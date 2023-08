MINA, primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est, se deschide la București

Spațiul măsoară 2.500 de metri pătrați și cuprinde mai multe zone dedicate adulților și copiilor, care vor fi întâmpinați în muzeu de un ghid virtual, un avatar conversațional care folosește inteligența artificială. Secțiunile principale vor fi spațiul imersiv cu proiecții 360, MINA Kids, spațiu dedicat instalațiilor educative și interactive pentru copii, o zonă dedicată expozițiilor temporare sau evenimentelor și o zonă de lounge și cafeneaua, MINA Cafe by George.BCR.

„MINA este centrul ce reunește pasiunea noastră pentru arta digitală și inovație în cadrul industriilor culturale și creative pe care vrem s-o celebrăm printr-o abordare accesibilă publicului larg. Reprezintă experiența noastră acumulată în 6 ani de proiecte marca One Night Gallery, în care ne-am concentrat pe crearea și dezvoltarea scenei locale de new media art și coagularea comunității de artiști și dezvoltatori care au acum un spațiu permanent de expunere.

De asemenea, MINA are la bază și experiența de 10 ani de proiecte Le Petit care înseamnă o comunitate de mii de oameni care au luat parte la experiențe interactive și concepte ieșite din comun.

MINA va fi locul în care fiecare vizitator este protagonist, iar totul se întâmplă într-o clădire cu o istorie pe măsură, fosta hală de producție de calculatoare ICE Felix, pe care ne-am propus să o readucem la viață împreună cu partenerii noștri”, spun co-fondatorii MINA.

Cu ocazia inaugurării, MINA va lansa și primele două spectacole imersive: Gustav Klimt. The Immersive Show și Lumea Subacvatică. O călătorie imersivă a apei.

Primul este o producție multimedia, prezentată de George.BCR, care cuprinde 60 dintre lucrările pictorului simbolist, un arc în timp prin „Epoca de Aur”, inspirată de stilul Art Nouveau și simbolurile bizantine. Se vor regăsi în cadrul show-ului opere expuse în muzee din toată lumea, precum „Doamna cu evantai”, „Sărutul” și „Doamna în Aur”, fiecare piesă fiind meticulos pusă în scenă 360 de grade, într-un spațiu de 7 metri înălțime. Spectacolul audio-vizual este realizat de studioul Aural Eye și producătorul muzical, Alexei Țurcan.

Cel de-al doilea spectacol imersiv expus la MINA, Lumea Subacvatică, prezentat de Kaufland România, este o incursiune educațională în biodiversitatea apei, marcată de conștientizarea modului în care putem contribui la o lume mai curată și la protejarea speciilor. Proiectul este realizat de studioul Collider Visuals & Pixels Reality și producătorul muzical, Costav Ivanov.

Cele două show-uri vor putea fi vizionate începând cu 25 august, iar spațiul MINA Kids se va deschide la o săptămână distanță, pe 1 septembrie. Muzeul poate fi vizitat în fiecare zi, de miercuri până duminică, între orele 12:00 și 23:00. Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial minamuseum.com sau direct de la fața locului.

Ulterior, organizatorii vor lansa și Laboratorul de Inovație, locul în care comunitatea de artiști și dezvoltatori va avea acces la ultimele tehnologii și unde vor fi găzduite rezidențe de creație și noi proiecte și spațiul expozițional de New Media Art.

„Încă de la lansare, George a susținut inovația și comunitățile creative. El însuși o inovație în tehnologie – primul banking inteligent, cu un ecosistem 100% digital, George a fost lansat ca “human technology”, pentru că experiența userului e punctul în jurul căruia gravitează totul.

Anul acesta George împlinește 5 ani și nu vedeam un mod mai bun de a sărbători, decât tot în mijlocul comunității MINA, un proiect de artă imersivă, augmentată prin tehnologie, în care privitorul joacă un rol esențial. Ne bucurăm ca prin acest parteneriat să aducem experiențele unice de artă+tehnologie accesibile publicului larg”, declară Katerina Todorovski - Head of Brand Marketing BCR.

Datorită designul-ului și infrastructurii unice a echipamentelor tehnice, MINA este și un spațiu multifuncțional, care va putea prezenta atât expoziții de artă captivante, cât și conținut educațional pentru școli, piese de teatru, spectacole de dans, dar și proiecții de film, cursuri de yoga imersivă, evenimente corporative sau petreceri.

