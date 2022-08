Muzica trap, sănătatea mintală, egalitatea de gen și noile platforme de finanțare pentru artiști, pe lista celor mai așteptate discuții de la Mastering the Music Business 2022

#Workshopuri (6 septembrie) - În cadrul workshopurilor, participanții vor putea învăța într-un mod interactiv cum să organizeze un festival, cum să-și planifice un turneu internațional, cum să scrie versuri și cum să sincronizeze perfect o piesă:

- în care participanții se vor putea pune în papucii unui manager de artist și a unui organizator de festivaluri - workshop susținut de Ekaterina Bazhanova „New sheriff: booking an international tour” - despre rețeta unui tur internațional organizat cu succes - workshop susținut de Valeriu Borcos

- workshop cu Andra Vasile și Gabriela Sachelarie „Wanted: the perfect song”, susținut de Dan Byron - unul dintre cele mai de succes workshopuri, care revine la MMB pentru a 5-a oară

#Paneluri și #prezentări (7 și 8 septembrie) - Printre cele mai așteptate dezbateri sunt cele legate de noile platforme de finanțare pentru artiști, egalitatea de șanse din industrie, muzica trap și modul în care este ea percepută în piață, dependență și depresie, dar și muzica din jocurile video și reclame. Câteva dintre cele mai așteptate paneluri:

, la care va participa Doru Trăscău - solistul The Mono Jacks, Sandy Graham - fondator și redactor șef al Cashbox Radio din Canada, Adrian Socol - psihoterapeut și conferențiar în cadrul facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Michelle Titian - o cunoscută artistă din Canada care s-a luptat ani de zile cu dependența de alcool „How to Patreon” cu Ronny Kriger - General Manager Europe pentru Patreon, Andreea Runceanu - violonistă și membru fondator al trupei Amadeus Electric Quartet și Diana Petcu - artist român pentru care platforma Patreon a devenit o sursă sigură de venit;

cu Andreea Spilca și Adrian Rusu de la McCann Bucharest, Seppl Kretz music supervisor multi-premiat, Robert Singerman – unul dintre cei mai experimentați profesioniști din industria muzicală internațională, lucrând de-a lungul anilor cu artiști ca R.E.M., Gipsy Kings, James Brown, Suzanne Vega și mulți alții. „No love for new music. Why has the consumption of new music lost so much ground to back catalogue? ”, cu Marius Moga, Cătălin Muraru, Andreea Berghea, Steve Ferris și Jehan Paumero-Believe

„Pe lângă prezența propriu-zisă la paneluri, workshopuri și prezentări, încurajăm participanții la MMB să interacționeze cât mai mult cu invitații. Networkingul e crucial în domeniul ăsta dar, pentru că de multe ori timiditatea învinge curiozitatea, am creat un program numit Meet the Experts prin care doritorii au putut să se înscrie în prealabil la o întâlnire față în față cu speakerul care îi interesează cel mai mult. În plus, avem numeroase recepții unde atmosfera e relaxată și participanții au ocazia să socializeze cu oricine își doresc”, spune Anca Lupeș, fondatoarea conferinței MMB.

