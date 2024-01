A murit fondatorul trupei Boney M. Frank Farian avea 82 de ani

Producătorul german a format grupul disco în 1976 și a fost principalul autor al acestuia, înregistrând o serie de hituri, printre care Daddy Cool și succesul de Crăciun Mary's Boy Child, potrivit Sky News.

Ulterior, a fondat duo-ul pop Milli Vanilli și a lucrat cu legende ale muzicii, printre care Meat Loaf și Stevie Wonder.

Farian a murit la locuința sa din Miami, potrivit unei declarații publicate marți de agenția sa.

Liz Mitchell, una dintre cântărețele originale ale trupei Boney M, i-a adus un omagiu lui Farian într-o postare pe Facebook.

"Fie ca Frank să se odihnească în pace. Munca noastră a fost binecuvântată și i-a ajutat pe oamenii care au avut privilegiul de a o asculta", a scris ea.

Născut Franz Reuther în 1941 în Kirn, Germania, Farian și-a început cariera muzicală ca și cântăreț, înainte de a se orienta spre producție.

Farian a format inițial Boney M ca pseudonim pentru propria sa activitate în 1974, lansând sub acest nume piesa dance Baby Do You Want To Bump.

Se estimează că Farian a vândut peste 850 de milioane de discuri și a obținut 800 de certificări de aur și platină de-a lungul carierei sale.

