Închiderea stagiunii simfonice 2023-2024 şi Deschiderea Athenaeum Summer Festival

Cele două concerte, cuprinse în seria adresată abonaţilor, îl vor avea la pupitrul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” pe dirijorul său principal, Leo Hussain, iar solistă va fi cunoscuta soprană britanică Sally Matthews.

Programul cuprinde o lucrare pe care Orchestra Filarmonicii „George Enescu” o va interpreta în primă audiţie absolută, scrisă de compozitorul Alexandru Murariu la comanda Filarmonicii „George Enescu”, intitulată Sempre più lontano.

În continuare, publicul este invitat în universul operelor lui Richard Strauss, întâi printr-o suită de concert extrasă din Cavalerul Rozelor. După pauză, invitata specială Sally Matthews va interpreta, în premieră în România, scena finală din opera Capriccio.

Următoarele concerte în abonament sunt cele de miercuri, 26 iunie/joi, 27 iunie 2024, desfăşurate sub egida Athenaeum Summer Festival.

Dirijorul britanic Leo Hussain este considerat drept unul dintre cei mai proeminenţi specialişti contemporani în muzica lui Mozart, dar şi în a doua Şcoală Vieneză şi muzica secolului XX. Leo Hussain a studiat la Cambridge University şi la Royal Academy of Music din Londra. Curând, cariera sa a înregistrat succese notabile la Festivalul de la Salzburg, unde a fost asistentul lui Sir Simon Rattle la pupitrul Filarmonicii din Berlin şi al lui Valery Gergiev alături de Filarmonica din Viena, urmate fiind de colaborări strânse şi cu alţi dirijori de prestigiu, precum Daniel Barenboim şi Yannick Nézet-Séguin.

A fost director muzical la Opera din Rouen şi Salzburg Landestheater, iar recent a condus orchestrele simfonice din Viena şi Bamberg, Orchestra Simfonică WDR Köln, DSO Berlin, Filarmonica din Luxemburg, Filarmonica din Praga, Orchestra Gulbenkian, Orchestra Regală din Danemarca.

Leo Hussain conduce frecvent spectacole la Theater an der Wien, iar în 2016 a realizat un debut foarte bine primit de critica de specialitate la Royal Opera House, Covent Garden cu opera Oedipe de Enescu, descris în Sunday Times drept „o interpretare muzicală de un impact covârşitor”. Alte succese ale lui Leo Hussain din genul teatrului liric includ producţiile Richard Strauss - Capriccio (la Opera din Santa Fe), Britten - The Rape of Lucretia (pentru Glyndebourne Festival Opera), precum şi spectacole pe scenele La Monnaie Bruxelles, English National Opera, Opera de Stat Bavareză şi Opera de Stat din Berlin. Leo Hussain se bucură de o colaborare de succes cu Festivalul Internaţional „George Enescu”, în cadrul căruia a dirijat Wozzeck de Alban Berg şi Gurrelieder de Arnold Schoenberg.

Sally Matthews este recunoscută drept una dintre cele mai importante soprane lirice ale generației sale. De-a lungul carierei sale, artista a evoluat frecvent la Opera Națională Olandeză, Theatre an der Wien, Festivalul Glyndebourn, precum şi pe alte scene de primă mărime. De asemenea, artista cântă în mod regulat cu orchestre precum Filarmonica din Berlin, Orchestra Simfonică şi Orchestra Filarmonicii din Londra, Orchestra Simfonică BBC, Filarmonica din Rotterdam și Orchestra Bavareză Radio, cu dirijori precum Sir Antonio Pappano, Sir Simon Rattle, Sir Mark Elder, Simone Young, Franz Welser Möst, Daniel Harding, Sir Charles Mackerras, Bernard Haitink.

Dedicată repertoriului de lied, Sally Matthews a susţinut numeroase recitaluri la Wigmore Hall Londra, Concertgebouw Amsterdam și Carnegie Hall New York - unde a debutat cu Thomas Adès la pian. Soprana a lansat un disc cu un recital interpretat împreună cu Malcolm Martineau și în această stagiune revine la Wigmore Hall alături de Simon Lepper. I-a fost decernat Premiului Kathleen Ferrier și a participat la programele pentru tineri artişti ale BBC Radio 3 și Royal Opera House, Covent Garden.

Ateneul Român

Miercuri, 19 iunie 2024, ora 19 - Închiderea stagiunii simfonice 2023-2024

Joi, 20 iunie 2024, ora 19 - Deschiderea Athenaeum Summer Festival

Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu”

Dirijor LEO HUSSAIN

Solistă SALLY MATTHEWS

Program

Alexandru Murariu - Sempre più lontano - lucrare în primă audiţie absolută, compusă la comanda FGE

Richard Strauss - Suita „Cavalerul Rozelor”, op. 59

Richard Strauss - Scena finală din opera „Capriccio”



Mai multe informații despre stagiunea 2023-2024 pot fi găsite aici:

https://www.fge.org.ro/calendar

Prețurile biletelor sunt:

Categoria I: 130 lei

Categoria II: 120 lei

Categoria III: 110 lei

Biletele se pot cumpăra:

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român (Program: marți - vineri 12:00 - 19:00. Telefon: 021.315.68.75)

- Online, accesând site-ul www.fge.org.ro – secțiunea „Calendar“.