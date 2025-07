Jocuri PlayStation Plus, iulie 2025. Surprize pentru abonați

Acestea pot fi descărcate în perioada 1 iulie - 4 august 2025. Până pe 2 iulie, abonații PlayStation Plus au avut acces și la jocurile pentru luna iunie.

Aniversare de 15 ani

În această lună este aniversarea de 15 ani a PlayStation Plus, asfel că Sony a pregătit surprize pentru fani. PlayStation Plus a fost lansat oficial pe 29 iunie 2010.

Cu ocazia aniversării, dincolo de cele 3 jocuri din iulie 2025, Sony permite abonaților să descarce mai multe jocuri pe toată durata verii.

Printre acestea sunt Let’s Wrestle! și Monster Hunter Wilds, la care se adaugă mai multe competiții pe platformă. Mai multe surprize vor fi anunțate de Sony în această vară, disponibile abonaților PlayStation Plus.

Jocuri PlayStation Plus disponibile în iulie 2025

Diablo IV | PS5, PS4

Diablo IV este una dintre cele mai cunoscute serii din industria de gaming. Jucătorii pot să înceapă o campanie singuri sau alături de prietenii lor (2 jucători pe aceeași consolă sau 4 online).

Aceștia vor face cunoștință cu personaje memorabile și vor pătrunde într-o poveste fascinantă.

În End Game, jucătorii se pot întâlni în orașe pentru a forma echipe sau face schimb de bunuri.

The King of Fighters XV | PS5, PS4

De la lansarea din 1994, jocurile King of Fighters au inclus personaje inedite și un sistem unic de luptă.

Cel de-al 15-lea titlu din serie moștenește lupte în grupuri de 3 împotriva 3. Titlul are 39 de personaje, un nou sistem de luptă și îmbunătățiri pentru a evita pauzele în timpul meciurilor online.

The King of Fighters XV este printre cele 3 jocuri PlayStation Plus din iulie 2025 și oferă mai multe opțiuni de luptă, în funcție de preferințele jucătorilor.

Jusant | PS5

Jusant este un joc de acțiune cu puzzle-uri, în care jucătorii pornesc într-o aventură cu scopul de ajunge în vârful unui turn înalt. Aceștia pot explora diferite căi și dezvăluie secretele unei civilizații pierdute.

Trebuie să învețe să controleze uneltele necesare pentru a trece de obstacole pentru a naviga turnul misterios, în continuă mișcare. Pe măsură ce utilizatorii avansează, trebuie să rezolve puzzle-uri din ce în ce mai complexe, notează useit.ro.