Eurovision 2021: Roxen, de două milioane de ori „Amnesia”!

Roxen. Foto: Bogdan Petrice

Proiectul României la Eurovision a depăşit pragul de două milioane de vizualizări pe canalele oficiale Youtube - Eurovision Song Contest și Roxen. Videoclipul piesei „Amnesia”, interpretată de Roxen și regizat de Bogdan Păun, este unul dintre cele mai urmărite pe canalul concursului internațional, cu aproape 1,4 milioane de vizualizări. Piesa are peste 850 de mii de vizualizări şi pe canalul de Youtube al tinerei artiste, depăşind cifra de 2,2 milioane de afişări și adună, pe cele două conturi, peste 60 de mii de aprecieri.

Piesa României la Eurovision a atras un val de comentarii pozitive, numeroși fani din România și din străinătate manifestându-și susținerea pentru Roxen și proiectul „Amnesia”.

„Sunt fericită de fiecare dată când văd că piesele mele sunt primite bine de public și apreciate de un număr atât de mare de oameni. Mai ales acum, când vine vorba despre piesa pe care o voi cânta pe scena Eurovision”, mărturisește Roxen. „Așa cum am mai spus, Amnesia este o piesă specială, cu un mesaj în care se pot regăsi foarte mulți, așa că nu pot decât să mă bucur de rezultatele pe care le are în acest moment. Le mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru toate mesajele frumoase pe care mi le trimit constant. Înseamnă enorm pentru mine, mă motivează să muncesc mai mult și să dau tot ce am mai bun”, a mai declarat reprezentanta României la Eurovision.

Roxen a început repetițiile pentru show-ul României pe scena din Rotterdam și a înregistrat piesa „Amnesia” live-on-tape. Acest tip de înregistrare este o premieră în istoria concursului și a fost solicitată tuturor artiștilor participanți, pentru realizarea show-ului în eventualitatea în care unii dintre ei nu vor putea călători în Țările de Jos, din cauza unor eventuale restricții impuse de pandemie.

Roxen a început să cânte de la o vârstă fragedă, cucerind trofeu după trofeu la diverse concursuri locale de talente. Debutul său a fost marcat de colaborarea cu Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me”, care a atins performanțe remarcabile, ajungând pe primele 10 poziții ale celor mai difuzate piese la radio atât în topurile din România, cât și în cele din Bulgaria, și s-a regăsit, totodată, și în playlist-urile radiourilor din Franța, Mexic, Spania, SUA și Turcia. Single-ul său de debut – „Ce-ți cântă dragostea” – a devenit una dintre cele mai difuzate piese din 2020, dominând topurile timp de 7 săptămâni și însumând peste 30 de milioane de vizualizări pe YouTube. Fiind desemnată reprezentantă a României la ediția din 2020 a competiției Eurovision, Roxen a lansat 5 piese pentru selecția națională, piesa Alcohol You fiind desemnată câștigătoare. Din cauza pandemiei COVID-19, competiția Eurovision de anul acesta a fost anulată, însă Roxen rămâne reprezentata României pentru ediția din 2021 de la Rotterdam, cu o nouă piesă: „Amnesia”.

Eurovision Song Contest 2021 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 18 şi 20 mai şi finala pe 22 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului, participă - alături de România - alte 40 de țări.

Atât semifinalele, cât şi finala internaţională a ESC 2021 vor fi transmise live pe TVR.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de Duncan Laurence, reprezentantul Regatului Țărilor de Jos, cu piesa „Arcade”, în 2019. Ediția 2020 a Eurovision Song Contest a fost reprogramată de către organizatori, în contextul pandemiei de coronavirus.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).