Justin şi Hailey Bieber aşteaptă un copil

Într-o serie de fotografii şi înregistrări video postate pe Instagram, Hailey Bieber, model şi antreprenoare în vârstă de 27 de ani, purtând o rochie albă din dantelă, poate fi văzută cu mâna pe burta rotunjită.



De asemenea, într-o înregistrare video, cei doi par să îşi reînnoiască jurămintele, în cadrul unei ceremonii în aer liber.



Alte imagini îl prezintă pe viitorul tată, de 30 de ani, fotografiindu-şi soţia însărcinată.



Zvonuri referitoare la o posibilă sarcină circulă pe internet de câteva săptămâni, notează AFP.



Site-ul specializat în informaţii despre celebrităţi TMZ, citând "surse direct informate", a relatat că sarcina lui Hailey Bieber ar avea cel puţin şase luni.



Devenit o senzaţie a muzicii pop în 2009, Justin Bieber a avut o serie de hituri, inclusiv melodia "Baby", cu rapperul Ludacris, şi "Somebody to Love".



Armata sa de fani, cunoscută sub denumirea "Beliebers", l-a propulsat în rândul unora dintre cei mai ascultaţi artişti ai tuturor timpurilor.



La rândul ei, Hailey Bieber, fiica actorului Stephen Baldwin, a lucrat ca model pentru branduri precum Ralph Lauren şi Tommy Hilfiger. De asemenea, ea şi-a creat propriul brand de produse de înfrumuseţare, Rhode.