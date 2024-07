În primul week-end din iulie, Bucureștiul devine Capitala Europeană a Muzicii Interbelice!

Acest eveniment unic în lume, dedicat gloriei muzicii anilor '20 - '40 este organizat sub deviza „A music to remember” de Asociația ProCultArt, inițiatori și organizatori fiind actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu.

Scopul festivalului este revitalizarea, valorizarea și recunoașterea publică a patrimoniului imaterial reprezentat de genuri muzicale precum tango, vals, swing, foxtrot, charleston, café-concert, musette, muzica de cabaret și alte stiluri derivate din acestea, genuri care au creat cortina sonoră a unei Europe însetată de viață, de frumos și libertate, dar peste care în decursul anilor s-au așezat straturi de uitare.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ INTERBELICĂ 2024 reprezintă o premieră culturală europeană.

Evenimentul reunește artiști consacrați din țări precum Franța, Germania, Marea Britanie și România, unde, prin proiectele culturale desfășurate, rescriu istoria acestei perioade muzicale, în interpretări clasice, dar adaptate zilelor noastre. Programele lor muzicale conțin creații celebre ale anilor interbelici, care au asigurat și asigură un dialog internațional bazat pe promovarea valorilor și resurselor culturale europene, dar si un dialog între generații…

„FESTIVALUL INTERNATIONAL DE MUZICA INTERBELICĂ există și pentru prima dată în ultimii 100 de ani, România își etalează, din nou, alături de alte țări europene patrimoniul reprezentat de muzicile care au asigurat cortina sonoră a acelei perioade de Poveste... Muzica interbelică a creat conexiuni puternice culturale, diplomatice și chiar economice între state. A fost perioada în care interpreții își imprimau cântecele pe discuri de ebonită, gramofonul – mașina de cântat asigurându-le notorietatea, magazinele de muzică importau partituri cu melodiile la modă, apăreau cântece cu versuri și ritmuri noi, pe înțelesul tuturor, iar orchestrele de dancing răsunau în restaurantele de lux ale marilor orașe aflate în căutarea emancipării... FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ INTERBELICĂ este o pledoarie pentru salvarea patrimoniului imaterial reprezentat de muzica interbelică, o continuare a tuturor demersurilor pe care le-am realizat până acum și totodată o inițiativă de recunoaștere publică a valorilor culturale ale trecutului reprezentate de creațiile marilor compozitori interbelici.

Mulțumim Ministerului Culturii, Societății Române de Radiodifuziune, partenerilor media - Radio România Cultural și TVR Cultural, partenerilor instituționali și sponsorilor festivalului pentru susținerea acestui demers și pentru implicarea în realizarea unui produs cultural, care sunt convinsă că în timp va aduce noi oportunități de dezvoltare culturală pentru România” – Miruna Ionescu, actriță, Preşedinte Asociaţia ProCultArt

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ INTERBELICĂ 2024 este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

„La început a fost Povestea... un vis numit Poveste din Bucureștiul de odinioară. Un vis atât de frumos încât uneori ne era teamă să ne gândim la el pentru a nu îl risipi. Acela cred că a fost cel mai greu moment...să găsim puterea de a crede că Povestea noastră poate căpăta viață și prin ea să putem oferi oamenilor bucurie. Anii au trecut...am râs, am suspinat, am învațat ce înseamnă așteptarea dar și valoarea pe care o poate avea clipa, ne-am bucurat de aplauze, am sorbit din cupa dulce a succesului dar am simțit și fiorul rece al îndoielii, am înțeles că putem greși fără a face din asta o tragedie.... ne-am ridicat și am cântat. Am trăit VIAȚA și VISUL. Acum, la debutul primei ediții a FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ INTERBELICĂ ne dorim să aducem în sufletul dumneavoastră, farmecul etern al acelor muzici care au animat viața boemă și culturală a perioadei interbelice, bucuria reîntâlnirii cu artiști consacrați, dar și încrederea că aceste muzici vor constitui prilej de bucurie pentru publicul spectator, mulți ani de acum înainte" –Valentin Albeșteanu, violonist

Muzică, ritm, culoare și fantezie... O lume de odinioară se trezește la viață, lăsând să răsară gloria muzicii anilor 1920 – 1940.

