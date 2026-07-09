Gărâna Jazz, la 30 de ani. Cum a ajuns un sat părăsit pe harta marilor festivaluri ale lumii

Festivalul Internațional Gărâna Jazz începe astăzi ediția aniversară cu numărul 30. Până duminică, mii de spectatori din România și din străinătate vor urca spre Poiana Lupului pentru a asculta unii dintre cei mai apreciați muzicieni ai momentului și pentru a retrăi atmosfera unui festival devenit legendă.

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Puține evenimente culturale din România se pot lăuda cu o asemenea continuitate și cu o asemenea reputație. Gărâna Jazz nu este doar cel mai important festival de jazz din Europa Centrală și de Est. Pentru mulți artiști și critici de specialitate este unul dintre cele mai frumoase festivaluri în aer liber din Europa.

De la un han din Munții Semenic la un reper al jazzului mondial

Puțini își mai amintesc că începuturile festivalului au fost extrem de modeste. Prima ediție a avut loc în a doua jumătate a anilor ’90, la Hanul „La Răscruce”, acasă la Gigi Tăuș, într-o perioadă în care jazzul românesc încerca să-și regăsească locul după anii de izolare culturală. Câțiva pasionați au avut atunci curajul să creadă că un festival dedicat unui gen muzical considerat elitist poate supraviețui într-un sat ascuns între pădurile Banatului.

Mutarea în Poiana Lupului avea să schimbe definitiv destinul evenimentului.

Scena amplasată în mijlocul naturii, aerul răcoros al muntelui, pădurile de brazi și liniștea locului au creat o atmosferă imposibil de reprodus într-un oraș. Muzicienii au început să vorbească între ei despre experiența Gărâna, iar vestea s-a răspândit rapid în lumea jazzului.

An după an, festivalul a crescut fără să-și piardă identitatea. Nu a alergat după recorduri de spectatori și nici după artiști comerciali. A preferat să construiască, cu răbdare, un brand bazat exclusiv pe calitatea muzicii.

O scenă pe care au urcat legende

În cele 29 de ediții organizate până acum, Gărâna a adus în România unele dintre cele mai mari personalități ale jazzului mondial. Au concertat aici muzicieni recompensați cu premii Grammy și incluși în Hall of Fame, artiști care au schimbat istoria muzicii moderne: Jan Garbarek, Stanley Jordan, Mike Stern, Jean-Luc Ponty, Stanley Clarke, Nguyen Le, Scott Henderson, Steve Hackett, Victor Wooten, Charles Lloyd, John Abercrombie, Nils Petter Molvær, Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Patricia Barber, Avishai Cohen, Hiromi Uehara, Anthony Jackson, Simon Phillips și multe alte nume de referință.

Pentru mulți dintre ei, concertul de la Gărâna a fost mai mult decât o oprire într-un turneu european. Au fost artiști care s-au lansat cu adevărat pe marea scenă la Gărâna. Este cazul fenomenalei bassiste indiene Mohini Dey. A fost invitată în 2018 de Marius Giura să cânte la Gărâna pe vremea când era o tânără care aspira, ca oricare alt tânăr muzician, la afirmare. Șansa i s-a oferit în Semenic, unde a cântat pe aceeași scenă cu legendarul Stanley Clarke, care a remarcat-o imediat și a invitat-o în recitalul lui pentru un dialog de improvizații ad-hoc, care a ieșit fantastic. Ei bine, azi, Mohini Dey nu mai este puștoaica de acum opt ani. Este o vedetă în lumea jazzului, a colaborat cu Steve Vai, Dream Theater, Zakir Hussain, Greg Howe, Simon Phillips sau Willow Smith.

