Ce artişti vor urca pe scena Electric Castle 2021

Organizatorii Electric Castle au anunțat miercuri lista artiştilor care vor urca pe scene în acest an. Festivalul se va desfăşura în perioada 6 - 15 august, în 30 de locaţii din Cluj şi Bonţida.

Ediţia The EC Special a Electric Castle se va desfăşura în perioada 6 – 15 august 2021 şi va fi organizată în 30 de locaţii distribuite atât în Cluj-Napoca, cât şi pe domeniul Castelului Banffy, din Bonţida.

Organizatorii festivalului au anunţat primele nume care vor participa la ediţia din acest an. Printre artişti se numără Irina Rimes, Zdob şi Zdub, Şuie Paparude, Viţa de Vie, Robin and the Backstabbers.

Listă artişti care vor urca pe Scena Unirii, 9 – 15 august 2021: Aurora, Asaf Avidan, Slowthai, Iamddb, The Blaze DJ-set, Irina Rimes, Dubioza Kolektiv, Şuie Paparude, Alternosfera, Viţa de Vie, Subcarpaţi, CTC, Zdob şi Zdub, Coma, Killa Fonic, Golan, Nane, Symphonic Jazz: Elena Mîndru şi Orchestra Operei Naţionale Române Cluj-Napoca.

Listă artişti Bonţida, 6 – 8 august 2021: Sigma DJ-set, Noisia DJ-set, Mind Against, Ben Bohmer (live), Dj Marky, Eelke Kleijn, Hvob (live), Ash, David Penn, Tensnake, Imanu, Logistics, Keiyaa, Alexandra, Andrei Ciubuc, Arapu, Cally, Cap, Charlie, Cosmjn, Dan Andrei, Dubtil, G76, Gescu, Herodot, Kozo, Lizz, Mihigh, Nu zău, Petre Inspirescu, Priku, Raresh, Sepp, Sublee, Kornel Kovacs, Paula Tape, Tcfc, Zafa, Jim Felix, Eirwud Mudwasser, Rangp, Mucho Caliente, Girls of nice, Jazz in the park, Sunrise, Nicecream, VRTW

Listă artişti de pe scenele din Cluj-Napoca, 9 – 15 august 2021: Molchat doma, Acid Pauli, Tiga, Dimension Dj set, Skream, Henry Saiz, Igorrr, Acid arab dj set, Giorgia Angiuli, Jay Jay Johanson, Jennifer Cardini, Jimi Jules, Gheist, Sainte vie Tornado Wallace, Session victim, Yin Yin, Nova Materia, Sabo, Mădălina Pavăl, Ocs, Grimus, Mischa Blanos, Persona, Implant pentru refuz, Valeria Stoica, Robin and the backstabbers, Jean Gavril, Bassaka, Emaa, Pinholes, Luna amară, Dor de duh, Scards of a story, Szempol, Zoli Toth, Kumm + muse quartet, Lucia, Aflmşmp, Maru, Carson Coma, Om la lună, Satellites, Baby Elvis, Jurjak, Rockabella, Cardinal, Balkan Taksim, Fine it s Pink, Cosmos in buzunar, Funkorporation, Alexu and the voices inside + Robert Henke, Playmodes, Tundra, Pal, Quiet ensemble, Vincent Houze, Hybrid Lab, Clarobscura, Digital Interactive Arts, Mihai Cojocaru/Radar.

Electric Castle nu este singurul festival care îşi deschide porţile în acest an. Și Untold a anunţat perioada oficială în care se va desfăşura, respectiv 9 – 12 septembrie.