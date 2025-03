Eurovision 2025: Organizatorii din Basel promit "surprize" şi "idei nebuneşti" pentru ediţia din acest an

Zeci de mii de fani ai acestui eveniment televizat anual sunt aşteptaţi în acest oraş, situat pe malurile Rinului, la graniţele Elveţiei cu Franţa şi cu Germania, pentru a asista la semifinalele din 13 şi 15 mai, precum şi la finala programată pe 17 mai. Iar alţi peste 160 de milioane de fani ar urma să vizioneze concursul din faţa televizoarelor.



"În fiecare an, concursul muzical Eurovision este o experienţă foarte specială şi unică", a declarat Moritz Stadler, coproducător executiv al Eurovision 2025. "Eurovisionul este despre surprize", a adăugat el.



"Am început din mai 2024 cu câteva idei nebuneşti. Am transformat acele idei nebuneşti în concepte în decembrie. Iar acum, începând din decembrie, încercăm cu adevărat să realizăm ceea ce ne-am imaginat prin intermediul acelor idei nebuneşti", a mai spus oficialul elveţian.



Elveţia a câştigat dreptul de a găzdui concursul Eurovision după victoria obţinută de concurentul său Nemo, cu piesa "The Code", la ediţia de anul trecut, organizată în oraşul suedez Malmo.



Ediţia din 2025 reprezintă şi o întoarcere acasă. Elveţienii au câştigat prima ediţie în 1956, dar, mai presus de toate, au fost inspiraţi să îşi încredinţeze destinul unei tinere starlete canadiene în 1988. Celine Dion a câştigat atunci concursul şi a cucerit ulterior lumea întreagă.



Va reveni ea în Elveţia, de această dată ca o vedetă americană, în 2025?



"Celine Dion şi concursul Eurovision din Elveţia merg mână în mână. Asta este clar. Va fi ea la Basel? Va fi sau nu va fi în spectacol? Există o mulţime de posibilităţi şi lucrăm la ele", a afirmat Moritz Stadler.



În conformitate cu tradiţia Elveţiei, scena Eurovision va evoca munţii şi diversitatea lingvistică a acestei ţări. De asemenea, vor exista cântece de yodel, alphornuri (instrumente de suflat alpine, asemănătoare buciumului românesc) şi dulcimere (instrument medieval cu coarde, care se aseamănă cu ţitera şi cu ţambalul).



Primele bilete puse în vânzare, în număr de 42.000, s-au epuizat în doar 20 de minute. Organizatorii încearcă "să împingă limitele" pentru ca acest concurs "să rămână cel mai mare spectacol de divertisment din lume", a adăugat Moritz Stadler.



Carnaval



Beat Lauchli, şef de proiect în Basel, nu are niciun dubiu că oraşul elveţian este locul ideal pentru a primi mulţimile diverse de spectatori care celebrează Eurovisionul.



"Locuitorii din Basel sunt destul de deschişi la minte şi sunt pregătiţi să îi primească pe fanii Eurovisionului", a declarat el. Basel găzduieşte totodată unul dintre cele mai cunoscute carnavaluri din Europa, iar concursul Eurovision 2025 se va inspira din spiritul, creativitatea şi capacitatea acestuia de a nu lua lucrurile prea în serios.



Primăria locală va plăti 35 de milioane de franci elveţieni (37 milioane de euro) pentru Eurovision şi, pentru moment, nu există depăşiri ale bugetului.



Potrivit lui Beat Lauchli, oraşul Liverpool a încasat aproximativ 60 de milioane de euro atunci când a găzduit ediţia din 2023, iar Basel speră la încasări similare.



Participarea Israelului la Eurovision 2024, în Suedia, a dus la manifestări propalestiniene, însă oficialul elveţian a subliniat că oraşul Basel "va face tot posibilul pentru ca toată lumea să se simtă în siguranţă".



Yuval Raphael, o supravieţuitoare a atacului comis de organizaţia teroristă Hamas pe 7 octombrie 2023, va reprezenta Israelul la Eurovision 2025.

