Începe Lovestruck Festival: trei zile de concerte, expoziţii, Ateliere, teatru, film Şi dans dedicate iubirii

De la concerte Maria Răducanu, Rona Hartner şi Analia Selis, la cursuri de salsa, proiecţii de filme premiate şi spectacole de teatru contemporan, la ateliere pentru copii, instalaţii foto-poetice, Lovestruck Festival a pregătit pentru publicul bucureştean o multitudine de manifestări artistice cu acces gratuit. Proiectul este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi se desfăşoară în şase locaţii din Bucureşti: ARCUB – Hanul Gabroveni, Casa Eliad, Teatrul Roşu (The Hub), Palatul Bragadiru, Green Hours, Combinatul Fondului Plastic (Galeria Senat).

Lovestruck Festival ia startul vineri, 24 martie, la ARCUB – Hanul Gabroveni, cu vernisajul expoziţiei de fotografie fine art „Love Revisited: A Photographic Homage to the Old Masters”. Expoziţia este semnată de artistul clujean premiat Claudiu Guraliuc şi poate fi vizitată până duminică, 26 martie, în Sala Bolţilor de la subsolul centrului cultural din strada Lipscani 84-90. În aceeaşi locaţie, în foaierul Hanului Gabroveni, artista Rozana Mihalache expune instalaţia artistică de fotografii şi poezie „O femeie locuită. 18 texte de dragoste şi niciunul de război”.

La Casa Eliad, Lovestruck Festival a pregătit zilnic cursuri de dans şi proiecţii de film. Lovestruck pentru copii include activităţi de weekend la Casa Eliad în zilele de sâmbătă şi duminică cu spectacole de teatru şi ateliere creative pentru cei mici.

Şi pentru că din programul Lovestruck Festival nu putea lipsi felul în care este exprimată iubirea în teatru, publicul este invitat să aleagă din cele trei spectacole jucate pe scena Teatrului Roşu – The Hub şi din spectacolele de sâmbătă şi duminică de la Casa Eliad.

La capitolul muzică, Lovestruck Festival ne delectează cu recitaluri de pian la Casa Eliad, concerte tematice de jazz la Green Hours cu artiştii Ana Dubyk & Sian Brie, Sorin Romanescu & Tavi Scurtu.

Printre cele mai aşteptate momente ale ediţiei, trei staruri ale muzicii româneşti încing atmosfera romantică a festivalului cu câte un concert în fiecare seară de eveniment. Cunoscuta artistă de origine argentiniană Analia Selis este vedeta primei zile de festival cu un concert la Palatul Bragadiru „Tango, o poveste de dragoste”. Sâmbătă, 25 martie, exuberanta cântăreață și actriță Rona Hartner va sărbători, pe scena Lovestruck Festival de la Combinatul Fondului Plastic, 50 de ani de viață, printr-un concert incendiar susținut alături de taraful Hopaaa. Ultimul concert din programul festivalului are loc la ARCUB – Hanul Gabroveni unde îndrăgita artistă Maria Răducanu va cânta cele mai frumoase melodii despre iubire.

Accesul la evenimentele din cadrul Lovestruck Festival este liber şi se face pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile. Detalii în curând.

PROGRAM LOVESTRUCK FESTIVAL

24-25 martie 2023

Vineri, 24 martie

ARCUB – Hanul Gabroveni

18.00-22.00: Expoziţie de fotografie de Claudiu Guraliuc – „Love Revisited: A Photographic Homage to the Old Masters”

18.00-22.00: Instalaţie foto-poetică de Rozana Mihalache – „O femeie locuită. 18 texte de dragoste şi niciunul de război”

Casa Eliad

17.00: Cursuri de dans SALSA

18.00: Curs de dans bachata

19.00: Curs de dans cha-cha

20.00: Recital de pian de Flavian Chitic – „Salut d’amour”

21.00: Proiecţie de film – „Priveşte către cer/ What Do We See When We Look at the Sky" (Germania, Georgia, 2021)

Teatrul Roşu – The Hub

19.30: Spectacol de teatru – „Iubirea e un lucru foarte mare 2”

Palatul Bragadiru

20.00: Concert Analia Selis – „Tango, o poveste de dragoste”

Green Hours

20.00: Concert de jazz Ana Dubyk & Sian Brie – „Magic Moonrise”

SÂMBĂTĂ, 25 MARTIE

ARCUB – Hanul Gabroveni

10.00-20.00: Expoziţie de fotografie de Claudiu Guraliuc – „Love Revisited: A Photographic Homage to the Old Masters”

10.00-20.00: Instalaţie foto-poetică de Rozana Mihalache – „O femeie locuită. 18 texte de dragoste şi niciunul de război”

Casa Eliad

11.00: Atelier creativ pentru copii – „Înrămarea iubirii: O călătorie prin emoţii”

12.00: Atelier creativ pentru copii – „Dragostea în umbre: Poveștile pentru copii prind viață cu Teatrul de umbre”

13.00: Atelier creativ pentru copii – „Arta iubirii dincolo de Univers: Explorarea sistemului solar”

14.30: Spectacol de teatru pentru copii – „Frumoasa din pădurea adormită”

16.00: Cursuri de dans salsa

17.00: Curs de dans bachata

18.00: Curs de dans cha-cha

19.00: Spectacol de teatru – „Lasă-mă să am grijă de tine”

21.30: Proiecţie de film – „Babyteeth: Prima iubire" (Australia, 2020)

Teatrul Roşu – The Hub

17.00: Spectacol de teatru – „Iubire dublu distilată”

Green Hours

20.00: Concert de jazz Sorin Romanescu & Tavi Scurtu – „Chocolate Sticks & Love Strings"

Combinatul Fondului Plastic – Galeria SENAT

21.00: Concert Rona Hartner & Taraful Hopaa – „*50 Anniversary"

00:00: Afterparty – UFe & Iorga DJ Sets (VRTW)

DUMINICĂ, 26 MARTIE

ARCUB – Hanul Gabroveni

10.00-18.00: Expoziţie de fotografie de Claudiu Guraliuc – „Love Revisited: A Photographic Homage to the Old Masters”

10.00-18.00: Instalaţie foto-poetică de Rozana Mihalache – „O femeie locuită. 18 texte de dragoste şi niciunul de război”

20.00: Concert de jazz Maria Răducanu – „Quand on n'a que l'amour"

Casa Eliad

11.00: Atelier creativ pentru copii – „Înrămarea iubirii: O călătorie prin emoţii”

12.00: Atelier creativ pentru copii – „Dragostea în umbre: Poveștile pentru copii prind viață cu Teatrul de umbre”

13.00: Atelier creativ pentru copii – „Arta iubirii dincolo de Univers: Explorarea sistemului solar”

14.30: Spectacol de teatru pentru copii – „Aventurile lui Pinocchio”

16.00: Cursuri de dans salsa

17.00: Curs de dans cha-cha

18.00: Recital de pian Flavian Chitic – „Salut d’amour”

19.00: Spectacol de teatru – „Cum poate să fie asta iubire?”

21.00: Proiecţie de film – „Despre trup și suflet / On Body and Soul" (Ungaria, 2017)

Teatrul Roşu – The Hub

17.00: Spectacol de teatru – „Iubirea e un lucru foarte mare”