„La 5 ani de la lansare, George. Primul banking inteligent, face ce a făcut dintotdeauna: Susține inovația și tehnologia în efortul de a ne îmbogăți viața atât din punct de vedere cultural, cât și viața de zi cu zi.

Mina este un proiect ambițios, unic în sud-estul Europei și reprezintă încununarea efortului susținut de One Night Gallery și de partenerii săi, printre care și George.

One Night Gallery a fost unul dintre primele proiecte susținute de George, iar acum, după 5 ani de proiecte extraordinare, suntem mândri să le fim alături în acest nou demers care va pune România pe harta internațională, ca hub de inovație și tehnologie. Ce ne-a ținut aproape în toți acești ani a fost ADN-ul comun: inovația continuă, împingerea limitelor tehnologiei și artei pentru a dezvolta noi teritorii de exprimare și experiențe imersive.

Susținerea acestui proiect, vine ca o continuare firească a proiectelor dezvoltate de-a lungul anilor, mai ales că reunește sub un singur și impresionant acoperiș tot ceea ce ne definește și pe noi ca brand: tehnologie, artă, educație financiară și experiențe unice.

Așteptăm cu entuziasm reacția publicului la acest nou centru de inovație și sperăm să se bucure în număr cât mai mare de toate experiențele imersive pregătite pentru ei. Bineînțeles, ca de obicei, există beneficii pentru utilizatorii cardurilor George: reduceri de până la 20% atât la bilete, cât și în cafeneaua MINA Cafe by George”, spune Adrian Săveanu, Senior Brand Manager George.

Ghidul muzeului va fi un avatar cu inteligență artificială

„Eu sunt MINA, ghidul tău personal în cel mai mare centru de artă new media din sud-estul Europei” – sunt cuvintele cu care își începe experiența fiecare vizitator. MINA este un avatar cu inteligență artificială special pregătit pentru a oferi toate informațiile necesare celor interesați. În timp ce își îndeplinește atribuțiile de ghid clasic, MINA are un caracter special prin faptul că poate să interacționeze și în funcție de interesele fiecărui vizitator în parte, personalizându-i experiența.

Avatarul este un ghid dezvoltat pe baza celor mai eficiente și mai noi modele de rețele neurale. Pe lângă ChatGPT, au fost integrați mai mulți algoritmi de inteligență artificială pentru fiecare componentă din pipeline-ul său, cum este și Audio2Face de la NVIDIA Studio, prin care chipul avatarului 3D se animă în timp real. Mișcarea pleoapelor, a buzelor, mimica îi permit să interacționeze cu publicul cât mai natural, prin faptul că este capabilă să audă întrebările, gândește răspunsurile și apoi le comunică. Experiența se desfășoară în timp real, iar utilizatorii pot purta o conversație cu un avatar umanoid futurist. MINA este realizată de Mihai Cojocaru și rec.on.

„Întregul conținut este dezvoltat pe computerele certificate GeForce RTX Studio echipate cu GPU-uri GeForce RTX 4090 și dezvoltate de către producătorul local, ITDirect. Acestea fac parte din platforma NVIDIA Studio, destinată artiștilor, designerilor, inginerilor și altor profesioniști care au nevoie de instrumente puternice pentru a lucra cu grafică, video sau realitate virtuală. Platforma include plăci grafice de înaltă performanță, software specializat oferit gratuit și drivere Studio dedicate care oferă performanță și stabilitate optime cu cele mai populare software de grafică 3D, video și animație. Sistemul a fost creat special pentru aplicații grafice profesionale, în special pentru randare ray traced în timp real sau suport pentru tehnologiile AI””, spune Jan Adryanski, Community PR Manager Central Eastern Europe, NVIDIA.

Despre MINA

MINA este primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Muzeul combină arta și tehnologia într-un spațiu senzorial pentru toate vârstele și are ca scop creșterea consumului cultural și a calității producției culturale în România. Prin acest spațiu multifuncțional, dotat cu tehnologie de ultimă generație, extindem granițele colaborărilor multidisciplinare și internaționale care sprijină inovația și digitalizarea. MINA este un proiect conceput de One Night Gallery și Le Petit.

