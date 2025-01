Noul cod al puterii la femei

„E greu să porți orice discuție despre putere fără să ajungi și la subiecte înrudite cu aceasta - statutul și libertatea/autonomia. Chiar ca subiect de cercetare academică, puterea și-a croit drum cu forța într-o ierarhie, iar aceste rude ale sale - statutul și autonomia - sunt văzute de obicei ca ocupând trepte mai de jos. Natural, ele au o mare legătură cu felul în care femeile se gândesc la putere. Autonomia sau puterea personală se definește prin independență și eliberare.”, apreciază cercetătoarele Katty Clay și Claire Shipman. Completate imediat de Laura Kray, profesoară la Facultatea de business din cadrul Universității California din Berkeley: „Ție îți revine putința de a hotărî cum îți petreci timpul. Se prea poate să fii undeva jos ca influență, dar undeva sus ca autonomie, iar acest lucru contribuie la un sentiment al puterii.”

Între autonomie și putere

„De remarcat - a urmat Laura Kray - că femeile acordă adesea prioritate autonomiei în fața noțiunii tradiționale de putere, în parte pentru că, probabil, timp de secole a trebuit să ne definim pe noi înșine prin alții și să răspundem în fața tuturor, mai puțin a noastră.” Joe Magee, profesor universitar și expert în problematica puterii, care predă cursul „Puterea și influența profesională” studenților de MBA la Stern School of Business din cadrul Universității New York, limpezește și mai mult diferența dintre autonomie și putere: „Vorbim despre faptul că un individ are putința să facă ce vrea. Puterea înseamnă mai mult decât atât. Presupune o relație”. Aspectul relațional al puterii li se pare femeilor mai riscant, mai greu și mai complicat? Au cuvântul cercetătoarele Katty Clay și Claire Shipman: „Acest aspect sugerează că trebuie să ne confruntăm cu alți oameni, ca s-o obținem, eventual chiar să trecem peste voința lor. Poate ni se pare că la autonomie este mai ușor de ajuns și că nu aduce după sine atâtea conflicte. În fond, e vorba doar despre a controla o singură persoană: pe tine însuți.”

Diferența dintre statut și autonomie

În completare: „Sigur, se poate să existe niște oameni care nu vor ca tu să ai controlul asupra propriei vieți, dar cu certitudine vor fi mai puțini decât cei care au un cuvânt sau două de spus despre ideea ca tu să le dictezi cum să trăiască ei. Posibil să punem preț, ca femei, pe autonomie tocmai pentru că ne oferă o posibilitate de a alege să ieșim din ierarhia tradițională a puterii, este o portiță de scăpare dacă exercitarea directă a puterii, în forma ei de joc cu sumă nulă, nu ne atrage. Statutul, pe de altă parte, nu este un mod de a renunța. Nu obții statut retrăgându-te în lumea ta; este ceva ce ți se acordă de către alți oameni. Prin definiție, statutul este o noțiune comunitară; ți se acordă dacă devii un membru respectat al comunității, cineva cu influență.”

Mână în mână

„De fapt - au întărit cercetătoarele -, se înrudește îndeaproape cu respectul: nu ai statut, dacă alții nu aleg să ți-l dea, și comportă o conotație de reputație pozitivă.” Potrivit Laurei Kray, statutul este ceva ce obții atunci când satisfaci trebuințele grupului. Iată o diferență de nuanță, față de putere, dar una importantă. Bineînțeles, mulți oameni aflați undeva sus în ierarhia puterii dobândesc și statut, și viceversa. Cele două merg deseori împreună. Dar puterea, așa cum este definită în prezent, nu impune și existența statutului. „Cu alte cuvinte, poți să fii un șef foarte slab, căruia puțin îi pasă de respectul celorlalți, și totuși să rămâi la putere. Dar nu poți să-ți păstrezi statutul dacă nu mai reușești să mulțumești comunitatea.”, au mai adăugat Katty Clay și Claire Shipman.

Respectul ca prioritate

Nu în ultimul rând: „La fel ca în cazul autonomiei, femeile gravitează deseori spre statut mai mult decât spre putere (cel puțin acolo unde se aplică definiția tradițională). Poate pentru că, de regulă, noi căutăm să ne facem plăcute, femeile acordă în mod instinctiv mai multă prioritate respectului. În viața de zi cu zi, la majoritatea oamenilor vom vedea o combinație oarecare dintre cele două, în proporții variate, dar există o diferență de fond; de exemplu, rolul de consultant senior în comparație cu cel de director general de operațiuni într-o firmă de renume.”. În încheiere, opinia profesoarei Laura Kray: „Adeseori, femeile ajung în atenția publicului pentru că au într-adevăr un statut înalt. Bărbații, la rândul lor, ajung deseori în atenția opiniei publice doar pentru că efectiv controlează lucrurile. Și, precum știți, bineînțeles, statutul nu aduce la fel de mulți bani precum puterea. „Oricum, pentru femei, statutul face parte din noul cod al puterii.”, au concluzionat cercetătoarele Katty Clay și Claire Shipman.

„Pentru femei, statutul face parte din noul cod al puterii.”, Katty Clay, cercetătoare

„Puterea este capacitatea de a-ți exercita voința asupra altora.”, Max Weber, sociolog

››› Vezi galeria foto ‹‹‹