Iată PROGRAMUL spectacolelor care vor avea loc la Sala Radio, Studioul de Concerte „Mihail Jora”:

Vineri, 5 iulie 2024, ora 19.30

https://interbelicmusicfest.ro/ziua-1/

GALAȚI KRONSTADT QUINTET, România

La Belle Epoque, de belle music – De la clasic la café-concert

Cu: FLORIN IONESCU GALAȚI – vioară / ALEXANDRU HAMZEA – vioară / LILIANA LAZĂR – vioară / LUIZA BALINT – violă / ALEXANDRA ENACHE – violoncel / IULIAN HĂȘFĂLEANU – contrabas

ISABEL DÖRFLER (GERMANIA) & BIG BAND-ul RADIO (ROMÂNIA)

Cântece între faimă și exil - o incursiune în Berlinul muzical interbelic

Cu: ISABEL DÖRFLER – voce / WOLFGANG KÖHLER – pian / FLORENTIN CHIRAN – vioară / SIMONA STRUGARU – dirijor BIG BAND-ul RADIO

Cu participarea extraordinară a actorului MARIUS BODOCHI.

Scenografia este semnată de MARIA MIU.

Sâmbătă, 6 iulie 2024, ora 19.30

https://interbelicmusicfest.ro/ziua-2/

RAMONA HORVATH QUARTET, FRANȚA – Paris

Les chemins de l'amour – poveștile marelui Paris interbelic, surprinse în armonii de jazz.

Cu: RAMONA HORVATH – pian / JEAN-PHILIPPE BORDIER – chitară / NICOLAS RAGEAU – contrabas / ANTOINE PAGANOTTI – percuție

PASADENA ROOF ORCHESTRA, MAREA BRITANIE – Londra

Puttin on the Ritz – Un Carusel al Plăcerilor... LONDRA... și ale ei mărturii despre trecut...

Cu: DUNCAN GALLAWAY – voce / MALCOLM BAXTER – trompetă / DAVID FORD – trompetă / DAVID PRITCHARD – Alto saxophone/ MICHAEL FOSTER – Alt o saxophone / ROBERT FOWLER – Tenor saxophone / THOMAS LANGHAM – Guitar and Banjo / DAVID BERRY – Contrabas / SAMUEL WATTS – Pian / DOMINIC SALES – Percuție / RORY INGHAM – Trombon

Cu participarea extraordinară a actorului MARIUS BODOCHI.

Scenografia este semnată de MARIA MIU.

Duminică, 7 iulie 2024, ora 19.30

https://interbelicmusicfest.ro/ziua-3/

POVESTE DIN BUCUREȘTIUL DE ODINIOARĂ

Cu: MIRUNA IONESCU – actriță / VALENTIN ALBEȘTEANU – violonist / IRINA SÂRBU / ALIN STOICA – tenor / TIBERIU DRAGOȘ OPREA – dirijor

ORCHESTRA SIMFONICĂ „ION DUMITRESCU” – Râmnicu Vâlcea și TARAFUL DE ORAȘ (VALENTIN CUCU – pian / NICOLAE PETREA – contrabas / DANIEL MUSTĂȚEA – acordeon).

Cu participarea extraordinară a actorului MARIUS BODOCHI.

Scenografia este semnată de MARIA MIU.

Cu acest prilej va avea loc, în foaierul Sălii Radio Expoziția „POVESTE DIN BUCUREȘTIUL DE ODINIOARĂ”.

Vizitatorii vor regăsi partituri, fotografii vechi, gramofoane „cu sunet răgușit”, afișe sau caiete program care… ascund în paginile lor distribuțiile de elită ale Teatrelor de Revistă din Bucureștiul interbelic; toate acestea recompun o lume, un univers, o viață în care parfumul… pomadei încă se mai simte, iar partiturile cu foaia lor îngălbenită poartă încă atingerile celor ce le-au scris, le-au cântat, le-au oferit sau poate pur și simplu le-au cumpărat…Poveștile lor s-au pierdut demult printre vremuriși nici nu mai sperau să fie descoperite, dar noi, am avut curajul de a le cunoaște…

Lasă-te cucerit de mirajul perioadei interbelice și vino în universul sonor al muzicilor celebre!

Așadar, vă invităm la o incursiune fascinantă în lumea armoniilor celebre de tango, swing, charleston, foxtrot, jazz sau cafe-concert, în care veți descoperi: Parisul unei LA VIE EN ROSE, Berlinul CABARETULUI pasional, Londra marilor BIG BAND-uri și Bucureștiul unei POVEȘTI DE ODINIOARĂ.

BILETE pe:· https://bit.ly/iaBiletinterbelicmusicfest, https://bit.ly/Eventim_interbelicmusicfest