Muzicienii care au cântat la Gărâna au descoperit un public care ascultă în liniște fiecare notă, o atmosferă relaxată și o apropiere rară între artist și spectator. Tocmai această relație a făcut ca numeroși muzicieni să revină în Banat de mai multe ori. Mike Stern a urcat în Semenic de trei ori, Dennis Chambers... nici el nu mai știe de câte ori a venit la Gărâna și cu câte proiecte, iar în ceea ce-l privește pe Charles Lloyd, acesta e posibil să știe și numărul de pietre de pe marginea drumului de câte ori a venit la Gărâna, unde și-a sărbătorit aniversările, și ar mai fi venit dacă vârsta, 88 de ani, l-ar mai fi lăsat. Jan Garbarek, considerat cel mai bun saxofonist al ultimilor ani, a revenit la Gărâna, iar despre muzica lui Nils Peter Molvaer de la Gărâna, considerat urmașul lui Miles Davis, s-a scris și o carte. Celebra pianistă Hiromi Uehara, când a văzut reacția publicului, a spus, după recitalul din 2011, că regretă că nu a venit pregătită pentru înregistrarea concertului pentru un DVD.

Ediția aniversară păstrează tradiția excelenței

Nici ediția cu numărul 30 nu face compromisuri. Printre invitații principali se numără legendarul Bill Bruford, unul dintre cei mai influenți bateriști ai ultimelor cinci decenii, cunoscut atât pentru activitatea din jazz, cât și pentru perioada petrecută în trupele Yes, Genesis și King Crimson.

Pe scena din Poiana Lupului vor urca și Dennis Chambers, unul dintre cei mai spectaculoși percuționiști ai lumii, dar și chitaristul Oz Noy, apreciat pentru stilul său care îmbină jazzul cu funk-ul și blues-ul.

Fideli filozofiei festivalului, organizatorii au invitat și reprezentanți ai școlii scandinave de jazz, devenită o marcă a Gărânei, formații din puternica scenă poloneză și numeroși artiști din noul val european.

Festivalul continuă astfel să fie o punte între generații și între diferitele direcții pe care jazzul le-a urmat în ultimele decenii.

Publicul, adevărata vedetă a festivalului

Poate cea mai mare performanță a Gărânei nu este însă lista impresionantă de artiști. Festivalul și-a creat propriul public.

În fiecare vară, aproximativ 2.000 de oameni revin în Poiana Lupului. Mulți dintre ei nu au lipsit de peste 20 de ani și își planifică vacanțele în funcție de datele festivalului.

Între timp s-a format o adevărată comunitate. Oameni din București, Timișoara, Cluj, Iași sau din străinătate se reîntâlnesc aici în fiecare vară și continuă prietenii începute în fața scenei.

„Aici totul este altfel. Este evenimentul pe care îl aștept în fiecare an. Când se termină, mă încearcă un sentiment ciudat și deja mi se face dor de ediția următoare. Publicul este altfel, muzica se aude altfel, iar atmosfera nu poate fi descrisă în cuvinte. Chiar și ploaia are farmecul ei la Gărâna. Suntem un nucleu de spectatori care ne întâlnim aici în fiecare an, deși mulți dintre noi suntem vecini în București, Cluj sau Timișoara. Nu este același lucru dacă ne vedem acasă. Gărâna ne adună. Iar când ne întâlnim în restul anului, inevitabil ajungem să vorbim tot despre festival”, povestește unul dintre veteranii evenimentului.

Cei care vin pentru prima dată sunt surprinși de un detaliu aparent banal: în timpul concertelor aproape nimeni nu vorbește. Mii de oameni ascultă cu aceeași atenție o improvizație de zece minute, iar aplauzele izbucnesc doar când muzica se oprește. Este un respect reciproc între public și artiști care a devenit una dintre emblemele festivalului.

Farmecul pe care nu-l poate cumpăra niciun mare festival

La Gărâna nu există ecrane uriașe, artificii, zone VIP extravagante sau efecte speciale. Există însă răcoarea muntelui, mirosul brazilor, ceața care uneori coboară peste scenă și ploaia care rareori sperie spectatorii. Cei mai mulți își deschid umbrelele și rămân pe iarbă, convinși că experiența face parte din identitatea festivalului.

Poiana Lupului nu este doar locul unde se cântă jazz. Este locul unde muzica și natura ajung să vorbească aceeași limbă.

