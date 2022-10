Marin Cazacu și ansamblul Violoncellissimo au încheiat Turneul național Clasic la puterea a treia  - Euforica

A fost turneul cu cele mai multe concerte de până acum susținut de ”familia Violoncellissimo”, așa cum le place membrilor să-și spună, însă a adus și cea mai mare euforie, declara într-un interviu pentru Radio România Cultural violoncelistul Marin Cazacu: “Ne-am bucurat din plin de toate concertele pe care le-am susținut în toate zonele din România. Publicul a iubit muzica pe care noi am adus-o pe scenă trecându-i pe spectatori de la baroc la rock, prin muzică de film, de divertisment, jazz și clasic. Cei care ne cunoșteau ne-au recunoscut imediat stilul, cei care ne-au cunoscut abia acum au descoperit ce pot face mai mulți violonceliști pe o scenă. Violoncellissimo este cel mai interesant mod prin care noi putem prezenta fațetele muzicii în general și ale violoncelului în special”.

Proiectul „Violoncellissimo”, pe care Marin Cazacu l-a început în urmă cu 30 de ani alături de studenții săi, a pornit din dorința de a le dezvolta acestora creativitatea colectivă și de a apropia mai mult ascultătorii de muzică, indiferent de gen. Proiectul este într-o continuă evoluție cu actuali și foști studenți ai maestrului. Unul dintre ei, Radu Sinaci, violoncelist și orchestrator: “Continuăm să explorăm noi zone muzicale, noi stiluri muzicale. Evoluția depășeşte de la un concert la altul, de la o lucrare la alta, granițele tehnice ale violoncelului, granițele sonorităților, aducând împreună percuție cu violoncel, flaut, orice alt instrument. Fiecare depășire a granițelor înseamnă un nou succes și, în același timp, înseamnă o nouă experiență, de cele mai multe ori fericită. Pentru mine, Violoncellissimo este unul dintre cele mai frumoase vise duse la îndeplinire pe care lumea muzicală românească le are momentan și care nu prea are, adică eu nu am reușit să găsesc un echivalent, cel puțin deocamdată.”

Ceea ce îi leagă, deși sunt de vârste diferite, este exact această prietenie dintre ei, care anulează vârsta, spune violoncelistul Constantin Borodin, membru al ansamblului: “De la un concert la altul, râdem, glumim, întrebăm cum o mai duce unul, celălalt... Orice prestație pe scenă este un beneficiu pentru noi, muzicienii, noi fără public nu existăm – trebuie să cântăm, trebuie să apărem pe scenă tot timpul, să ne vadă lumea, să ne asculte și, legat de repertoriul pe care îl abordăm, în special acum – adică piesele mai recente pe care le facem – am impresia că publicul este chiar deschis către noi orizonturi. Deci nu doar clasic, tangouri pe care toată lumea le știe. Publicul este deschis spre noi încercări, aranjamente, inflexiuni în muzică, în general. Îmi place să observ că este doritor de orice muzică bună – poate fi și jazz, poate fi și muzică de film, poate fi și vals și tango.”

Concertele au adus în săli, dincolo de public cunoscător, și public în formare, cum ar fi cel din generația Z: “Am venit la Ateneu cu mama, ea mi-a zis că va fi muzică frumoasă. Nu prea aveam chef, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut și ce au cântat și că soliștii erau îmbrăcați colorat. Și cel mai mult mi-a plăcut când noi aplaudam și orchestra cânta Queen.”, spunea un puști de 11 ani la finalul concertului de la București.

Violoncellissimo este unul dintre cele mai cunoscute ansambluri camerale românești, format la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, cu misiunea de a deschide noi drumuri pentru promovarea muzicii și a tinerelor talente din România.

Violoncellissimo a susținut primul turneu național în 2019, iar în anii următori și-a continuat povestea prin evenimente similare cu ecouri în toată țara.

În această perioadă, ansamblul a susținut concerte în cadrul unor importante evenimente culturale din România și străinătate: la Marea Sală UNESCO Paris – aniversare 65 ani România la UNESCO, octombrie 2021; la Expo 2020 Dubai, decembrie 2021; cu ocazia aniversării a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, la Bruxelles; la Gala Premiilor UNITER, la Washington, Luxemburg, Istanbul etc.

Marin Cazacu este directorul general al Filarmonicii George Enescu, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, iar în 1998 a fondat cvartetul Cellissimo, prezent pe scenele portugheze în 2013, la CCB (Lisabona) și Casa da Música (Porto). Maestrul Marin Cazacu a cântat alături de Ghennadi Rojdestvenski, Sergiu Comissiona, Horia Andreescu, Antoni Ros Marba, Vladimir Orlov, Radu Aldulescu, Jeremy Menuhin și alții. De asemenea, a avut multiple apariții la festivaluri internaționale precum cele de la Berlin, Hong- Kong, Macao, München, Milano, Osaka, Seoul, Tokio.