À la française: dirijorul Arnaud Arbet şi pianistul David Kadouch interpretează muzică franceză

Unul dintre cei mai căutați dirijori ai generației sale pentru repertoriul modern, contemporan și de operă, Arnaud Arbet a condus, printre altele, Orchestra Simfonică din Madrid (Noaptea transfigurată de Schönberg), Filarmonica "Robert Schumann" din Chemnitz (Der Mond de Carl Orff), Orchestra Gürzenich Köln (Die Eroberung von Mexico de Rihm, Die Soldaten de Zimmermann, Mare Nostrum de Kagel, La Scuola de' Gelosi de Salieri și Carmen de Bizet), Ansamblul Bernasconi din Milano (Mare Nostrum de Kagel), Orchestra Simfonică a Norrlandsoperan din Umeå, Suedia (Poveștile lui Hoffmann de Offenbach) și Orchestra Filarmonicii George Enescu (Le Grand Macabre de Ligeti). Arbet este fondatorul ansamblului Le Seuil Musical, dedicat muzicii primei jumătăţi a secolului XX. Ansamblul a concertat la Paris, Berlin, Tokio, Bamberg, Grenoble și Aubervilliers.

Solist va fi pianistul David Kadouch, interpret a cărui carieră internaţională a început la vârsta de 13 ani, când a evoluat la New York într-un concert alături de Itzhak Perlman. Născut la Nisa, Kadouch și-a început studiul pianului la conservatorul din oraşul natal şi a continuat apoi la Conservatorul din Paris şi la Școala de Muzică Reina Sofia din Madrid.

În 2010, Kadouch a fost numit Young Artist of the Year de către Victoires de la musique classique. În acelaşi an, a susținut un recital la Metropolitan Hall din New York, iar în anul următor, a fost desemnat Young Artist of the Year la International Classical Music Awards (ICMA).

Ca solist, pianistul a evoluat sub bagheta unor dirijori de prestigiu: Gábor Takács-Nagy, Jean-Claude Casadesus, Charles Dutoit și Chung Myung-Whun. Printre partenerii săi de muzică de cameră se numără Quatuor Ébène, Cvartetul Modigliani, Edgar Moreau, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon.

Miercuri, 23 octombrie / Joi, 24 octombrie 2024, ora 19

Concert vocal-simfonic

Orchestra Simfonică şi Corul Filarmonicii George Enescu

Dirijor: Arnaud Arbet

Solist: David Kadouch

Program

Gabriel Fauré - Pavană, op. 50

Camille Saint-Saëns - Concertul nr. 1, în re major, pentru pian și orchestră, op. 17

Claude Debussy - Trei nocturne pentru orchestră și cor de femei

Nuages. Modéré - Fêtes. Animé et très rythmé - Sirènes. Modérément animé

Maurice Ravel - Boléro

Dirijorul corului: IOSIF ION PRUNNER