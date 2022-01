Christina Aguilera lansează „La Fuerza”, primul ei album în spaniolă

În timp ce „Mi Reflejo” din 2000 includea cinci versiuni în limba spaniolă ale unor piese de pe albumul ei de debut din 1999, patru compoziţii originale şi două cover-uri, „La Fuerza” prezintă şase piese originale.

„Este ceva ce am vrut să fac de foarte mult timp, dar, ca să fiu sinceră, am vrut să aştept momentul potrivit”, a declarat Aguilera într-un interviu. „Când totul a încetinit în ultimii doi ani, am reuşit să fac o pauză şi să mă întorc la priorităţile mele şi la ceea ce am vrut să fac”, adăugat starul.

În „La Fuerza”, Aguilera se joacă cu ritmuri care variază de la reggaeton (în piesa de deschidere „Ya Llegué”) la baladă şi guaracha. Ea abordează chiar şi muzica ranchero în „La Reina”, despre care spune că este un omagiu adus lui Vicente Fernández, recent decedat, care a interpretat celebrul clasic mexican „El Rey”, al lui José Alfredo Jiménez, potrivit AP.

În 2020, în timpul pandemiei, mamă a doi copii, Christina Aguilera s-a mutat la Miami împreună cu familia sa pentru a lucra timp de o lună în studio cu alţi muzicieni. „M-am îndrăgostit cu adevărat de muzică din nou”, a spus ea.

Faptul că se află într-un oraş cu una dintre cele mai mari populaţii vorbitoare de limbă spaniolă din SUA, unde muzica latino poate fi auzită peste tot, a ajutat-o să se reconecteze cu copilăria ei şi a inspirat-o: „M-am simţit atât de bine să mă întorc la ea”.

Cântăreaţa, al cărei tată este ecuadorian, a crescut într-o familie vorbitoare de spaniolă înainte ca părinţii ei să divorţeze când avea 6 ani.

„La Fuerza” este primul episod al unei trilogii pe care Aguilera intenţionează să o lanseze în 2022.

(sursa: Mediafax)