5 concerte extraordinare de Crăciun la Sala Radio

Sâmbătă, 7 decembrie (19.00), CORUL DE COPII RADIO (dirijat de Răzvan Rădos) vă invită la concertul tradițional de Crăciun, care îmbină colinde românești și cântece de sărbătoare din repertoriul altor țări. Evenimentul va fi prezentat în parteneriat cu școala de teatru a actriței Delia Nartea: micii elevi ai studioului de actorie vor susține scurte momente teatrale între piesele cântate de membrii Corului de Copii Radio. Concertul va fi prezentat de Delia Nartea, la pian le veți aplauda pe Magdalena Faur și Andra Demidov și la percuție pe Iasmina Topală și Teodora Ciucu.

Duminică, 8 decembrie (17.00), pășim împreună în lumea obiceiurilor de sărbătoare, așa cum sunt ele păstrate în vatra satului. De 34 de ani, concertul tradițional de Crăciun „Începem a colinda...” aduce pe scena Sălii Radio datinile de iarnă. Cete de urători din diverse regiuni ale țării – Bacău, Bihor, Cluj, Gorj, Olt, Maramureș, Suceava, Teleorman, Vrancea – sosesc pe la București aducând cele mai frumoase și mai vechi colinde și tradiții populare asociate Crăciunului și Anului Nou.

Invitații serii sunt Cornel Borza, Ion Drăgan, Radu Lazăr, Alexandru Turturică, Ceata Urşilor lui Gavrilă – Asău-Bacău, Grupul de colindători „Datina-Dubaşii din Hotar” – Bihor, Ansamblul Folcloric „Coconii Deseştiului” – Maramureş, Grupul de colindători „Gorjeanca” – Gorj, Grupul de colindători „Bujorelul” – Drăgăneşti – Olt, Ansamblul „Poieniţa” – Poiana Stampei – Suceava, Ansamblul „Colinda” al Centrului Cultural Teleorman, Ansamblul Folcloric „Chipăruşul” – Nereju – Vrancea. Concertul este prezentat de Claudia Colniceanu și Georgel Nucă. Evenimentul va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a postului Radio România – Antena Satelor.

Joi, 12 decembrie (19.00) sunteți invitați la primul concert pe scena Sălii Radio prezentat integral de CORUL DE BĂIEŢI RADIO. Ansamblul a fost fondat în primăvara anului 2022 de către Magdalena Faur, pianist acompaniator al Corului de Copii Radio, inițiativă susținută de Răzvan Rădos, dirijor al Corului de Copii. Corul de Băieți Radio a apărut așadar ca o nouă ramură a acestuia, ca un program pilot, pornind de la un nucleu de copii cu o bogată experiență corală și cu o mare dragoste de muzică. În cei doi ani de activitate, ansamblul a susținut peste 20 de concerte în biserici și în săli de spectacol din București. În prezent, ansamblul este format din 33 de băieți cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani, dintre care majoritatea au studiat un instrument muzical sau canto.

Intitulat A Ceremony of Carols, concertul de Crăciun prezentat de Corul de Băieți Radio prezintă cunoscuta suită de colinde semnată de Benjamin Britten (care dă și titlul evenimentului) și care va fi interpretată prima oară în România în versiunea imaginată de compozitor, versiunea pentru cor de băieți și harpă, acompaniament care va fi susținut de Maria Bîldea, solistă a Orchestrei Naționale Radio. De asemenea, veți asculta o frumoasă selecție de cântece internaționale și colinde românești ca: O, ce veste minunată, Plecarea magilor, Sus, boieri!, The Little Drummer Boy, Joy to the World, Adeste Fideles sau We Wish You a Merry Christmas. Evenimentul va fi dirijat de Liviu Ofițeru, la pian și celestă se va afla Magdalena Faur și concertul va fi prezentat de Irina Cristina Vasilescu.

Atmosfera solemnă a catedralelor gotice germane, în care răsună de Crăciun muzică sacră, va fi recreată la Sala Radio miercuri, 18 decembrie (19.00), când ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO și CORUL ACADEMIC RADIO (pregătit de Ciprian Țuțu) prezintă una dintre cele mai cunoscute lucrări clasice interpretate în întreaga lume în preajma sărbătorilor de iarnă: Oratoriul de Crăciun de Bach. Sub bagheta dirijorului italian David Crescenzi, veți asculta fragmente din lucrarea lui Bach (cantatele 1 – 3). Concertul se va derula cu participarea soliștilor vocali Diana Ţugui – soprană, Mihaela Işpan – mezzosoprană, Tony Bardon – tenor și Daniel Pascariu – bas.



„Primiți cu colindul?” - joi, 19 decembrie 2024 (de la 19.00), BIG BAND-UL RADIO ROMÂNIA dirijat de Simona Strungaru ne invită la Sala Radio să ne bucurăm de Crăciunul cu sonorități americane de jazz, prin piese cunoscute ale repertoriului internațional. Fiind un concert dedicat atât celor mari, cât și celor mici, alături de Big Band va evolua Corul de Copii Radio (dirijat de Răzvan Rădos) și ca solişti sunt invitați copii, tineri muzicieni, elevi ai instituțiilor de profil muzical din România.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.

