto. Acesta curge ca o formă de poezie vizuală care străbate lumea interioară a unui personaj singuratic, trecând prin durerile, bucuriile, fricile și dorințele sale, până când într-un final poate ajunge într-o nouă dimensiune. Proiecțiile filmelor vor avea loc în prezența regizorului, iar la final publicul îl va putea întâlni și îi va putea adresa întrebări.

Morimoto a lăsat o amprentă profundă în lumea animației japoneze, de la stil și tehnică, la structura narativă și de expunere a temelor, reușind să îmbine tradiționalul cu modernul în feluri care-i poartă semnătura unică. Prezența sa ca invitat special la Animest.19 este o șansă unică pentru iubitorii genului de a-l cunoaște personal pe creatorul care a scris o parte din istoria anime-urilor.