Trei decenii de excelență

La 30 de ani de la prima ediție, Gărâna Jazz este unul dintre puținele branduri culturale românești recunoscute fără rezerve în întreaga lume. Nu a devenit celebru prin campanii de marketing spectaculoase și nici prin investiții uriașe, ci prin consecvența directorului festivalului, Marius Giura, treabă preluată de doi ani de copii lui, Simona, Caius și Cristina Giura, prin respectul față de muzică și prin capacitatea de a aduce, an după an, artiști de prim rang într-un colț de munte unde nimeni nu s-ar fi gândit că poate exista un festival de talie mondială.

Poate tocmai acesta este miracolul Gărânei. Că într-o lume grăbită, dominată de zgomot și spectacol, există încă un loc unde mii de oameni urcă muntele pentru un singur motiv: să asculte muzică. Iar după trei decenii, acesta rămâne cel mai frumos cadou pe care festivalul îl face publicului său.

Bill Bruford, legenda care a unit rockul progresiv și jazzul

Prezența lui Bill Bruford la ediția aniversară a Gărâna Jazz este unul dintre momentele de referință ale festivalului. Considerat unul dintre cei mai influenți bateriști ai ultimilor 60 de ani, muzicianul britanic a devenit o legendă atât în rockul progresiv, cât și în jazzul contemporan.

Bruford și-a început cariera la sfârșitul anilor ’60 ca membru fondator al trupei Yes, contribuind decisiv la definirea sunetului progresiv britanic. Ulterior a făcut parte din celebra formulă King Crimson, iar de-a lungul carierei a colaborat cu nume precum Genesis, Gong, National Health, UK, Patrick Moraz sau Earthworks, formație prin care s-a dedicat aproape exclusiv jazzului.

Este considerat unul dintre bateriștii care au schimbat definitiv modul în care acest instrument este privit în muzica modernă. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame alături de trupa Yes și este o sursă de inspirație pentru generații întregi de muzicieni.

După ce s-a retras mai bine de un deceniu, în 2022, Bruford a revenit alături de Pete Roth Trio, o trupă de jazz condusă de chitaristul Pete Roth, care-i fusese tehnician de tobe cu peste 20 de ani înainte. Bruford a descris revenirea sa la tobe ca fiind „explozivă, neașteptată și foarte bruscă. Îmi amintesc că într-o zi m-am așezat la un set de tobe. M-am așezat și m-am simțit euforic, dornic să o iau cât mai repede de la capăt”.

La Gărâna, Bill Bruford vine alături de Pete Roth Trio, trupa care l-a convins să revină în lumea muzicală, Pete Roth (chitară) și Mike Pratt (bass).

Program

Joi, 9 iulie

Main Stage, Poiana Lupului - Gărâna, ora 19.00

Søren Bebe Trio

Pete Roth Trio feat. Bill Bruford

ØKSE

Vineri, 10 iulie

Experimental Stage - Biserica Catolică, Brebu Nou, ora 11.00

Evi Filippou & Robert Lucaciu

Radu Vâlcu Quintet

Main Stage, Poiana Lupului - Gărâna, ora 18.00

OK World: Bugge Wesseltoft, Shri, Sanskriti Shrestha & Carolina Katún

Bang/Aarset/Kraft/Zach - After the Wildfire

The Fusion Experience Quartet

Bushman’s Revenge

Sâmbătă, 11 iulie

Experimental Stage - Biserica Catolică, Brebu Nou, ora 11.00

Mindthegap Trio & FlowStrings

VanDerCris

Hanul La Răscruce - Gărâna, ora 15.00

15.00 - Jair-Rôhm Parker Wells

Main Stage, Poiana Lupului - Gărâna, ora 18.00

Joanna Duda Trio

Mammal Hands

Oz Noy Trio

Why Kai

Duminică, 12 iulie

Experimental Stage - Biserica Catolică, Brebu Nou, ora 11.00

Lukács Márton Örs DUO

Zaharenco (România)

Main Stage, Poiana Lupului - Gărâna, ora 18.00

Liviu Butoi Quartet

Julien Lourau & Bojan Z

Rebekka Bakken „Nord”