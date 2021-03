"Anotimpul feminității”, la Casa Artelor Dinu Lipatti

Casa Artelor Dinu Lipatti celebrează și în acest week-end Ziua Femeii, invitându-vă la cea de-a XV-a Ediție a Programului „Lipatti Special” dedicat persoanelor cu nevoi speciale și însoțitorilor acestora, duminică, 14 martie - orele 19:00 - în premieră online, pe pagina noastră de Facebook.

Dorind să omagieze talentul, grația și sensibilitatea feminină, Casa Artelor Dinu Lipatti transmite online Recitalul Extraordinar de poezie și muzică din creația feminină românească intitulat „Anotimpul feminității”, o producție în premieră absolută a Casei Lipatti, realizată după viziunea regizoarei Alice Barb, pe un scenariu creat de actrița Irina Movilă și de violoncelistul Dan Cavassi pentru Ziua Femeii, Recital ce reunește o selecție de poezii și compoziții ale unor minunate artiste din toate generațiile.

Filmat în Salonul de muzică al Casei Lipatti, Recitalul Extraordinar este susținut de actrița Irina Movilă, violoncelistul Dan Cavassi și pianista Eliza Puchianu, fiind tradus în limbaj mimico-gestual de Bogdan Anicescu și Elisabeta Paraschiv, membrii Asociației Naționale a Surzilor din România.

Programul vă oferă în dar poezii de Maria Banuș, Nora Iuga, Ana Blandiana, Magda Isanos, Constanța Buzea, Veronica Porumbacu, Otilia Cazimir, Nina Cassian, Saviana Stănescu, îmbrățișate armonios de compoziții semnate de Carmen Petra Basacopol, Felicia Donceanu, Laura Ana Mânzat, Irina Hasnaș, Carmen Cârneci și Laura Manolache, patru dintre aceste compoziții fiind interpretate în primă audiție de către violoncelistul Dan Cavassi, căruia îi sunt dedicate, acompaniat de pianista Eliza Puchianu.

Actriţa Irina Movilă a jucat de-a lungul carierei sale în numeroase filme. A absolvit în 1991 Academia de Teatru şi Film, la clasa profesorului Mircea Albulescu, interpretând roluri celebre şi deosebit de complexe atât pe scena marilor teatre din ţară şi din străinătate, cât şi în faţa camerei de filmat, fiind solicitată frecvent să facă parte din juriile de specialitate la festivalurile de profil. Mare iubitoare de poezie, este invitată deseori să susțină Recitaluri din creația lirică românească și internațională acompaniată de alți artiști valoroși. De-a lungul carierei a primit nominalizări şi premii: „Cea mai bună actriţă” la Festivalul Lumilor Latine, la Arcachonn, Franţa, „Cea mai bună actriţă” la Festivalul de film de la Geneva, „Cea mai valoroasă speranţă a cinematografului european".

Violoncelistul Dan Cavassi a absolvit Liceul de Muzică „George Enescu”, la clasa prof. Paul Ochialbi şi George Cocea, şi Academia de Muzică bucureşteană la clasa prof. George Iarosevici. Se specializează la Paris cu Antonio Janigro, apoi la Geneva cu Pierre Fournier. Din 1984 este prim-violoncelist la Filarmonica „George Enescu”, unde activează şi în prezent. Împreună cu clarinetistul Cristian Mancaş şi pianistul Viniciu Moroianu fondează trioul „Pro Musica” în 2010. În anul 2005 a fost decorat de Preşedinţia României cu medalia Ordinul Cultural Clasa I pentru întreaga sa activitate artistică.

Pianista Eliza Puchianu şi-a început educaţia muzicală în 1997. Este licenţiată în pian principal la Royal Irish Academy of Music în 2015 şi admisă la Boston Conservatory în programul Master of Music in Piano Performance 2016-2018. Activitatea camerală numără recitaluri în: Ulm (Germania), Vilnius (Lituania), Paris (Franța), Padova, Veneţia (Italia), Bratislava (Slovacia), Viena (Austria), Isle of Man (Marea Britanie), Dublin (Irlanda). Experienţa profesională de acompaniatoare enumeră colaborări cu Dublin Opera Briefs, Concursul Internaţional George Enescu 2014, Wexford Opera Festival (Irlanda) şi Edinburgh Festival (Scoţia). Ca solistă cu orchestra a debutat pe scena Ateneului Roman în 2006 şi în 2008 a concertat alături de Orchestra Naţională Radio.