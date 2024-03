Brit Awards 2024: Cântăreața pop Raye, record de șase premii. Iată lista câștigătorilor la toate categoriile

Ea a încununat o seară triumfală pentru femei, 70% dintre artiștii câștigători ai ediției 2024 fiind femei sau non-binare, o schimbare marcantă față de anii trecuți, când Brits s-a confruntat cu critici pentru că a fost puternic în favoarea artiștilor de sex masculin.

Londoneza în vârstă de 26 de ani a câștigat premii pentru albumul, artistul, cântecul și compozitorul anului, plus cel mai bun artist nou și act R&B. Singura categorie la care a fost nominalizată și pe care nu a câștigat-o a fost cea de pop act, câștigată de Dua Lipa în urma votului publicului.

La categoriile internaționale, artista R&B SZA a fost desemnată artistul anului în urma lansării albumului SOS. Supergrupul indie Boygenius, adorat în special de millennials și de generația Z, a câștigat titlul de grupul anului, iar Miley Cyrus a câștigat titlul de cântecul anului pentru Flowers, care a petrecut 10 săptămâni pe locul 1 în Marea Britanie la începutul anului 2023.

Iată lista premiilor:

Album of the year: Raye – My 21st Century Blues

Artist of the year: Raye

Song of the year: Raye – Escapism

Group of the year: Jungle

Best new artist: Raye

International artist of the year: SZA

International song of the year: Miley Cyrus – Flowers

International group of the year: Boygenius

Alternative/rock act: Bring Me the Horizon

Hip-hop/grime/rap act: Casisdead

Dance act: Calvin Harris

Pop act: Dua Lipa

R&B act: Raye

Rising Star: The Last Dinner Party

Producer of the year: Chase & Status

Songwriter of the year: Raye

Global Icon: Kylie Minogue.

