Classix Festival 2025: Programul concertistic finalizat

Organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry, festivalul va avea loc la Iași între 23 februarie și 2 martie, iar biletele și abonamentele la concerte sunt deja disponibile pe site-ul oficial al festivalului.

Concertele anunțate recent

Programul celei de-a șasea ediții Classix Festival este alcătuit din 9 concerte organizate în cele 8 zile de desfășurare, în locații emblematice ale Iașului precum Palatul Culturii, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Catedrala Romano - Catolică Iași și multe altele. Mizând pe colaborarea interdisciplinară și sincretică, abordarea contemporană de prezentare, precum și pe accentul pus pe inovare și diversitate artistică, tematica ediției explorează revelațiile.

In Reverentia, concertul de deschidere devenit tradiție, va avea loc la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași, pe 23 februarie, începând cu orele 19:30. Cvartetul Arcadia și violoncelistul Octavian Lup vor interpreta un program alcătuit din lucrări semnate de Liszt, Beethoven și Schubert.

Concertul Baroque Royale ne va aduce pe scenă cel mai important ansamblu polonez de muzică barocă: Arte dei Suonatori - la 30 de ani de la fondare, în sezonul cultural România - Polonia 2024-2025, ce vor reda viață muzicii vechi cu instrumente autentice din secolul al XVII-lea. Sâmbătă, pe 1 martie, începând cu orele 19:00, în Sala Unirii din Cinema Victoria vom asculta muzica de curte a anilor 1600 și 1700 regăsită în lucrările compozitorilor: Johann Adolf Hasse, Giovanni Alberto Ristori, Georg Philipp Telemann, Franz Benda și Johann Gottlieb Graun.

Concertul de gală al ediției va avea loc pe 2 martie, începând cu orele 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași. Il Dolce Finale este dedicat tradițiilor și potențialului unificator al muzicii de inspirație folclorică. Vom asculta compozițiile lui Astor Piazzolla, Kjell Habbestad și Daniel Lazăr în interpretarea invitaților festivalului: Pietro Roffi (IT) - acordeon, Alessandro Stella (IT) - pian, Classix Collective (RO) - orchestră de coarde, Daniel Lazăr (SB / NO) - vioară și Mladen Miloradovic (SB / DE) - dirijor.

Călătoria concertului de încheiere al Classix Festival 2025 va porni în Argentina - unde „noul tango” va evolua în ipostaze diferite, inspirate de trăirile umane autentice. Va continua în Scandinavia, unde dansul va fi expus în ritmuri muzicale inspirate din natura sălbatică a Arcticului. La final, virtuozitatea instrumentală va aduce publicul acasă, într-o explozie de energie balcanică demnă de un final al unei noi aventuri clasice contemporane.

Cele 9 concerte care alcătuiesc programul Classix Festival 2025 sunt:

