Living Rock, singurul festival de alternativ de la mare, anunță line-up-ul complet

Living Rock, singurul festival de rock alternativ de la mare, va avea loc în weekendul 20-22 august, pe una dintre cele mai frumoase plaje din România - plaja Tuzla.

Organizatorii anunță line-up-ul complet. Vița de Vie, Alternosfera, byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Coma, Grimus, Urma, Jurjak, Toulouse Lautrec, ZMEI3, Lucia, The Kryptonite Sparks, Pinholes, Rockabella, Dimitri’s Bats, Theodore (Grecia), Melting Dice, Alex and Fat Penguins sunt cei care vor face marea să răsune alternativ.

„Eram oricum nerăbdători să mai trăim încă o dată spiritul de festival (pe care anul trecut l-am ratat complet), dar căldura insuportabilă ne face să numărăm zilele până ajungem pe plajă. Vrem să ne răcorim cu briza și să ne aruncăm în apă, printre picături de muzică bună. Sau, cum bine zice byron, în valuri să ne scufundăm. Abia așteptăm să ne bucurăm de tot ce ne oferă festivalul”, a declarat Ilinca Ghișoiu, reprezentantul Magnetic Dream Events, organizatorul festivalului Living Rock.

Până la festival, nerăbdătorii se pot delecta cu o serie de interviuri în exclusivitate cu artiștii, #ALTSTORIES - unde membrii diferitelor trupe din line-up își pun reciproc întrebări, extrase aleatoriu. Răspunsurile inedite le dau ocazia fanilor să descopere secrete din viața artiștilor preferați.

Festivalul Living Rock, unicul festival de alternativ de la mare, are ca scop promovarea scenei underground din România și sprijinirea artiștilor din zona de rock alternativ. Construit pe conceptul unic de combinare a rock-ului alternativ cu frumusețea Mării Negre, evenimentul are loc în aer liber, pe plaja Tuzla, una dintre cele mai frumoase plaje din România.