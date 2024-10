De la Berlin la București: ALICE FRANCIS deschide stagiunea BIG BAND-ului RADIO, cu un concert de ELECTRO-SWING

Joi, 17 octombrie 2024 (de la 19.00), sunteți invitați la Sala Radio în pași de... SWING! BIG BAND-ul RADIO dirijat de SIMONA STRUNGARU își deschide noua stagiune pe scena bucureșteană cu un concert „electrizant”: The Magic of… Electro Swing.

Invitată specială a serii este ALICE FRANCIS (Germania). Evenimentul inedit pentru scena muzicală din România îmbină sonoritățile clasice de big band cu electro-swing, influențe pop sau hip-hop și versatila voce a lui Alice Francis. În prezent, Alice Francis joacă rolul principal în spectacolul-omagiu dedicat celebrei Josephine Baker și intitulat „JOSEPHINE”, pe scena legendarei scene Wintergarten Varieté din Berlin.

Povestea de viață a cântăreței este la fel de spectaculoasă precum cariera sa artistică. Născută la Timișoara, Alice Francis provine dintr-o familie în care mama era din Maramureș și tatăl din Tanzania, sosit în România pentru a studia stomatologia. La vârsta de 5 ani, a plecat cu părinții în Germania, dar a păstrat legătura cu țara petrecându-și vacanțe aici alături de familia mamei.

După ce Alice Francis și-a lansat albumul de debut „St. James Ballroom” (la Universal Music Germany), în 2012, a prezentat un turneu mondial cu trupa sa și de atunci a lansat în total trei albume („Electric Shock” - 2017, „Club Noir” - 2023). A fost invitată pe scena unor mari festivaluri precum legendarul Montreux Jazz Festival, Africas Jazz à Carthage, Charlons en Champagne sau la evenimente gigantice precum Tomorrowland. Muzica sa este o combinație de ritmuri electronice moderne din pop și hip hop, amestecate cu swing de școală veche, jazz vintage și Charleston din anii '20.

În 2022, Alice Francis a avut un rol de invitat în serialul istoric El Dorado KaDeWe (produs de televiziunea națională germană ARD) și a avut șansa de a interpreta piesa-temă (What should bother you) exclusiv pentru serial. Coloana sonoră a câștigat Premiul Televiziunii Germane pentru cea mai bună coloană sonoră în același an.

Big Band-ul Radio va prezenta piese din repertoriul original al lui Alice Francis, precum „Catch the Killer” sau „Cakes and Applepies”, în versiuni orchestrate de Simona Strungaru și Florian Radu și titluri consacrate ale stilului swing, într-o interpretare actuală, cu inserții ale DJ-ului Goldielocks.

Vor evolua în concert și dansatori de Swing și Lindy Hop, membri ai Companiei de dans Jazz Roots Bucharest. Cu energia și pasiunea specifice swing-ului, Jazz Roots Bucharest aduce energia originală a Lindy Hop-ului pe scena Sălii Radio, după succesele înregistrate în colaborările cu Big Band-ul Radio începând din toamna anului 2022.

Trupa Jazz Roots Bucharest a fost înființată de Cristina Ciobanu în martie 2022, fiind compusă din profesioniști din domenii diverse, uniți de pasiunea comună pentru swing și de dorința de a învăța și a dărui mai departe povestea acestui dans. Cristina Ciobanu dansează din 2017. Este prima femeie din România care a avut inițiativa de popularizare a acestui stil de dans și printre primii oameni care au început construirea comunității de swing în București.

