„Monuments In Time”, un proiect dedicat artistei internaționale Aurelia Mihai, despre explorarea miturilor și monumentelor în contextul contemporan

Artistă de origine română, stabilită în Germania, Aurelia Mihai a fost distinsă cu numeroase premii și burse internaționale de-a lungul carierei sale pentru lucrările care vorbesc despre fenomene și evenimente culturale, sociale și politice contradictorii. Deși activitatea sa este bine-cunoscută și apreciată pe scena germană, proiectul „Monuments In Time” oferă publicului român oportunitatea de a descoperi sau redescoperi opera unei artiste de renume internațional, după ultima sa expoziție personală la MNAC București în 2009.

Aurelia Mihai explorează în opera sa teme precum monumentul și mitul, identitatea culturală, migrația, apartenența și utopia. Sensibile la aspecte sociale critice, lucrările ei pun în prim-plan noțiunea de umanitate într-un sens larg. Intervenții video, fotografice și performative, cu referințe istorice și sociale, combină descoperirile științifice cu amintiri subiective și procese de creație pentru a răspunde unui context global actual. Invitându-ne în universul critic și totodată intim și imersiv al lucrărilor artistei, expoziția reflectă și pune în legătură forme ale diferitelor monumente existente și imaginate din opera sa, în relație cu timpul, spațiul, istoria și natura.

Evenimente din cadrul proiectului „Monuments In Time”

Monuments In Time, prima parte a expoziției Aurelia Mihai, prezentată la Institutul Goethe, București (Calea Dorobanți 32) în perioada 29 august - 10 octombrie 2024, se concentrează pe ideea monumentului construit și istoric, în raport cu diferite teme. Experiment cinematografic și proiect de cercetare amplă - LUPA (2014-prezent) ocupă un rol central în această expoziție. LUPA urmărește traiectoria fascinantă a capodoperei antice Lupa Capitolina ca simbol al identității, puterii și exploatării, ce își revendică independența prin auto-narațiune. Alte lucrări video tratează tema monumentului în relație cu migrația forțată - Cento Piedi (2012) - sau în raport cu arheologia și ficțiunea - Valley of the Dreamers (2004). Instalația video LUPA este completată de o serie nouă de fotografii realizate de artistă pentru expoziție.

Living Monuments (I și II, 2024) este o nouă instalație pe 4 canale ce reprezintă partea a doua a expoziției, prezentată în spațiul generos al Galeriei Sector 1 (Băiculești 29, București) în perioada 5 septembrie - 5 octombrie 2024. Situată între performance și film, Living Monuments reflectă asupra legăturilor invizibile dintre oameni și locuri prin punerea în scenă a unor „monumente vii” în mediul urban.

Celor două expoziții li se alătură o serie de evenimente publice ce vor avea loc la Institutul Goethe, dezvoltate de Cristina Bută, Monica Dănilă, Edith Lázár și Cristina Stoenescu.

Evenimentele aprofundează teme derivate sau în relație cu lucrările Aureliei Mihai, extinzând formatul de expoziție prin cel de talk, prezentare sau program de screenings. Seria de evenimente va debuta pe 3 septembrie, la ora 19:00, la Institutul Goethe, cu un artist talk intitulat „Focus: Aurelia Mihai”. În dialog cu Cristina Bută, curatoarea expoziției, Aurelia Mihai va împărtăși publicului perspectivele și experiențele care au definit practica sa artistică.

Proiectul „Monuments In Time” include producția unei noi lucrări video, „Living Monuments III”, care va fi realizată în această toamnă, la Târgu Jiu, în dialog cu Coloana Infinitului a lui Constantin Brâncuși. Continuare a seriei realizate de Aurelia Mihai și denumită „Orologiul Uman”, lucrarea video implică 12 performeri și folosește elemente naturale și ecologice pentru a explora teme legate de timpul cosmic și uman. Coregrafia este concepută de Aurelia Mihai împreună cu coregrafa Simona Deaconescu.

Aurelia Mihai (n. 1968, București) este o artistă vizuală și regizoare stabilită în Hamburg. A studiat la Universitatea Națională de Arte din București și, ulterior, la Academia de Arte Vizuale din Düsseldorf și la Academy of Media Arts din Köln. Între 2009 și 2021, a fost profesor la Universitatea de Arte din Braunschweig. Aurelia Mihai a primit numeroase premii și burse de-a lungul carierei sale, printre care Villa Aurora (Los Angeles), Academia Germană Villa Massimo (Roma) și burse din partea IASPIS Stockholm și Stiftung Kunstfonds. Filmele și lucrările sale video au fost prezentate în expoziții internaționale printre care Muzeul de Artă Chelsea, New York, Muzeul de Artă Cheekwood, Nashville, Tennessee, USA, Museum Ludwig Köln, K21 Düsseldorf, Documenta 13, Kassel, Germania, Hamburger Kunsthalle, Cobra Museum din Amstelveen, Olanda, Palatul Artelor din Napoli, MACRO - (Muzeul de Artă Contemporană Roma), Italia,​​ Kunsthalle Salzburg la Muzeul din Salzburg, Austria, MOCAK, Cracovia, Polonia, Pinacoteca din Kaunas Lituania, BIENALSUR, Cordoba, Argentina, Museo Nacional Reina Sofia, Madrid, Centre Pompidou, les Abattoirs, Muzeul - Frac Occitanie Toulouse, MNAC București, Periferic 8, Bienala de Artă Contemporană, Iași, Capitală Europeană a Culturii, Timișoara, România, Fundația TRIADE; în festivaluri sau în instituții culturale internaționale, printre care "Rencontres Internationales Paris/Berlin", Louvre Auditorium (Paris), Haus der Kulturen der Welt (Berlin), Festivalul Internațional de Film DaKino (București), și Festivalul internațional de filme de Artă FIFA (Montréal).

Cristina Bută (n. 1992, Timișoara) este curatoare de artă contemporană și scriitoare, cu un interes pentru subiecte legate de decolonizare. Este licențiată cum laude în Studii Literare și Analiză Culturală, la Universitatea din Amsterdam. A fost curator în formare la Stedelijk Museum Amsterdam, unde a lucrat la expozițiile personale ale Mariei Lassnig și Walid Raad (Premiul AICA 2020), co-curatoare a celei de-a V-a ediții a Bienalei Art Encounters de la Timișoara (2023), My Rhino Is Not A Myth. art science fictions și curatoare a numeroase expoziții personale și de grup. Trăiește în București și lucrează cu artiști/e, instituții și spații culturale.

