Concert AdMusicam în Sala Mare a ICR, de Ziua Internațională a Francofoniei

Programul este compus din următoarele lucrări:

Jacques Ibert – Entr’acte

Jacques Ibert – Două interludii

Camille Saint Saëns – Lebăda

Jules Massenet – Meditație din opera Thais

Claude Debussy – Sonata trio

Erik Satie - Gnossiene nr. 1

Claude Debussy – Dans sacru și Dans Profan

Alice Hristodor (#AdMusicam 2024) s-a născut la Iași unde a studiat harpă la Colegiu Național de Arte „Octav Băncilă”, la clasa prof. Elena Barbu-Dorobăț. A câștigat premii la Olimpiadele Naționale, urmând ca în clasa a X-a să colaboreze pentru prima data cu Filarmonica de Stat Moldova. În anul 2017 a participat la cursul de măiestrie al maestrului Ion Ivan Roncea, an în care a hotărât că vrea sa devină studentă la Universitatea Națională de Muzică București sub îndrumarea profesorului Ion Ivan Roncea. Pe parcursul acestor ani, a luat parte la Massterclass-uri susținute de harpiști de excepție precum: Bernadette Sara, Anna Loro, Chantal Mathieu, Viktor Hortobanu, Chaterine Michel, Maria Năstasă Bîldea și Lucia Bova, iar in anul 2019 a devenit membra a Orchestrei Naționale Romane de Tineret. Din anul 2013 a început să susțină recitaluri atât în orașul natal (Iași), cât și prin alte orașe din România (Iași, Timișoara, Ploiești, București) și a făcut parte din numeroase proiecte culturale. Din anul 2015 până în prezent a colaborat cu diferite filarmonici din România precum: Filarmonica de stat Moldova Iași, Filarmonica „Mihail Joraˮ Bacău, Filarmonica Oltenia Craiova, Filarmonica Pitești, Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica Brașov, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Filarmonica Banatul Timișoara, Orchestra Simfonică București, Orchestra Română de Tineret, Opera Naționala București, Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Națională Radio și Filarmonica „George Enescu”, unde a avut ocazia sa lucreze cu mari dirijori de renume precum Gabriel Bebeșelea, Cristian Mandeal, Sascha Goetzel, Cristian Măcelaru, Leo Hussain și mulți alții. În toamna anului 2024 a participat ca interpret la harpă la cursul de măiestrie „Conducting & performing” al maestrului Cristian Măcelaru în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” unde și-a schimbat total perspectiva despre cântatul în orchestră.

Maria Velea (#AdMusicam 2023) a început studiul flautului în orașul natal, Cernăuți. În prezent studiază la Facultatea de Interpretare Muzicală a Universității Naționale de Muzică din București, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ion Bogdan Ștefănescu. Din anul 2021 este membră a ansamblului „Flaut Power”, alături de care a susținut concerte în cadrul Festivalului Internațional „Meridian”, în Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, la Ateneul Român și la Casa Artelor „Dinu Lipatti”. A susținut, de asemenea, recitaluri la Sala Radio („Viața într-o valiză”, 2023) și la Ateneul Român, în cadrul Festivalului „Vară Magică”, alături de pianista Sânziana Mircea. Maria Velea a participat, în anul 2023, la mai multe recitaluri din cadrul turneului „Imagine baroque – Quasi una fantasia” al pianistei Sânziana Mircea.

Noga Abramovici (Israel/Romania) a studiat la Academia de Dans și Muzică din Ierusalim cu profesorul Moti Shmitt și a absolvit Universitatea Națională de Muzică București la clasa prof. univ. dr. Gabriel Croitoru la vioară și clasa prof. univ. dr. Verona Maier la muzică de cameră. De-a lungul anilor a urmat masterclass-uri cu Alexandru Gravilovici, Adelina Oprean, Lihay Ben Dayan, Anni Shnarh, Rony Rogoff și a susținut concerte în Israel, Romania și alte țări ale lumii ca solistă și ca membră în formații de muzică de cameră. Violonista a făcut parte din programe de susținere a tinerilor muzicieni și a câștigat premii, burse de excelență. A fost alesă concertmaestru la orchestra de Tineret din Israel. Experiența sa profesională a început în 2014 ca angajată în orchestra „Haifa symphonyˮ din care a făcut parte trei ani. În anul 2023 a fost în turneu cu Filarmonica Brașov alături de marele violonist Maxim Vengerov. Astăzi, Noga este angajată la Opera Națională București și colaborează în numeroase orchestre din țară cum ar fi Filarmonica George Enescu, Orchestra Națională Radio, Orchestra de Tineret, Filarmonica Brașov, Camerată Regală.

