Ateneul român: Integrala sonatelor pentru vioară și pian de Brahms, în interpretarea lui Radu Dunca și Gabriel Gâțan

"Sonatele lui Brahms sunt un test al expresivității și al complicității dintre vioară și pian. Fiecare frază muzicală spune o poveste, iar interpretarea integralei este o provocare intensă, dar și o șansă extraordinară de a explora întreaga paletă emoțională a acestor capodopere.", a declarat Radu Dunca.

Cele trei sonate pentru vioară și pian ale lui Brahms reprezintă unele dintre cele mai expresive și complexe lucrări ale repertoriului cameral. Îmbinând rafinamentul melodic cu o arhitectură sonoră de o profunzime impresionantă, aceste capodopere dezvăluie un Brahms sensibil, introspectiv și pasional. Interpretarea lor integrală într-o singură seară este o provocare artistică majoră, oferind publicului ocazia rară de a explora universul sonor brahmsian în întreaga sa complexitate

„Brahms a scris aceste sonate cu un profund simț al dialogului între vioară și pian. Nu e vorba despre un acompaniament, ci despre o conversație între două voci egale. Interpretarea lor alături de Radu este o experiență artistică de o intensitate aparte.” – Gabriel Gîțan

Interpretarea integrală a sonatelor de Brahms într-un singur recital reprezintă o provocare rar asumată de muzicieni, datorită complexității tehnice, densității armonice și intensității expresive specifice acestor lucrări. O astfel de performanță constituie, prin urmare, un eveniment de înaltă valoare artistică și interpretativă.

Biletele sunt disponibile atât online, cât și la casa de bilete a Ateneului Român. Evenimentul propune o experiență muzicală de înaltă ținută artistică, oferind publicului prilejul de a asista la un recital ce va rămâne un reper în memoria melomanilor.

Radu Dunca – Biografie

Considerat unul dintre cei mai promițători violoniști ai generației sale, Radu Dunca s-a afirmat pe cele mai prestigioase scene internaționale, inclusiv Musikverein Viena, Konzerthaus Berlin, Concertgebouw Amsterdam, Philharmonie de Paris și Lincoln Center New York. Printr-o tehnică impecabilă și o expresivitate profundă, a captivat publicul și a colaborat cu dirijori de renume precum Cristian Mandeal, David Crescenzi, Jangwon Seo, Gabriel Bebeșelea și Sabin Păutza. Format la Conservatorium van Amsterdam, sub îndrumarea renumitului Liviu Prunaru, Radu Dunca s-a impus rapid ca solist de prim rang. Repertoriul său vast cuprinde concertele pentru vioară de Mozart, Bruch, Vivaldi, Sibelius și Ceaikovski, alături de lucrări de virtuozitate semnate de Sarasate, Saint-Saëns și Ravel. De asemenea, a interpretat în premieră Concertul pentru vioară și orchestră (nepublicat) de George Enescu. Distins cu Marele Premiu „Trofeul Lira de Aur” și Premiul I la Concursul „Mozart”, Radu Dunca și-a consolidat reputația internațională, îmbinând excelența tehnică cu o interpretare profundă și autentică. În paralel cu activitatea sa solistică, la vârsta de doar 24 ani, a fost cel mai tânăr concertmaestru la nivel național în cadrul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Din 2019, ocupă aceeași poziție în cadrul Operei Naționale București, contribuind la interpretări de prestigiu alături de unii dintre cei mai importanți artiști ai scenei clasice.

Gabriel Gâțan – Biografie

Gabriel Gîțan este un pianist român apreciat pentru sensibilitatea artistică și versatilitatea sa interpretativă. Absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, s-a format sub îndrumarea maeștrilor Viniciu Moroianu și Verona Maier. A obținut numeroase premii la concursuri naționale și internaționale, precum și Bursa de Excelență UNMB. A susținut recitaluri în România și în străinătate, evoluând la Institutul Cultural Român și Institutul Cultural Maghiar. A fost invitat să performeze la St. Martin in the Fields și St. James’s Piccadilly din Londra. Colaborează cu artiști renumiți, precum Valentin Șerban, Cornelius Zirbo și Aida Pascu. Înregistrările sale pentru Radio România sunt incluse în Fonoteca de Aur. A participat la Festivalul Internațional George Enescu, Musica Barcensis și Mogoșoaia ClasicFest. A susținut numeroase recitaluri pe scena Ateneului Român. Din 2022 este membru al ansamblului Traffic Strings. Din 2023 face parte din Orchestra Metropolitană București. A fost acompaniator oficial al Concursului Internațional George Enescu în 2020 și 2022. În prezent, este corepetitor la Opera Națională București. Activează ca muzician de cameră și solist pe scene importante din România și din străinătate.