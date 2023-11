“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de violonista Maria Marica, câștigătoare a Concursului Enescu 2022, și pianista Daria Tudor

Recitalul face parte din seria Radio România Muzical “Moștenitorii României muzicale”, dar și din proiectul “Top Young Performers” propus de EBU (European Broadcasting Union), care cuprinde cele mai valoroase înregistrări de concerte și recitaluri cu tineri muzicieni, la nivel european.

Laureați ai Concursului George Enescu, sub cupola emblematică a Ateneului Român: proiectul “Moștenitorii României muzicale”, organizat de Radio România Muzical, alături de Rotary Club Pipera, Artexim și Fundația Remember Enescu, aduce în 2023, în prim plan, laureații români ai Concursului international George Enescu.

În septembrie 2022, Maria Marica cucerea premiul I la Concursul George Enescu; alături de numeroase alte oportunități aduse de această distincție, ea a primit din partea Radio România Muzical oferta de a realiza înregistrări speciale, dar și invitația de a participa la seria “Moștenitorii României muzicale” care-i prezintă pe cei mai valoroși tineri muzicieni români, cu cariere relevante național și internațional.

Programul recitalului din 15 noiembrie 2023 cuprinde trei opusuri fundamentale ale literaturii pentru vioară și pian: Sonata nr. 3 de Robert Schumann, Cinci melodii op. 35b de Serghei Prokofiev și Sonata în la major de César Franck.

Sonata nr. 3 de Robert Schumann este ultima lucrare importantă pe care a scris-o celebrul compozitor romantic german. Este datată 1853, anul întâlnirii dintre Schumann și Brahms și al unui proiect propus de un celebru violonist al vremii, Joseph Joachim, concretizat în ceea ce s-a numit Sonata FAE – scrisă de Schumann, împreună cu Brahms și un alt discipol al său, Albert Dietrich. Pentru această sonată, Schumann a contribuit cu partea lentă, un intermezzo, și partea finală, a patra; Brahms, cu Scherzo-ul, partea a treia, și Dietrich cu partea I. Însă Schumann și-a dorit să completeze acest proiect cu propriile lui părți întâi și a treia: astfel s-a născut Sonata nr. 3 pentru vioară și pian, unul dintre cele mai fascinante și provocatoare opusuri dedicate viorii, în care recunoaștem natura duală a lui Schumann, dar și talentul lui extraordinar de melodist.

Un extraordinar talent de melodist arată și Serghei Prokofiev în cele cinci melodii pe care le-a compus pentru voce și pian în 1920, într-o versiune pentru vioară și pian, în 1925.

Recitalul se încheie cu una dintre cele mai cunoscute și iubite partituri dedicate repertoriului violonistic cameral, un opus fundamental al secolului al XIX-lea: Sonata în la major de César Franck. Acesta este cadoul de nuntă pe care Franck avea să i-l facă în 1886 prietenului său, celebrul violonist Eugène Ysaÿe, care a cântat apoi această lucrare următorii 40 ani din viața sa, până la finalul carierei sale. Sonata face parte din repertoriul tuturor marilor violoniști din secolele XX și XXI; un adevărat parcurs în inima romantismului, reunind atât sensibilitatea latină, cât și cea germanică, o adevărată capodoperă.

Recitalul din 15 noiembrie de la Ateneul Român, ora 19.00, este transmis în direct de Radio România Muzical. Prezintă Cristina Comandașu

Maria Marica s-a născut în 1998 la Cluj, într-o familie de muzicieni și a început studiul viorii la vârsta de 7 ani sub îndrumarea lui Vasile Socea, continuându-și apoi studiile la clasa prof. univ. dr. Nicușor Silaghi. În prezent este studenta violonistului David Grimal la Hochschule für Musik din Saar, Germania.

Maria Marica a susținut recitaluri atât în țară cât și în străinătate (Italia, Franța, Germania, SUA) și a concertat alături de orchestrele filarmonicilor din țară, colaborând cu dirijori precum Gabriel Bebeșelea, Sabin Păutza, Jozsef Horvath, Theo Wolters. Este de asemenea câștigătoare a numeroase premii naționale și internaționale, dintre care Concursul internațional “George Enescu” (premiul I – 2022), Concursul “Mozart” de la Cluj (premiul I - 2015), Concursul “Mihail Jora” din București (premiul II - 2019), Concursul “Streichwerk” din Berlin (premiul II - 2016), Marele Premiu la concursurile “George Georgescu” de la Tulcea și “Lira de aur” de la Suceava (2015). Din 2013, Maria este membră a Orchestrelor Române de Tineret, iar din 2018, membră a Orchestrei Naționale Simfonice a României, orchestre care au urcat pe unele dintre cele maimari scene ale lumii, precum Musikverein Viena, Konzerthaus Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, Philharmonie de Paris. De asemenea, în 2019 a fost bursieră a Romanian Chamber Orchestra (dirijor Cristian Măcelaru), iar din 2020 este membră Les Dissonances (director artistic David Grimal), singurul ansamblu din lume care abordează repertoriu simfonic de mare anvergură fără dirijor.

