Leo Hussain, dirijor principal-invitat al Filarmonicii "George Enescu", deschide stagiunea simfonică 2021-2022 la Ateneul Român

Deschiderea stagiunii simfonice 2021-20211 a Filarmonicii „George Enescu" va avea loc joi și vineri, 7 și 8 octombrie 2021, de la ora 19.00, în Sala mare a Ateneului Român, printr-un concert condus de cunoscutul dirijor Leo Hussain, invitat frecvent pe scenele românești. Devenit din această stagiune dirijor principal-invitat al filarmonicii bucureştene, dirijorul britanic s-a impus, încă din 2013, prin interpretarea cantatei Gurre-Lieder de Arnold Schoenberg, dar și a operei Wozzeck de Alban Berg, prezentată în premieră națională, la ediția din 2015 a Festivalului Internaţional George Enescu, împreună cu filarmonica bucureşteană.

În sala Ateneului Român ocupată de public, din cauza restricțiilor pandemice, în proporție de 50%, Orchestra și Corul Filarmonicii vor interpreta, pe 7 și 8 octombrie, lucrarea Serenity pentru cor a cappella şi vioară solo de compozitorul norvegian Ola Gjeilo și monumentala Simfonie nr. 9 de Ludwig van Beethoven. În piesa contemporană, solist va fi concertmaistrul Filarmonicii, violonistul Rafael Butaru, iar în capodopera vocal-simfonică, vor apărea Diana Țugui (soprană), Aura Twarowska (mezzosoprană), Daniel Magdal (tenor) şi Ionuț Pascu (bas). Ca de fiecare dată, Corul Filarmonicii va fi pregătit de Iosif Ion Prunner.

„Deschiderea noii stagiuni întâmpină mari dificultăți legate de rigorile sanitare. Filarmonica George Enescu este pregătită pentru toate situațiile posibile, atât în cazul în care publicul va fi acceptat în sala de concert, dar și pentru situația, nedorită, a transmisiunilor online. Vor fi prezenți dirijori şi soliști cu programe de înaltă ținută, așa cum am obișnuit publicul. Doar că astăzi, evoluția gravă pandemică ne face prudenți în a anunța cert ce se va întâmpla în perioada următoare. Să îndrăznim să fim optimiști!”, afirmă Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii „George Enescu”.

Deschiderea Stagiunii simfonice 2021-2022

Orchestra și Corul Filarmonicii „George Enescu”

Dirijor: Leo Hussain

Dirijorul corului: Iosif Ion Prunner

Program:

Ola Gjeilo - Serenity (solo vioară: Rafael Butaru)

Ludwig van Beethoven – Simfonia Nr. 9

Soliști: Diana Țugui – soprană

Aura Twarowska – mezzosoprană

Daniel Magdal – tenor

Ionuț Pascu – bas

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia cu COVID-19, sala mare a Ateneului Român va fi ocupată în proporție de 50 la sută din capacitate.

Conform articolului e din Hotărârea nr. 76 din 30 septembrie 2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19, accesul în sala Ateneului Român este permis "cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi este asigurată purtarea măştii de protecţie".

Dirijorul britanic Leo Hussain este recunoscut drept unul dintre cei mai importanţi interpreţi din generaţia sa ai muzicii lui Mozart, precum şi ai celei de a doua şcoli vieneze şi ai capodoperelor secolului XX. Leo Hussain a studiat la Cambridge University şi la Royal Academy of Music din Londra. Curând, cariera sa a înregistrat de succese notabile la Festivalul de la Salzburg, unde a fost asistentul lui Simon Rattle la pupitrul Filarmonicii din Berlin şi al lui Valery Gergiev, alături de Filarmonica din Viena. A avut colaborări strânse şi cu alţi dirijori de prestigiu, Daniel Barenboim şi Yannick Nézet-Séguin.

Leo Hussain conduce frecvent spectacole la Theater an der Wien, iar în 2016 a realizat un debut foarte bine primit de critica de specialitate la Royal Opera House, Covent Garden cu opera Oedip de Enescu, descris în Sunday Times drept „o interpretare muzicală de un impact covârşitor”. Alte succese ale lui Leo Hussain din genul teatrului liric includ producţiile Richard Strauss - Capriccio (la Opera din Santa Fe), Britten - The Rape of Lucretia (pentru Glyndebourne Festival Opera), precum şi spectacole pe scenele La Monnaie Bruxelles, English National Opera, Opera de Stat Bavareză şi Opera de Stat din Berlin.

Soprana Diana Țugui, născută la Craiova, a absolvit Universitatea de Muzică „George Enescu” din București și este doctorandă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În anul 2015 a fost distinsă „Cea mai bună soprană” la Gala Operelor Naționale, iar în 2018 a primit premiul „Lya Hubic” pentru cea mai bună soprană. În prezent, este solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Mezzosoprana Aura Twarowska a urmat cursurile Universității de Vest din Timișoara. Câștigătoare a unor prestigioase premii la concursuri nationale și internaționale, artista a debutat pe scena operei timișorene în rolul titular din “Carmen” de Georges Bizet. În 2007 a devenit solistă a Operei de Stat din Viena, unde a cântat, alături de Anna Netrebko, Kiri Te Kanawa, Dmitri Hvorostovski, Jose Cura, Roberto Alagna.

Daniel Magdal a absolvit cursurile Liceului de Artă ,,Octav Băncilă” și ale Academiei de Artă ,,George Enescu” din Iași. La începutul anilor ’90 a emigrat în Germania, abordând repertoriul pentru tenor lirico-spinto și mai târziu cel pentru tenor spinto-dramatic. În 2004 a debutat la Opera Națională București în rolul Radames din opera „Aida”. A devenit solist al Operei Naționale București din stagiunea 2018-2019.

Baritonul Ionuţ Pascu a absolvit cursurile universitare ale Universității de Muzică din București în anul 2001. A început cariera artistică la Opera din Constanța, interpretând roluri în „Don Giovanni” de W. A. Mozart și din „La boheme”(Marcello) de Giacomo Puccini. Din octombrie 2005 este angajat la Opera Națională din București.