Cristina Bălan, mesaj impresionant după calificarea României în finala Eurovision 2026: „Alexandra merită să câștige”

România, în finala Eurovision 2026! Cristina Bălan o compară pe Alexandra Căpitănescu cu un fenomen rar: „Un star apare o dată la câteva decenii”

România revine în centrul atenției la Eurovision Song Contest 2026, după ce reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, a reușit să se califice în marea finală de la Viena cu piesa „Choke Me”. Momentul artistic al cântăreței a generat numeroase reacții în mediul online, iar printre cele mai apreciate mesaje s-a numărat și cel publicat de Cristina Bălan.

Câștigătoarea sezonului cinci al emisiunii Vocea României a transmis un mesaj amplu și emoționant, în care a vorbit despre potențialul uriaș al Alexandrei Căpitănescu și despre impactul pe care artista îl poate avea asupra industriei muzicale românești și europene.

Cristina Bălan: „Alexandra și echipa ei ne readuc demnitatea în spațiul muzical european”

În mesajul publicat după semifinala de la Viena, Cristina Bălan a subliniat că a avut încredere în Alexandra încă din perioada preselectiilor naționale și consideră că artista reprezintă una dintre cele mai importante apariții din muzica românească din ultimii ani.

„Ce s-a intamplat aseara la Viena, este confirmarea a ceea ce spuneam inca de la preselectiile nationale: Alexandra si echipa ei de profesionisti sunt sunt singurii in masura sa ne readuca demnitatea in spatiul muzical european. Si nu numai.”

Artista a explicat că participarea la Eurovision înseamnă mai mult decât o simplă competiție muzicală și că imaginea României poate avea de câștigat prin astfel de performanțe.

„Am participat la acele preselectii si o spun cu convingere, mai ales dupa semifinala de ieri, din Austria. Eurovision inseamna mai mult decat muzica, asta stim cu totii. Cred ca prestatia de aseara ne aduce plusvaloare, ca popor.”

„A muncit cât pentru o viață”

Cristina Bălan a vorbit și despre efortul depus de Alexandra Căpitănescu în ultimele luni, susținând că succesul artistei nu este întâmplător, ci rezultatul unei munci intense și al unei strategii bine construite.

„Fata asta a muncit in aceste luni cat pentru o viata. Stiu asta foarte bine. Ce face ea acum este performanta la cel mai inalt nivel si se vede, se simte, se aude.”

Mai mult, interpreta consideră că România a așteptat ani întregi apariția unui artist capabil să schimbe direcția actuală a industriei muzicale dominate de trenduri comerciale.

„Foarte multi ani am asteptat un astfel de artist. Care sa schimbe putin paradigma in spatiul industriei sufocate de trending.”

Alexandra Căpitănescu, considerată „un star care apare o dată la câteva decenii”

În continuarea mesajului, Cristina Bălan a evidențiat inteligența artistică și determinarea reprezentantei României la Eurovision 2026.

„Care sa aiba si inteligenta de a-si urma drumul in mod strategic si cu multa pasiune.”

Artista a remarcat și faptul că muzica alternativă sau mai puțin comercială începe să fie tot mai apreciată de public, iar Alexandra Căpitănescu ar putea deveni unul dintre numele care schimbă regulile jocului în industrie.

„Ma bucur sa vad cum muzica mai putin comerciala se face tot mai auzita, prin efortul unor oameni care, probabil, s-au plictisit si ei de aceeasi reteta chr. Insa fara un star material ca Alexandra, nicio echipa nu poate modela cursul “valutar” al industriei muzicale.”

Declarația care a atras cel mai mult atenția fanilor a fost însă comparația făcută de Cristina Bălan, care a descris-o pe Alexandra drept un fenomen extrem de rar.

„Iar un astfel de star nu apare decat o data la cateva decenii.”

„Merită să câștige Eurovision 2026”

În finalul mesajului său, Cristina Bălan a transmis că Alexandra Căpitănescu are toate calitățile necesare pentru a obține trofeul Eurovision 2026 și pentru a avea o carieră internațională de succes.

„Acum e aici si are puterea de a aduce un suflu nou pe piata muzicala, este sustinuta si ghidata corect si productiv, asa ca eu cred ca sky is (probabily not) the limit pentru ea.”

Artista a mers chiar mai departe și a declarat că reprezentanta României merită să câștige competiția europeană.

„As indrazni sa merg mai departe si sa afirm ca merita sa castige Eurovision 2026, pentru toate calitatile care o fac fascinanta pe scena si in afara ei si pentru potentialul international care deja e evident.”

Mesajul s-a încheiat cu un apel adresat românilor, îndemnând publicul să aprecieze valoarea unui artist chiar și atunci când stilul său muzical nu este pe gustul tuturor.

„Iar noi, romanii, ar trebui sa o apreciem indiferent daca-i gustam sau nu muzica. Nu e nevoie sa-ti placa maniera de exprimare a unui om ca sa-i recunosti valoarea. Eu nu gust Picasso, nu-mi spune nimic, dar nu inseamna ca nu inteleg de ce e atat de apreciat.”

România, pe poziția 24 în finala Eurovision 2026

În ciuda controverselor și a comentariilor apărute în ultimele săptămâni, România a reușit să obțină calificarea în finala Eurovision Song Contest 2026. Prestația Alexandrei Căpitănescu din semifinala desfășurată la Viena a fost una dintre cele mai discutate apariții ale serii, iar piesa „Choke Me” a atras atenția atât publicului, cât și juriilor internaționale.

​S-a anunțat ordinea oficială de intrare în marea finală Eurovision 2026, iar Alexandra Căpitănescu, artista care reprezintă România pe data de 16 mai, va cântâ în a doua parte a spectacolului.

Artista, care a câștigat în trecut „Vocea României”, va fi concurenta cu numărul 24, având penultima prestație a serii.

Marea finală a concursului va avea loc sâmbătă, 16 mai, la Viena, iar România speră să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani.