À la française: concert AdMusicam la sediul ICR, de Ziua Internațională a Francofoniei

Din program fac parte următoarele lucrări:

Maurice Ravel - Miroirs: IV. Alborada del gracioso

Maurice Ravel – Pavana pentru o infantă defunctă

Francis Poulenc – Sonata pentru clarinet și pian

Bernard Andrès - Absidioles

Philippe Gaubert – Madrigal

Camille Saint-Saëns – Cvartet de coarde nr. 1

Ana Sireteanu (#AdMusicam 2019) a studiat timp de opt ani flautul sub îndrumarea prof. Cezara Comșa, la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București. A participat la cursuri de măiestrie susținute de profesori precum Mihaela Anica sau Ana Oltean și are experiență în interpretarea lucrărilor solo, camerale și orchestrale. În prezent, Ana Sireteanu este studentă la Universitatea Națională de Muzică din București, la secția muzicologie. De asemenea, în afara cursurilor facultății, își desfășoară activitatea profesională în calitate de colaboratoare la Radio România Muzical.

Larisa Nicolae (#AdMusicam 2023) studiază vioara de la vârsta de șase ani, în prezent fiind studentă a Universității Naționale de Muzică București. De-a lungul anilor, a câștigat premii la concursuri și Olimpiade Naționale, luând parte la o serie de proiecte muzicale importante. A participat la numeroase concerte atât în orchestră, cât și în ipostaza de solist alături de orchestre simfonice (cum ar fi cea a Filarmonicii Pitești). S-a perfecționat la cursuri de măiestrie atât cu violoniști români, cât și cu instrumentiști sau dirijori de renume internațional, cum ar fi: Ladislau Csendes, Ronny Rogoff, Thomas Bowes, Peter Stark, Leo Hussain, Benjamin Shwartz, Tim Redmond.

Teodora Boloca (#AdMusicam 2022) a început studiile muzicale la vârsta de 11 ani, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, la clasa de violă a profesoarei Doina Chișcă. Aceasta a avut un rol deosebit de important în dezvoltarea muzicală și nu numai a Teodorei în perioada respectivă, încurajând-o să participe la concursuri de interpretare instrumentală. În 2019 a continuat să studieze la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, la clasa profesorului Marius Suărășan. Încă din aceeași perioadă, aceasta beneficiază de îndrumările violistei Aida-Carmen Soanea, atât în țară, cât și în străinătate, la Universitatea Privată de Muzică „Gustav Mahler” din Klagenfurt, Austria. Ca membră în diferite orchestre și ansambluri orchestrale, precum Orchestra Română de Tineret, Teodora a susținut concerte pe scenele mai multor țări, printre care se numără Portugalia, Slovenia, Austria, Bulgaria și România.

Ioana Catinca Mureșan (#AdMusicam 2018) a început studiul pianului la vârsta de șapte ani la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca. Din clasa a VI-a a început și studiul harpei sub îndrumarea profesoarei Delia Băcneanu. În clasa a 12-a a participat la Festivalul Internațional „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca, iar în același an a obținut o bursă Erasmus+ Educating The Next Generation of Orchestra Players în Tallin, Estonia. Anul I de facultate l-a început la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea profesoarei Oana Prisacariu, iar din anul II, cu ajutorul unei burse Erasmus, și-a continuat studiile la Stella Vorarlberg Privathochschule fur Musik în Feldkirch, Austria, avându-l ca profesor de harpă pe Viktor Hartobanu. În anul III a susținut un turneu de harpă în Statele Unite ale Americii, având concerte în Houston - Texas, Chicago - Illinois, Rockford - Illinois. Ultimul an de licență l-a terminat la Universitatea Națională de Muzică București, sub îndrumarea doamnei profesoare Maria Bîldea. În anul 2023 a participat la concertul „Enescu și compozitorii de azi” din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” și a fost bursieră în cadrul programului „Tinere Talente” al Fundației Regale Margareta a României. De-a lungul timpului a colaborat cu mai multe orchestre din țară precum: Orchestra Națională Radio, Filarmonica Sibiu și Filarmonica Ploiești.

