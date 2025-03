Cum a încercat un apropiat al lui Călin Georgescu să ia legătura cu unul dintre diplomații ruși expulzați

Marian Motocu, un susținător al lui Călin Geeorgescu, a încercat să ia legătura cu unul dintre diplomații ruși expulzați, Evgheni Ignatiev. El ar fi sunat la Ambasada Federației Ruse imediat după ce a vorbit la telefon cu politicianul, şi acesta din umă îi spusese că există un plan şi o strategie pe care doar el le cunoaşte.

Victor Makovski, atașatul militar, aero și naval al Federației Ruse la București, şi adjunctul său, Evgheni Ignatiev, sunt cei doi diplomați epulzați de MAE.

Numele lui Evgheni Ignatiev apare într-o înregistrare din dosarul în care Marian Motocu a fost trimis în judecată sub acuzația de propagandă legionară. Motocu a fost interceptat în timp ce suna la Ambasada Federației Ruse și cerea să i se facă legătua cu colonelul dar nu a reușit să vorbească cu oficialul rus.

Interceptări din dosarul lui Călin Georgescu

Marian Motocu: Ziua bună! Menya zovut Motocu Marian. Atâta știu în rusește. Vreau să vorbesc și eu cu domnul colonel Ignatiev Evenki.

Interlocutor de la ambasada Rusiei: I don't understand you. (Nu vă înțeleg)

Marian Motocu: I want to speak to Colonel Ignatiev Evengi... Evgeni... Evgeni (Evgheni).

Potrivit anchetatorilor, înainte să sune la Ambasada Rusie

Călin Georgescu: Marian, dacă lucrurile merg bine, o să încep în ianuarie. Vreau să înţelegi... Că există un plan. Există o strategie pe care numai eu o cunosc.

Reacția Moscovei la expulzarea celor doi diplomați

Decizia de expulzare a diplomaţilor ruşi a determinat Ministerul rus de Externe să ransmită un mesaj: "Partea rusă consideră acest pas nerezonabil şi neprietenos şi îşi rezervă dreptul de a riposta".

Călin Georgescu: "Este un dosar politic"

"Haideți să subliniem interferențele care nici într-un caz nu au fost din partea Rusiei, nu au niciun fel de dovadă. Eu nu știu nimic din această chestiune, ce au inventat. Dar este un tipar: copy-paste din ceea ce s-a întâmplat președintelui Trump, că este o interferență rusească", spune Călin Georgescu.

Procuratura i-a deschis dosar penal lui Călin Georgescu pentru 6 infracțiuni grave și a instituit control judiciar. Avocați săi au contestat măsura iar judecătorii au amânat decizia penrur asăzi.

"Sunt nevinovat. Exact cum am spus de fiecare dată, aşa spun în continuare. Este un dosar politic. Am încredere în judecător, am încredere într-o decizie dreaptă, consistentă şi mai ales care este conformă cu realitatea", a declarat Călin Georgescu.

În timp ce Călin Georgescu era în sala de judecată, mascaţii intrau din nou în forţă peste persoane din anturajulacestuia, în Argeş şi Vâlcea, unde se află firmele de la care candidatul independent avea mașini închiriate. Pentru una dintre ele, liderul mercenarilor, Horaţiu Potra, plătea în jur de 17.000 de lei lunar. Se verifică tranzacțiile financiare făcute de aceste companii, atât prin conturile bancare, cât și prin sistemele de transfer rapid de bani.

"Va trebui să vedem în ce măsură această sumă de bani a intrat legal în România, dacă întregul flux financiar a făcut obiectul declaraţiilor organelor fiscale, în ceea ce priveşte provenienţa şi aşa mai departe. Dacă s-au plătit taxele aferente bugetului de stat", a declarat Alex Florenţa, procurorul general al României, notează observatornews.ro.