Într-un perfect echilibru: Rocanotherworld 2024

Line-up-ul Rocanotherworld 2024 s-a bucurat de iconica prezență a artistului Asaf Avidan pe scena principală, alături de: Alternosfera, Deliric x Silent Strike & Muse Quartet, COMA, ARGATU, om la lună, Robin and The Backstabbers, La Chica (FR), Frate Gheorghe (MD), Jurjak, Sarmalele Reci, Dora Gaitanovici, Paul Tihan & Andra Andriucă, Denorm (MD), RoadkillSoda, Dimitri’s Bats, Fără Zahăr, K not K, Eduard Draude.

The Dome Stage a prins viață alături de Rosario Internullo, Gala (UA), Emann, Andrei C, Danny The Menace, iar scena Silent Disco alături de Donisan, Amivers, Alien și Dubescu.

În cadrul Rocanotherworld 2024 au avut loc două dezbateri în Grădina Palas, moderate de Vlad Alui Gheorghe (polifonic.ro). Sâmbătă, pe 22 iunie a avut loc „Inovare vs. durabilitate”, ce i-a avut drept invitați pe Andra Andriucă, Eusebiu Tudoroiu, Mihai Mija și Patricia Butucel. Discuția „Mainstream vs. Nișă” a avut loc duminică, pe 22 iunie și a fost purtată de Bogdan Șerban, Cristina Oltean, Giorgiana Dumitru și Emil Munteanu.

Rocanotherworld este un festival pet friendly, iar în cadrul campaniei „Ai cumva o păturică?” au fost donate 508 kg de hrană pentru câini (umedă și uscată), 60 kg de hrană pentru pisici, saci de nisip, silicat pentru pisici, precum și produse pentru curățenie, pături, litiere și jucării.

Misiunea asumată începând cu anul 2021 de festival prietenos cu mediul a continuat și în acest an, întreaga organizare fiind realizată pe principii de prevenire, reutilizare, redesign și reciclare. Cu sprijinul Penny România, în cadrul festivalului a fost amplasat un container SGR, iar publicul a beneficiat de recuperarea garanției pentru fiecare ambalaj returnat. În vederea atingerii obiectivelor menționate, printre acțiunile întreprinse în cadrul festivalului s-au regăsit: colectarea separată a deșeurilor, eliminarea plasticului de unică folosință din zona de food and beverage și introducerea paharelor reutilizabile, personalizarea textilelor prin vopsire bio, eliminarea promovării clasice de tip OOH (bannere, panouri, afișe) și înlocuirea acestora cu panouri stradale digitale, utilizarea materialelor sustenabile în realizarea mobilierului și a signalisticii, folosirea energiei verzi și regenerabile pentru iluminatul ambiental.

Pentru a contribui la reducerea amprentei de carbon, s-a încurajat folosirea transportului alternativ (fiind montată o parcare cu suport de biciclete la intrarea în festival) și s-a prelungit programul transportului public, cu rute regulate spre și din oraș, asigurate cu ajutorul Primăriei Municipiului Iași și al Companiei de Transport Public Iași.

În cadrul festivalului a fost invitată echipa Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași, aceasta oferind servicii de informare tuturor persoanelor interesate, încurajând astfel un comportament responsabil și sigur în rândul persoanelor tinere și predispuse influenței de consum.

Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și idei, organizat la Iași de Asociația Industrii Creative și Showberry, ce a luat naștere în 2016, în memoriam Ioan Dan Niculescu. Acesta reprezintă o călătorie colectivă, o stare de spirit, o celebrare a vieții prin (re)conectarea la valori, o efervescență culturală și o conturare a felului de-a fi - curios, diferit și pentru ceilalți.