Maria Marica a avut de asemenea ocazia de a cânta muzică de cameră alături de renumiți muzicieni precum Marc Coppey, Philippe Cassard, Victor Julien-Lafferière, Solenne Païdassi, David Grimal, Yan Levionnois, Léa Hennino. A fost bursieră a programului SoNoRo Interferențe, având astfel șansa de a studia și de a cânta alături de Boris Brovtsyn, Sergey Malov, Thorsten Johanns, Diana Ketler, Frans Helmerson, iar în 2015 a participat la programul Young Performers al festivalului Music@Menlo (California), unde a studiat muzică de cameră alături de Clive Greensmith, Erin Keefe, Arnaud Sussmann, membrii ai Cvartetelor Escher și Dover, printre alții. A participat de asemenea la masterclass cu violoniști precum Leonidas Kavakos, Nora Chastain, Alexandru Tomescu, Gabriel Croitoru, iar în 2021 a fost participant activ în cadrul masterclassului de la Kronberg Academy, lucrând cu Kolja Blacher și Gerhard Schulz.

Daria Tudor (26 ani) a debutat în concert la doar 9 ani, alături de Orchestra de Cameră Radio din București; este laureată a numeroase competiții naționale și internaționale și a susținut recitaluri și concerte pe mari scene, în special în Germania. În februarie 2015, Daria Tudor a fost acceptată la Universität der Künste Berlin la clasa prof. Pascal Devoyon și Rikako Murata. În prezent, își continuă studiile de master în pian solo, muzică de cameră și acompaniament de lied la aceeași universitate, sub îndrumarea prof. Björn Lehmann, Artemis Quartet, prof. Frank-Immo Zichner și prof. Eric Schneider. Începând din mai 2015, Daria Tudor lucrează la Universität der Künste Berlin, în calitate de docent la clasele de Lied contemporan ale prof. Axel Bauni și Eric Schneider, precum și ca pianistă a clasei de violoncel – prof. Konstantin Heidrich. Din 2017, este acompaniatoare oficială a Rutesheim Cello Academy, Germania. În iunie 2019, Dariei i-a fost acordat premiul pentru cel mai bun tânăr artist - Enlight Prize - în cadrul Festivalului Art of the Piano – Cincinnati, SUA. A participat la festivaluri din Finlanda, Germania și Austria: Alpenarte - Schwarzenberg, octombrie 2018; Kissinger Sommer - Bad Kissingen, iunie 2017; Mozartfest - Würzburg, iunie 2016; Festivalul Crescendo - Berlin, mai 2016, 2017. În 2022, a fost semifinalistă a Concursului Internațional “George Enescu” de la București.

În cadrul proiectului “Moștenitorii României muzicale”, Daria Tudor a fost partenera de recital a violoncelistului Andrei Ioniță (13 iunie 2021), precum și violonistei Ioana Cristina Goicea și a violoncelistului Andrei Ioniță în concertul cameral susținut la Bruxelles (30 noiembrie 2022) și Sala Radio (18 decembrie 2022). Alături de Ioana Cristina Goicea și Andrei Ioniță, Daria Tudor semnează două albume discografice apărute la Editura Casa Radio în cadrul colecției Radio România Muzical: Beethoven (2022) și George Enescu (2023).

Proiectul “Moștenitorii României muzicale”

…organizat de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera, s-a dezvoltat în ultimii ani în două direcții. Prima dintre acestea își propune să-i aducă pe scene prestigioase românești pe tinerii și excepționalii muzicieni ai României, artiști care desfășoară o importantă activitate în străinătate, dar pe care publicul românesc are șansa de a-i asculta prea rar acasă. Recitalurile din acest proiect se adresează unui public larg, cu un repertoriu accesibil și cu o durată de o oră, fără pauză.

Din 2018 și până în prezent au avut loc aproape 30 de concerte și recitaluri: violoncelistul Andrei Ioniță, violonista Ioana Cristina Goicea, violoncelistul Valentin Răduțiu, pianiștii Florian Mitrea, Adela Liculescu, Axia Marinescu sunt doar câțiva dintre protagoniști. Sub egida aceluiași proiect, au apărut și două albume la Editura Casa Radio, cuprinzând evoluții din recitaluri.

A doua direcție de dezvoltare este bursa “Moștenitorii României muzicale”. În 2020, Radio România Muzical și Rotary Club Pipera au inițiat și bursa “Moștenitorii României muzicale”, pentru tineri muzicieni cu vârste între 16 și 24 ani. Câștigători ai bursei în valoare de 4000 euro au fost pianistul Cadmiel Boțac (2020), violoncelistul Cornelius Zirbo (2021), pianista Kira Frolu (2022) și pianistul Nil Mladin (2023).

