Electric Castle nu va avea loc anul acesta: Se amână pentru 2022

Festivalul Electric Castle nu va avea loc anul acesta, după ce oranizatorii au decis amânarea pentru 2022: „În urma măsurilor și restricțiilor pentru evenimente anunțate recent , nu există un scenariu real care ne-ar permite să organizăm EC8 în 2021”.

„Avem vești triste. Electric Castle nu va avea loc anul acesta. În urma măsurilor și restricțiilor pentru evenimente anunțate recent de către autorități pentru perioada următoare, nu există un scenariu real care ne-ar permite să organizăm EC8 în 2021. E nevoie de un an întreg de muncă pentru a planifica toate detaliile unui eveniment de o asemenea magnitudine. În plus, situația pandemiei fluctuează, iar acest lucru duce la reprogramarea sau anularea turneelor artiștilor în toată Europa”, anunță organizatorii Electric Castle.

Potrivit sursei citate, Electric Castle 8 se amână pentru 13-17 iulie 2022.

„Totuși, am reușit să reconfirmăm headlinerii pentru 2022, Twenty One Pilots, Gorillaz & Deftones și vom depune eforturi, ca întotdeauna, să vă putem oferi cel mai bun line-up. În acest moment nici nu ne putem imagina cum va fi să deschidem din nou porțile festivalului pentru a ne revedea după această absență lungă și dureroasă”, potrivit comunicării EC.

Organizatorii precizează că toate biletele rămân valabile pentru anul viitor., dar vor exista și opțiuni pentru restituirea banilor pe bilete.

„Acum că e oficial, parcă e și mai trist. Chiar nu putem lăsa să treacă încă un an pe lângă noi și vom continua să lucrăm alături de autorități pentru a găsi soluții astfel încât să putem avea evenimente la vară. De la fani și toți cei care lucrează în această industrie, cu toții sperăm să ne putem bucura cât mai curând de concerte și festivaluri. Până atunci, aveți grijă de voi. Ne e tare dor de toată lumea”, conchid organizatorii festivalului.

