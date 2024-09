Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Celebra trupă The Cure revine cu un nou cântec, după 16 ani Celebra trupă The Cure revine cu un nou cântec, după 16 ani

Sursa foto: Facebook The Cure

The Cure anunță primul cântec nou din ultimii 16 ani. Balada simfonică intitulată Alone va fi lansată joi, înaintea noului album Songs of a Lost World care așteaptă încă un anunț oficial, potrivit The Guardian.