Cristian Măcelaru: Festivalul Enescu este cel mai frumos festival de muzică clasică din lume

Totodată, maestrul Cristian Măcelaru a subliniat importanţa accesului unui public cât mai larg la muzica clasică, inclusiv a celor cu posibilităţi materiale mai reduse.



„Festivalul 'George Enescu' este pe locul unu, zic eu, pentru că celelalte două sunt finanţate din fonduri private. La festivalul din Salzburg, pentru ca să asculţi aceeaşi orchestră din Viena, de exemplu, cu acelaşi dirijor şi cu acelaşi repertoriu, un bilet costă 500 de euro, iar la Bucureşti sau la Timişoara, preţul este de 20 de euro. De aceea este important ca un guvern al unei ţări să se ocupe pentru a da accesul la muzica clasică pentru absolut toată lumea, nu doar celor care îşi permit să dea 500 de euro pentru un bilet", a afirmat Cristian Măcelaru, într-o conferinţă de presă.



În altă ordine de idei, directorul artistic al Festivalului "George Enescu" a detaliat că această a XXVII-a ediţie a evenimentului muzical marchează şi 70 de ani de la trecerea în eternitate a compozitorului care a dat numele festivalului şi, de asemenea, aduce la Timişoara cele mai multe concerte, din afara Bucureştiului.



„Ne-am gândit cum să îi onorăm toată memoria şi munca pe care a depus-o Enescu şi am considerat că putem să creăm, în spiritul în care a creat Enescu, în primul rând, apoi să facem şi să îndeplinim menirea festivalului care a început în 1958, aceea de a prezenta lumii întregi muzica lui George Enescu. Ne-am obişnuit deja în ediţiile precedente să aducem în România foarte mulţi artişti din străinătate, să aducem topul muzicii clasice de pe glob. Pentru mine a fost foarte important să schimbăm ideea că Festivalul 'George Enescu' se întâmplă numai la Bucureşti. (...) De aceea, am decis să aducem aceste concerte şi la Timişoara. (...) Festivalul depăşeşte graniţele României şi face această misiune de diplomaţie culturală, în Republica Moldova. Un lucru extraordinar şi sper să continue şi în viitor concerte de tipul acesta. Vom asculta de cinci ori George Enescu, la Timişoara", a explicat Cristian Măcelaru.



Peste 400 de artişti vor poposi la Timişoara, pe parcursul festivalului (29 august - 17 septembrie), iar Filarmonica Banatul invită publicul meloman la o sărbătoare a muzicii clasice şi contemporane, în program fiind cuprinse şapte concerte impresionante, susţinute de artişti şi ansambluri de renume internaţional.



Festivalul a debutat, vineri seara, cu un duel al cvartetelor (29 august), într-o seară dedicată muzicii camerale, în care Belcea Quartet şi Leonkoro Quartet au interpretat lucrări rafinate de Mendelssohn, Beethoven şi Enescu.



Sâmbătă seara, Orchestra Radiodifuziunii din Koln (WDR), condusă de maestrul Cristian Măcelaru, va încânta audienţa cu o selecţie impresionantă de lucrări: Rapsodia română nr. 2 de Enescu, Concertul pentru vioară şi orchestră de Bartok, interpretat de violonista Patricia Kopatchinskaja, încheind cu Simfonia nr. 2 a lui Rachmaninov.



Duminică, 31 august, Orquestra de la Comunitat Valenciana, sub conducerea dirijorului James Gaffigan, va aduce un program variat care include poemul simfonic Don Juan de Strauss, Poemul despre dragoste şi mare de Chausson, Nopţile de vară op. 7 de Berlioz şi Uvertura burlescă de A. Stroe, avându-l ca solist pe tenorul Benjamin Bernheim.



Seara de 4 septembrie va fi dedicată valorilor româneşti. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Banatul Timişoara, condusă de Sascha Goetzel, va prezenta un program exclusiv românesc: "Voix de la nature" de Enescu, "Concertino" în stil clasic şi "Dansuri româneşti" pentru pian şi orchestră de Dinu Lipatti, cu pianista Tatiana Dorokhova în rol de solistă, încheind cu Simfonia nr. 1 de Constantin Ioachimescu.



Centenarul lui Pierre Boulez va fi omagiat prin muzică contemporană, pe 8 septembrie, când Ensemble Intercontemporain va oferi un concert cameral dedicat momentului. În program se vor auzi lucrări reprezentative ale lui Boulez, printre care: Anthemes 2 pentru vioară şi mediu electronic, Douze Notations pentru pian, Incises pentru pian, Dialogue de l'ombre double pentru clarinet şi mediu electronic.



Seara de 15 septembrie va fi una de măiestrie şi pasiune, cu Mahler Chamber Orchestra, sub bagheta lui Gianandrea Noseda, care va încânta publicul cu Balada pentru vioară şi orchestră de Enescu, Concertul nr. 2 pentru vioară de Prokofiev, avându-l ca solist pe renumitul Augustin Hadelich şi Simfonia nr. 2 de Schumann.



Festivalul se va încheia cu o premieră şi muzică clasică de excepţie, pe 17 septembrie, când ultimul concert al Festivalului îl readuce pe dirijorul Cristian Măcelaru împreună cu Romanian Chamber Orchestra pe scena Sălii Capitol. Programul va debuta cu prima audiţie absolută a Suitelor de dansuri româneşti, compusă special pentru festival de compozitorul Toma Verly, va continua cu Concertul pentru vioară şi orchestră de Samuel Coleridge-Taylor, solistă fiind Ioana Cristina Goicea, şi se va încheia cu Simfonia "Scoţiana" de Mendelssohn. AGERPRES