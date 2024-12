Cât costă biletele la Citymagia, cel mai așteptat festival de muzică de la începutul anului 2025

Cei care-și doresc să simtă de aproape vibe-ul acestei sărbători, a muzicii și a dansului, pot să-și achiziționeze deja bilete, accesând site-ul bilete.citymagia.com. Există două categorii de tichete, prima Acces General - Super Early Bird (acces general), la prețul de 149 RON, și cea de-a doua, VIP - Super Early Bird (Acces în tribună (la înălțime), aproape de scenă, cu bar dedicat, fără loc rezervat!), la prețul de 249 RON.

Organizat chiar de Ziua Internațională a Femeii, Citymagia nu este doar un festival, ci o sărbătoare dedicată tuturor celor care iubesc muzica, dansul și bucuria de a fi împreună. De la jocuri de lumini impresionante, până la zone tematice și decoruri spectaculoase, fiecare colț al locației este gândit pentru a crea momente magice.

Pe scena Citymagia, vor urca artiști internaționali și autohtoni, care vor transforma seara într-un spectacol grandios:

• John Newman: Superstar internațional, cunoscut pentru hituri precum „Love Me Again” și „Come and Get It”. Pregătește-te pentru un show plin de energie!

• Willy William: Artist francez celebru pentru piese ca „Mi Gente”, va aduce vibe-uri exotice și ritmuri electrizante.

• Smiley: Îndrăgitul artist român va anima scena cu piesele sale pline de optimism și energie.

• DJ Andi Moisescu: O surpriză specială în line-up, cu un DJ set care va ridica publicul în picioare.

• DJ Aqila: Un adevărat entertainer, creator de show-uri explozive și producător muzical, cu o experiență de peste 23 ani în domeniul muzical. Dj de renume în cluburi din Ibiza, precum Pacha, Amnesia, Ushuaia sau Privilege.

Evenimentul va avea loc la Hala Laminor, un spațiu industrial spectaculos din sectorul 3, perfect transformat pentru această ocazie specială. Locația va deveni centrul distracției, cu zone de relaxare, decoruri spectaculoase și food trucks cu preparate delicioase și exclusiviste.