Constantin Mușat s-a nascut în 1994 în București. Primele lecții le-a primit de la tatăl său, violonist în orchestra operei bucureștene. A terminat Liceul de Muzică George Enescu, completându-și studiile de licență și master sub îndrumarea violonistului Florin Croitoru (2012-2018). De-a lungul anilor a participat la masterclass-uri cu diferiți profesori, precum Ștefan Gheorghiu, Liviu Câșleanu, Silvia Marcovici, David Grimal, Eugen Sârbu, Răzvan Stoica. Printre cele mai recente realizări ale sale se numără Premiul I la Concursul „US Golden State - California 2020ˮ, bursier SoNoRo Interferențe 2021, violonist în Camerata „Stradivariusˮ alături de violonistul Răzvan Stoica și concertmaestru al Filarmonicii de stat Dinu Lipatti (Satu Mare), în stagiunea 2023-2024. În prezent, este colaborator al instituțiilor de cultură din București.

Valeria Răducanu, absolventă a Facultății de Interpretare Muzicală, și-a încheiat studiile de licență și masterat în cadrul Universității Naționale de Muzică din București la clasa de violă a conf. univ. dr. Marian Movileanu. Debutul în lumea orchestrală a avut loc la 15 ani, odată cu proiectele Orchestrei de Juniori a României, după care a avansat la Orchestra de Tineret a României, care își desfășura activitatea sub bagheta unor mari dirijori precum Cristian Mandeal, Cristian Măcelaru și Gabriel Bebeșelea. A colaborat cu orchestrele unor instituții renumite din România, precum Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu” din București, Orchestra Națională Radio, Orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești (ca tutti, cât și ca șef de partidă) și Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Pitești. Este membră a Cameratei Regale și a ansamblului cameral de muzică contemporană VEDE(M)² care a desfășurat proiecte cu scop educativ prin programul de antreprenoriat al universității.

Eleonora Mitroi s-a născut în Târgu-Jiu, la vârsta de 10 ani a început studiul violoncelului la Liceul de arte „Constantin Brăiloiu”. A continuat studiul violoncelului la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj Napoca, iar ulterior s-a trasferat la Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” București, unde a absolvit la clasa profesorului Octavian Lup. A absolvit studiile de licenţă și masterat ale Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti. În prezent este angajată în Orchestra Operei Naționale București. A beneficiat de îndrumarea a numeroşi muzicieni consacraţi precum: Frans Helmerson (profesor la Kronberg Academy, Barenboim-Said University Berlin), Denis Severin (professor la Haute École de Musique de Gèneve, Hochschule der Künste Bern), Jacob Shaw (Scandinavian Cello School), Mihail Jojatu (profesor la Boston University, College of Fine Arts), Atanas Krstev (profesor la National Academy of Music Sofia), Răzvan Suma, etc. Activitatea concertistică a Eleonorei include numeroase concerte, susţinute atât în ţară cât şi în Germania (Konzerthaus Berlin), Luxembourg (Philarmonie Luxembourg), Paris, Bruxelles, Dubai, Grecia, Cipru, Turcia, Albania ș.a., ca membra a Orchestrei Naţionale Simfonice a României, Orchestrei Române de Tineret, Orchestrei de Tineret „Simfonietta” şi a Ansamblului Violoncelissimo, formaţii cu care concertează în mod regulat. Este premiantă a numeroase concursuri şi olimpiade şcolare, precum Festivalul „Johann Sebastian Bach” Cluj Napoca (Diploma de excelenţă şi Gala Laureaţilor), Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”, Suceava (Menţiune), Concursul Naţional de Violoncel „Alexandru Moroşanu” (Premiul II), ș.a. A avut ocazia de a concerta în postură de solistă alături de Orchestra Simfonică a Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti”, în Sala Mare a Ateneului Român.

AdMusicam Concert Series este o componentă a programului ICR de instruire #AdMusicam, adresat muzicienilor cu vârste între 16 și 25 de ani.