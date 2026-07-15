Keanu Reeves vine la Electric Castle 2026. Cum a ajuns basist în trupa Dogstar după un drum la supermarket

Festivalul Electric Castle se desfășoară între 16 și 19 iulie 2026, pe domeniul Bánffy din Bonțida, și aduce pe scenă unele dintre cele mai importante nume ale muzicii internaționale.

Keanu Reeves nu vine în România ca actor, ci ca muzician

Deși este unul dintre cei mai apreciați actori ai ultimelor decenii, Keanu Reeves continuă să își păstreze pasiunea pentru muzică. La Electric Castle 2026, acesta va urca pe scenă în calitate de basist al trupei Dogstar, formație care și-a reluat activitatea după o pauză de aproape două decenii.

Spre deosebire de imaginea spectaculoasă pe care o afișează în marile producții cinematografice, Reeves preferă discreția atunci când cântă live. De-a lungul anilor, actorul a declarat în repetate rânduri că muzica reprezintă una dintre marile sale pasiuni, iar concertele Dogstar îi oferă posibilitatea de a se exprima într-un mod complet diferit față de cariera din film.

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Electric Castle 2026 aduce unul dintre cele mai puternice lineup-uri din ultimii ani

Ediția din acest an reunește artiști din zone muzicale foarte diferite, transformând festivalul într-unul dintre cele mai importante evenimente europene ale verii. Câteva nume notabile care vor urca pe scena Electric Castle 2026 sunt The Cure, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Chase & Status, Wet Leg, Kneecap, LP și Nothing But Thieves.

De asemenea, la festival vor concerta Yung Lean & Bladee, Archive, Mochakk, Skream & Benga, Subtronics, Kölsch și Nastia.

Line-up complet 16-19 iulie

Joi, 16 iulie, printre principalele concerte se numără Balu Brigada, de la 20.10, Sleaford Mods, de la 21.50, Kasablanca, de la 22.30, SG Lewis, de la 00.00, Kneecap, de la 00.45, și Sullivan King, de la 01.50.

Vineri, 17 iulie, Irina Rimes va urca pe scenă la 19.30, Teddy Swims la 21.10, Twenty One Pilots la 23.10, Skream & Benga la 00.15, Mochakk la 01.15, Kölsch la 02.00, iar Subtronics la 02.35.

Sâmbătă, 18 iulie, The Motans va concerta de la 19.40, Maverick Sabre de la 20.20, LP de la 21.20, Archive de la 22.00, Nothing But Thieves de la 23.00, Yung Lean & Bladee de la 23.50, Chase & Status de la 00.40, iar Deep Dish de la 02.00.

Duminică, 19 iulie, Oddisee & Good Compny vor urca pe scenă la 18.15, Vița de Vie la 18.40, Wet Leg la 20.15, Dogstar la 20.50, iar The Cure va susține concertul de la 22.00.

Povestea Dogstar începe într-un supermarket din Los Angeles

Puțini știu că una dintre cele mai cunoscute trupe în care activează un star hollywoodian s-a născut dintr-o întâlnire complet întâmplătoare.

În anul 1991, Keanu Reeves l-a întâlnit pe actorul și muzicianul Robert Mailhouse într-un supermarket din Los Angeles. O discuție despre muzică s-a transformat rapid într-o colaborare artistică. Mailhouse a devenit bateristul formației, iar Reeves a preluat chitara bas.

La scurt timp, proiectului i s-a alăturat Bret Domrose, care a devenit vocalist și chitarist, completând formula care avea să fie cunoscută sub numele Dogstar.

Cum a ajuns Dogstar să cânte alături de nume uriașe ale muzicii

În anii '90, Dogstar și-a construit treptat reputația pe scena rock alternativă din Los Angeles.

Formația a lansat albumul "Our Little Visionary" în 1996, iar patru ani mai târziu a urmat "Happy Ending", materiale care au consolidat identitatea muzicală a grupului.

Succesul le-a permis membrilor Dogstar să participe la turnee importante și să cânte în deschiderea unor artiști precum Bon Jovi. De asemenea, trupa a împărțit scena în cadrul unor festivaluri și evenimente la care au participat și artiști legendari precum David Bowie.

În acea perioadă, Keanu Reeves devenea unul dintre cei mai cunoscuți actori ai planetei după lansarea filmului The Matrix, însă notorietatea nu i-a schimbat atitudinea pe scenă. Basistul Dogstar a preferat întotdeauna să lase muzica în centrul atenției și să evite statutul de vedetă în timpul concertelor.

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Pauza de aproape 20 de ani și revenirea spectaculoasă

După începutul anilor 2000, membrii Dogstar au decis să își întrerupă activitatea. Reeves era implicat în tot mai multe producții cinematografice, iar ceilalți membri ai trupei s-au orientat către alte proiecte muzicale.

Timp de aproape două decenii, formația nu a mai lansat materiale noi, iar mulți fani au considerat că aventura Dogstar s-a încheiat definitiv.

Surpriza a venit în 2023, când cei trei muzicieni au anunțat reunirea oficială și au lansat albumul "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees", primul material discografic nou după mai bine de 20 de ani.

Revenirea a fost primită foarte bine de public și de criticii muzicali, iar Dogstar a reluat concertele și participările la festivaluri internaționale.