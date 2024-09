Dmitry Sitkovetsky, Valentin Răduțiu și Lukas Geniušas - recital de excepție astăzi la Ateneul Român, în cadrul Concursului Internațional George Enescu

Programul evenimentului va cuprinde Sonata în la minor pentru arpeggione și pian D. 821, Sonata în la major pentru vioară și pian D. 574 și Trio nr. 1 în si bemol major op. 99 de Franz Schubert.

Personalitate emblematică și Președinte al Secțiunii de Vioară din cadrul celei de a XIX-a ediții a Concursului Internațional George Enescu, Dmitry Sitkovetsky este un artist a cărui carieră se întinde pe mai bine de patru decenii. Sitkovetsky este celebru la nivel mondial ca violonist, dirijor, creator, aranjor și facilitator, iar celebra sa carieră de violonist este documentată într-o discografie ce cuprinde peste 40 de înregistrări ce reflectă amploarea impresionantă a repertoriului său. Discurile au fost înregistrate împreună cu Orchestra Simfonică din Londra, Philharmonia și Orchestra Regală Concertgebouw, Sitkovetsky având alături artiști legendari, precum Colin Davis, Mariss Jansons, Neville Marriner și Yehudi Menuhin.

Sitkovetsky a cântat cu cele mai importante orchestre din lume, printre care Filarmonica din Berlin, Orchestra Simfonică din Chicago, Orchestra din Cleveland, Filarmonica din Los Angeles, Gewandhaus Leipzig, Filarmonica din New York, Orchestra Simfonică NHK, Orchestra din Philadelphia.

În 1990, Sitkovetsky a fondat Orchestra de Cameră New European Strings (NES) – care reunește cei mai distinși interpreți de coarde din cele mai bune ansambluri europene, atât din lumea muzicală rusă, cât și din cea occidentală.

Numele lui Dmitry Sitkovetsky a devenit, de asemenea, sinonim cu arta transcripției. Versiunile sale emblematice pentru orchestră și trio de coarde ale Variațiunilor Goldberg de Bach au căpătat un caracter de sine stătător. În urma acestui succes fără precedent, a continuat să aranjeze peste 50 de lucrări de referință semnate de compozitori precum Bartók, Beethoven, Brahms, Haydn, Schnittke și Șostakovici.

Laureat al Concursului Internațional George Enescu din 2011, Valentin Răduțiu este considerat „unul dintre cei mai talentați violonceliști ai zilelor noastre” și a fost apreciat de Süddeutsche Zeitung pentru „sunetul masculin strălucitor, distinctiv și incitant”.

Răduțiu a concertat cu ansambluri precum Orchestra Simfonică Germană din Berlin, Filarmonica Radiodifuziunii Germane din Saarbrücken, orchestrele simfonice MDR Leipzig și SWR Stuttgart, Orchestra de Cameră din München, Camerata Salzburg, Orchestra Germană a Filarmonicii de Cameră din Bremen, Filarmonica “George Enescu” și Orchestra Națională Radio, Orchestra Națională Simfonică din Letonia, Sinfonietta din Hong Kong, Orchestra de Cameră din Württemberg Heilbronn, Filarmonica din Praga, Orchestra de Cameră din Stuttgart, Filarmonica Cehă și Orchestra Simfonică World Youth.

În 2014, Valentin Răduțiu a lansat, alături de Per Rundberg, un album cu integrala lucrărilor pentru violoncel și pian de George Enescu, iar discul a fost considerat de către critici o înregistrare de referință (Hänssler Classic), după ce, în 2013, a colaborat cu compozitorul și dirijorul Peter Ruzicka la înregistrarea, în premieră, a Concertului pentru violoncel și a lucrărilor camerale pentru violoncel de Ruzicka. Alte apariții discografice includ: Haydn, Mozart/Cassadó, C.P.E. Bach cu Orchestra de Cameră din München (2016), Haydn, J.Ch. Bach, Janson cu Orchestra de Cameră din Württemberg Heilbronn (2019).

Din 2019, Valentin Răduțiu activează ca prim-violoncelist în Orchestra Simfonică Germană din Berlin, iar din 2021 este profesor universitar la Conservatorul Carl Maria von Weber din Dresda.

Apreciat pentru „sclipirea și maturitatea sa” (The Guardian), pianistul Lukas Geniušas s-a impus ca unul dintre cei mai fascinanți și deosebiți artiști ai generației sale. Pianistul a susținut recitaluri în cele mai prestigioase săli din întreaga lume, cum ar fi Wigmore Hall, Elbphilharmonie Hamburg, Concertgebouw Amsterdam, Sala Gaveau, Louvre Auditorium, Frick Collection New York, Sala Verdi din Milano și Sala Mare a Conservatorului din Moscova. Lukas Geniušas este invitat să cânte alături de cele mai importante ansambluri internaționale, printre care se numără Orchestra Simfonică NHK, orchestrele simfonice din Philadelphia, Paris, Toronto, Orchestra Royal Northern Sinfonia și Orchestra de Cameră Scoțiană, sub bagheta unor dirijori precum Esa-Pekka Salonen, Tugan Sokhiev, Mikhail Pletnev, Maxim Emelyanychev, Leonard Slatkin și Kristiina Poska, printre alții. A realizat înregistrări și concertează în mod regulat cu violonistul Aylen Pritchin, alături de soția sa, pianista Anna Geniushene, și împreună cu soprana Asmik Grigorian pe unele dintre cele mai prestigioase scene din Europa: la festivalurile de la Salzburg și Aix-en-Provence, la Elbphilharmonie, Teatrul Scala din Milano sau la Konzerthaus din Viena.

Lukas Geniušas a oferit recent primele interpretări publice ale Sonatei nr. 1 pentru pian de Rahmaninov, în versiunea originală și integrală, pe care a înregistrat-o și la reședința din Elveția a compozitorului.

Ultimul CD lansat – care a primit recenzii de cinci stele din partea BBC Music și a revistei Gramophone, și a fost distins atât cu Premiul CD-ul lunii acordat de Diapason, cât și cu premiul Choc al revistei Classica – este cel mai recent dintr-o discografie amplă și apreciată de critici.

La finalul recitalului, violoncelistul Valentin Răduțiu va oferi publicului autografe pe albumul „Moștenitorii României muzicale – II”. Un album ce imortalizează recitalul susținut la Sala Radio, în 4 martie 2020, de Valentin Răduțiu alături de pianistul suedez Per Rundberg. Un eveniment cu adevărat memorabil deoarece mai multe dintre lucrările interpretate în acest recital au fost admise în Fonoteca Radio România cu calificativul Aur.

Totodată, în foaierul Ateneului Român, publicul este invitat să experimenteze Wolfgang – O Instalație-Performance filmată în VR de Gigi Căciuleanu. Un concept inedit realizat de către Fundația Art Production cu sprijinul JTI.

Concursul Internațional George Enescu, inițiat în 1958, este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din lume, oferind tinerilor muzicieni o platformă de afirmare la nivel internațional. De-a lungul anilor, concursul a consolidat poziția României pe scena culturală globală, fiind singurul concurs din România afiliat Federației Mondiale a Concursurilor Internaționale de Muzică Clasică și a descoperit numeroase talente care au devenit artiști de renume mondial. Ediția din 2024 promite să fie una de excepție, continuând tradiția de a aduce în prim-plan talente ale muzicii clasice.