Răzvan Păun (#AdMusicam 2019) a câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale, printre care Premiul I - Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală. A concertat alături de orchestre naționale în cadrul unor turnee internaționale și a susținut mai multe concerte în calitate de solist și violonist alături de Orchestra Filarmonicii Brașov. Recent a participat la Classix Festival și a cântat, alături de Andrei Irimia și Tibi Joubert Solorzano în deschiderea oficială a programului Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii. De-a lungul anilor, a avut ocazia să lucreze cu nume sonore din lumea muzicii, precum: prof. Laura Modorcea, maeștrii Florin Ionescu-Galați și Ilarion Ionescu-Galați, maestrul Victor Rațiu și Mihail Craioveanu (USA), dirijorul Peter Stark (profesor dirijor la Royal College of Music London și dirijor al Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene).

Ștefan Ciceu (#AdMusicam 2023) este student în anul III la Universitatea Națională de Muzică din București, unde studiază violoncelul la clasa maestrului Răzvan Suma. Studiază muzica de la vârsta de șase ani și a absolvit Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” din Bacău. A participat la diverse concursuri naționale și masterclass-uri cu profesori internaționali precum Dragan Suzuki Djordjevic, Atanas Krastev, Denis Severin, Krzysztof Karpeta, Valentin Răduțiu și mulți alții. A colaborat cu numeroase orchestre, printre care Orchestra de tineret a României și a Vienei, Orchestra Simfonică București, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești.

Marius Onică (#AdMusicam 2023) este un tânăr clarinetist de doar 20 de ani, născut la București. A început studiul clarinetului cu tatăl său, la vârsta de nouă ani, făcând primii pași către muzică. Un an mai târziu a început să facă performanță la „Colegiul Național de Muzică George Enescu” din București, unde a obținut peste 70 de premii speciale și premii întâi la olimpiade Naționale și concursuri, Bursier UNIMIR în anul 2022. De asemenea, Marius a obținut locul 2 la „International Music Moscow Competition”. Debutul lui ca solist a fost în anul 2022 pe scena Ateneului Român. Marius a urmat cursuri de măiestrie cu Milan Rericha (Cehia), Pablo Barragan (Spania), Valentin Urypuin (Russia), Nadia Sofokleous (Germania), Fabio Di Casola (Italia), Peter Stark (UK). În prezent, Marius este anul II la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa Maestrului Emil Vișenescu și este membru al orchestrei de tineret „Sinfonietta”.

Fabiani Prcsina (#AdMusicam 2023) a început cursurile de pian la vârsta de șapte ani, la secția de muzică a școlii gimnaziale „I.G. Duca” Petroșani, la clasa profesoarei Adina Stan. Acolo a luat numeroase premii naționale și internaționale, printre cele mai importante fiind: premiul I la faza națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală Cluj, premiul I, Premiul „Gyorgy Kurtag”, Trofeul „Clara Peia” și Marele Premiu la Concursul International „Clara Peia” Lugoj, premiul I și Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, filiala Lugoj, Concursul Internațional „Clara Peia”, premiul I la „Concours International de Piano de Nice Cote d Azur” Nisa și premiul I, Premiul special pentru Muzica Românească la festivalul internațional „Klavier Art”. De asemenea a participat la numeroase concerte și recitaluri în țară și în străinătate și a debutat, la Ateneul Român, în anul 2018, cu piesa „Carnavalul Animalelor” de Camille Saint-Saens în cadrul proiectului „Camerata Regală și Micii Muzicieni. În anul 2020 a fost bursier în proiectul „Tinere Talente” al Fundației Regale Margareta a României; cu ajutorul lor, chiar și în pandemie, a susținut două recitaluri - la Casa de Arte Dinu Lipatti și la Palatul Suțu, București (în stagiunea ACCUM). În prezent, este student al Universității Naționale de Muzică București, la clasa prof. univ. dr. Vlad Dimulescu. Fabiani Prcsina va interpreta la pianul Steinway pus la dispoziția ICR de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

AdMusicam Concert Series este o componentă a programului ICR de instruire #AdMusicam, adresat muzicienilor cu vârste între 16 și 25 de ani și organizat de Institutul Cultural Român.

În luna martie, Institutul Cultural Român organizează concerte, proiecții de filme, conferințe și expoziții prin reprezentanțele sale din străinătate și în parteneriat cu misiuni diplomatice ale României în lume, cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei și a celor 31 de ani de când România a devenit membru cu drepturi depline al Organizației Internaționale a Francofoniei.